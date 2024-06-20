Ubisoft предложила фанатам озвучить некоторых NPC в Assassin's Creed Shadows

Ubisoft не раз сталкивалась со скандалами вокруг Assassin's Creed Shadows. Ее последний шаг вызвал аналогичную, хотя и менее острую реакцию. Недавно Ubisoft объявила конкурс для Assassin's Creed Shadows, надеясь дать фанатам возможность озвучить NPC в игре. Однако ситуация сложилась не совсем так, как ожидала студия.
По словам Ubisoft, победители конкурса получат возможность озвучить NPC на нескольких языках. Игровой гигант попросил фанатов присылать на TikTok видео, на которых они произносят известные реплики из Assassin's Creed. Победители будут выбраны на основе их выступлений, а лучшие из них получат шанс появиться в Assassin's Creed Shadows.
Однако этот конкурс вызвал скептическое отношение со стороны фанатов и профессиональных актеров озвучки. Одни опасаются, что Ubisoft может использовать этот конкурс для обучения искусственного интеллекта, другие утверждают, что озвучивание — это профессия, а не соревнование.
Интересным моментом здесь является то, что фанаты могут рассчитывать на вознаграждение, если им удастся пройти через конкурс. Это может помочь начинающим актерам озвучки, так что в некоторых случаях конкурс Ubisoft может оказаться полезным.
Поскольку Assassin's Creed Shadows выходит 15 сентября, времени на завершение конкурса осталось не так уж много. Игровой гигант заявляет, что работы будут рассматриваться до 2 июля.
Надо Японцам предложить)
Японцам озвучивать игру про японию?))
Ну у них бомбануло же) Разрабы могут так смягчить публику, либо наоборот подкинуть огонька)
Что бы юбики не делали или не говорили, пожар обеспечен))
А сами японцы знают, что у них бомбануло и что им надо принять участие по мнению некоторых на PG?
Знают, только 1 из 10 комментариев на японском пишут нейтрально
Обленилась Юбисофт.
Всё настолько плохо?
Это всё фигня серия скатилась в тиринтарары.Надеюсь когданить выйдет ремейк Асасина 1 и 2 части.
Уверен, что хочешь видеть черных геев Альтаира и Эцио?
Как бы Альтаир с Эцио и так не особо-то и белые.
Я об этом даже не подумал а ведь они реально могут в ремейк впихнуть негров.Жесть..
эцио и так вроде таким был
Плевать на юбисофт и их современные игры, но идея интересная. Любая игра ощущалась бы от этого живее. Другое дело что юби и сценарии с диалогами школьникам поручают.
не совсем так. в вальгале той же, ты с первого раза не поймёшь всё, как оно есть на самом деле и кто есть кто
и что это не просто персонажи, а те же боги типа Локи и тп в их телах и прочее
а потом забанит всех?
Пусть Калогривый озвучит
Как же хорошо, что не играю в игры от калософт.
Ты со своими рассуждениями похоже вообще не во что не играешь.))
Ага)) конечно же не играешь
Времени нет, бро. В бизнесе кручусь. Раньше молодой был играл, сейчас бизнес все время занимает. От дел отойду, буду играть много.
Ахахах бизнесмен с PG. Какой бизнес? Бутылки сдаëшь, а в перерывах "Хомяка" фармишь? Ты тут сутками сидишь и высираешь ху*ню почти под каждым постом. Дело достойное занятого бизнесмена.
Ахаха внатуре, мамкин бизнесмен
Я вас понял.. 👍