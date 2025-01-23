ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 770 оценок

Ubisoft представила эпичный сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows и детали к дополнению Claws of Awaji

butcher69
Новости

Ubisoft Quebec представила новые трейлеры и скриншоты для Assassin’s Creed Shadows, а также раскрыла подробности о дополнении Claws of Awaji, которое выйдет позже в 2025 году.

Assassin’s Creed Shadows предлагает окунуться в захватывающий мир феодальной Японии. Игрокам предстоит примерить роли двух героев: смертоносного шиноби Наоэ и легендарного самурая Ясукэ. Переключаясь между персонажами, вы сможете изучить их взаимосвязанные судьбы и овладеть уникальными стилями игры.

+ ещё 2 картинки
  • Открытый мир: Исследуйте замки, порты, святилища и разрушенные войны пейзажи в условиях смены сезонов и динамической погоды.
  • Игровые стили: В роли Наоэ используйте скрытность и ловкость, а как Ясукэ — мощь и смертоносную точность.
  • Создание убежища: Настройте базу своей лиги шиноби, тренируйте команду, создавайте новое снаряжение и украшайте убежище.
  • Сеть шпионов: Развивайте собственную разведывательную сеть, чтобы выследить цели и находить новых союзников.

Дополнение Claws of Awaji предложит игрокам исследовать загадочный остров Авадзи. Здесь герои столкнутся с новыми врагами, ловушками и угрозой от группировки Санзоку Иппа.

  • Новый регион: Исследуйте таинственный остров и верните утерянное сокровище.
  • Новые враги и ловушки: Прячьтесь от следопытов и избегайте засад.
  • Дополнительный контент: Откройте Bō — новый вид оружия для Наоэ, а также новые навыки, снаряжение и способности.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series, PC, Mac и Luna. Расширение «Когти Авадзи» станет доступно позже в этом же году.

-5
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
BewitchingBaron
Assassin’s Creed Shadows предлагает окунуться в

повесточную помойку...

6
ivan20192079

Пуканы рвутся у хейтеров.......Игруха то удалась!

0
Diablonos

Когда тебе и тебе подобным "этодругойчикам" прочищали задннее отверствие в "повесточной помойке" Cyberpunk 2077, ты ещё и яйца поглаживал CDPR. Иксперд по повестке ты наш.

-3
BewitchingBaron Diablonos

Лично мне ни чего не прочищали. Если тебя кто-то распечатал - это не моя вина.

0
DanilManil

Легендарного самурая Ясукэ.

Ок!

2
DeFaLT_TB

Ну в ж**у с такой ценой.

2
My life is a game

так ты в самом дорогом регионе
в укр смотри

0
Фризостат My life is a game

48$ в укр стоит (стандартная)

0
Punisher1

🤣🤣🤣 а где ещë 2 издания они обычно по 4 продают

0
DeFaLT_TB My life is a game

Азербайджан. У Юбисоф, похоже с "региональными ценами" беда. Не все тут нефтью торгуют в стране)

0
My life is a game DeFaLT_TB

в смысле?регион азер, а цена доллары?

0
My life is a game

согласно стим дб
они отдельную версию для японии продают прикиньте)

1
Diablonos

Прикинь, половина японских игр имеет отдельную версию для западного рынка.

1
My life is a game Diablonos

не знал)
спасибо)

0
Генерал Анатолий

Братаны, сумоисты нападают!

1
Пользователь ВКонтакте

На Цусиму больно уж смахивает, особенно карта, интерфейс // Нико Зайр

1
Денис Сидоров 5

Да они только паразитировать на других играх и умеют

0
ГАЗ-М20

Слабенько все это выглядит, не впечатляет. С сюжетом в новых частях всё было плохо, и Шадоус, судя по всему, не станет исключением.

1
Пользователь ВКонтакте

// Илья Артемьев

0
Пользователь ВКонтакте

Тебе плохо ? Выпей ПОЛИСОРП // アルテム トロプツェフ

-1
SCHIDO

может юбиков геймеры пожалеют всё таки и купят игру и дадут исправится в будущем, на счёт повестки им будет урок

0
kaka qp0H

ааааа.я ток сейчас заметил что он черный..такая кринжуля.в то время были черыне самураи в японии?

0
Денис Сидоров 5

Короче те же яйца только с другой картой, а что вы ещё хотели от убейсофт они больше не могут)))

0
My life is a game

я кстати хз почему в новость не вставили, но вот
upd создали отдельную новость зачем то
Хотя в стиме это все в одном посте

0
Left Behind.PG

Ну и плеер у вас, у меня 1000 мб , +через шнур и тупит так как будто бы у меня инет в 2000 году
Что по игре, ёлы они же знали что Трамп пришёл, и всё равно не вырезали этот "матерное слово" ниггера, такой КРИНЖ , только по скидке через год и то не факт что буду играть в это...

