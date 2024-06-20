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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.9 441 оценка

Ubisoft предложила фанатам озвучить некоторых NPC в Assassin's Creed Shadows

butcher69
Новости

Ubisoft не раз сталкивалась со скандалами вокруг Assassin's Creed Shadows. Ее последний шаг вызвал аналогичную, хотя и менее острую реакцию. Недавно Ubisoft объявила конкурс для Assassin's Creed Shadows, надеясь дать фанатам возможность озвучить NPC в игре. Однако ситуация сложилась не совсем так, как ожидала студия.

По словам Ubisoft, победители конкурса получат возможность озвучить NPC на нескольких языках. Игровой гигант попросил фанатов присылать на TikTok видео, на которых они произносят известные реплики из Assassin's Creed. Победители будут выбраны на основе их выступлений, а лучшие из них получат шанс появиться в Assassin's Creed Shadows.

Однако этот конкурс вызвал скептическое отношение со стороны фанатов и профессиональных актеров озвучки. Одни опасаются, что Ubisoft может использовать этот конкурс для обучения искусственного интеллекта, другие утверждают, что озвучивание — это профессия, а не соревнование.

Интересным моментом здесь является то, что фанаты могут рассчитывать на вознаграждение, если им удастся пройти через конкурс. Это может помочь начинающим актерам озвучки, так что в некоторых случаях конкурс Ubisoft может оказаться полезным.

Поскольку Assassin's Creed Shadows выходит 15 сентября, времени на завершение конкурса осталось не так уж много. Игровой гигант заявляет, что работы будут рассматриваться до 2 июля.

-11
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
yagaorl

Надо Японцам предложить)

3
-zotik-

Японцам озвучивать игру про японию?))

2
yagaorl -zotik-

Ну у них бомбануло же) Разрабы могут так смягчить публику, либо наоборот подкинуть огонька)

0
-zotik- yagaorl

Что бы юбики не делали или не говорили, пожар обеспечен))

1
ZAUSA yagaorl

А сами японцы знают, что у них бомбануло и что им надо принять участие по мнению некоторых на PG?

-9
Lock344 ZAUSA

Знают, только 1 из 10 комментариев на японском пишут нейтрально

0
Спектр Зис

Обленилась Юбисофт.

1
shurasick876

Всё настолько плохо?

1
B e s i k

Это всё фигня серия скатилась в тиринтарары.Надеюсь когданить выйдет ремейк Асасина 1 и 2 части.

0
TheNikolay00

Уверен, что хочешь видеть черных геев Альтаира и Эцио?

0
Your Hair is Beautiful TheNikolay00

Как бы Альтаир с Эцио и так не особо-то и белые.

0
B e s i k TheNikolay00

Я об этом даже не подумал а ведь они реально могут в ремейк впихнуть негров.Жесть..

0
JohnTornton TheNikolay00

эцио и так вроде таким был

0
FoxyDi

Плевать на юбисофт и их современные игры, но идея интересная. Любая игра ощущалась бы от этого живее. Другое дело что юби и сценарии с диалогами школьникам поручают.

0
JohnTornton

не совсем так. в вальгале той же, ты с первого раза не поймёшь всё, как оно есть на самом деле и кто есть кто
и что это не просто персонажи, а те же боги типа Локи и тп в их телах и прочее

0
JohnTornton

а потом забанит всех?

0
Ded Chelyabinsk

Пусть Калогривый озвучит

-2
Гемор

Как же хорошо, что не играю в игры от калософт.

-3
РикоЧико

Ты со своими рассуждениями похоже вообще не во что не играешь.))

1
Божественный Ubisoft

Ага)) конечно же не играешь

-6
Гемор РикоЧико

Времени нет, бро. В бизнесе кручусь. Раньше молодой был играл, сейчас бизнес все время занимает. От дел отойду, буду играть много.

-7
Jarvis666 Гемор

Ахахах бизнесмен с PG. Какой бизнес? Бутылки сдаëшь, а в перерывах "Хомяка" фармишь? Ты тут сутками сидишь и высираешь ху*ню почти под каждым постом. Дело достойное занятого бизнесмена.

6
Олег Фамилия Jarvis666

Ахаха внатуре, мамкин бизнесмен

0
Божественный Ubisoft
Поскольку Assassin's Creed Shadows выходит 15 сентября

Я вас понял.. 👍

-4