0
My life is a game

когда массово возвраты делали, то сказали кто предзакажет дадут длс бесплатно
а в чем тогда прикол делюкса
непонятно какие плюшки за предзаказ, какие за делюкс

-1
Лидер 666

это что за пакемон , типо страшная подружка?) а так трейлер слабоватый.. даже с учетом того что я прошел все части, после тусимы конечно впечатления никакие.

-1
Фризостат

Как ты оценил Цусиму с невышедшей игрой?

-1
Лидер 666 Фризостат

ну во первых я как уже сказал выше, прошел все части ассасин и длс ( кроме vr версии, вр я куплю попозже ) , так что разве меня может удивить все тот же ассасин, но в другой упаковке? в трейлере скучно все, можно было сделать куда лучше.

сравни чисто рандомный трейлер тусимы

https://youtu.be/zo4Xbmgo0do?si=TVYRJfE0pNVtQ3vU

0
Фризостат Лидер 666

Я только сегодня закончил Цусиму. Месяц мучал игру на 100%)) сюжетно классная, а во всем остальном однотипно. Ассасин точно не будет хуже

сравни чисто рандомный трейлер тусимы

Не плохо

-2
Diablonos Лидер 666

В тсусиме даже стрелы в телах поленились нарисовать, не говоря уже про тотальное убожество в деревнях, домах, мертвый картонный мир эпохи PS3, а все "активности" сводятся "найди 48 лисичек, найди 36 горячих источников поруби 105 бамбуков, сочени 250 хокку".

И это го вно, ты сожрал и оно тебя впечатлило? Тогда с тобой все ясно. А трейлер? Достаточно сравнить трейлер с эпической схваткой с госпожой Одати, и реальные кадры игры в этой сцене что бы понять значение слова - деградация.

Н

0
Фризостат

Что-то не видать эти сотни тысяч дизов. Трейлер годный

-2
Predator556

Согласен, жаль что я уже устал от ассасинов и в нее не буду играть, может как нибудь по скидки возьму.

0
Генерал Анатолий

Подожди, еще фура с дизлайками не приехала

-3
Фризостат Генерал Анатолий

Сейчас уже многие переобулись)) водитель фуры, по ходу, тоже

-1
goodneighbor

юбисофт-скам в наглую накручивает лайки у себя на канале, вот, что у плейстейшон

Спойлер

и это еще не вечер, сyчка

0
Фризостат goodneighbor

Так консольщики обиделись на трассировку лучей))) с ними всё понятно

-1
My life is a game

крч как я понял
ЗА ЛЮБОЙ ПРЕДЗАКАЗ ДАЕТСЯ

"За предзаказ игроки получат на релизе игры дополнительную миссию и DLC Claws of Awaji, которое выйдет позже в 2025 году.

Claws of Awaji обещает дать игрокам новый вид оружия - бо и более 10 часов геймплея."

За делюкс все тоже самое +
Пакет Deluxe Pack содержит двойной пакет Sekiryū, а также пакет Lair Sekiryū.

Двойной набор Assassin's Creed Shadows Sekiryū включает в себя:

- Набор экипировки Секирю для Наоэ и Яске.

- Катана Глаз Дракона

- Катана из длинного когтя дракона

- Зверь Секирю

- Брелок из драконьего зуба

В набор «Логово» Assassin's Creed Shadows входят:

- Вагаса из Секирю

- Гобелен Секирю

- Маска Секирю

- Мизубати из Секирю

крч шмот просто какой то, так что скорее выгоднее взять обычный предзаказ, а не делюкс

-4
Аристов--Черный

Выгоднее будет подождать и взять по 100% скидке со всеми платными шмотками. Что Вальгалла, что Мираж были приобретены так. Выгода максимальная:)

0
My life is a game Аристов--Черный

так это же через год или больше
я про тех у кого денег больше чем свободного времени

0
My life is a game

что думаете по ценам?какой взять?

-5
BewitchingBaron

а зачем это г"вно покупать? Ты хочешь играть за обезьяну?

0
My life is a game BewitchingBaron

игра не уг еще, это еще не доказано
негра буду игнорить, играть за девку
у игры денуво, без покупки не затестить игру(офлайн акк не подходит)

-6
BewitchingBaron My life is a game

имеет смысл подождать, пока купят другие, выложат геймплей, выловят баги за свой счет, а ты уже посмотришь и решишь, надо ли тебе это оплачивать

а может и денуву кто отковыряет к тому моменту.

3
My life is a game BewitchingBaron

денуво точно не снимут
у меня время дороже чем 5-6к

-4
Фризостат My life is a game
(офлайн акк не подходит)

Почему именно лицензия? Тебе денег некуда день или че)) бери пример с меня 😁

0