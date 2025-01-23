Ubisoft представила эпичный сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows и детали к дополнению Claws of Awaji

Ubisoft Quebec представила новые трейлеры и скриншоты для Assassin’s Creed Shadows, а также раскрыла подробности о дополнении Claws of Awaji, которое выйдет позже в 2025 году.
Assassin’s Creed Shadows предлагает окунуться в захватывающий мир феодальной Японии. Игрокам предстоит примерить роли двух героев: смертоносного шиноби Наоэ и легендарного самурая Ясукэ. Переключаясь между персонажами, вы сможете изучить их взаимосвязанные судьбы и овладеть уникальными стилями игры.
- Открытый мир: Исследуйте замки, порты, святилища и разрушенные войны пейзажи в условиях смены сезонов и динамической погоды.
- Игровые стили: В роли Наоэ используйте скрытность и ловкость, а как Ясукэ — мощь и смертоносную точность.
- Создание убежища: Настройте базу своей лиги шиноби, тренируйте команду, создавайте новое снаряжение и украшайте убежище.
- Сеть шпионов: Развивайте собственную разведывательную сеть, чтобы выследить цели и находить новых союзников.
Дополнение Claws of Awaji предложит игрокам исследовать загадочный остров Авадзи. Здесь герои столкнутся с новыми врагами, ловушками и угрозой от группировки Санзоку Иппа.
- Новый регион: Исследуйте таинственный остров и верните утерянное сокровище.
- Новые враги и ловушки: Прячьтесь от следопытов и избегайте засад.
- Дополнительный контент: Откройте Bō — новый вид оружия для Наоэ, а также новые навыки, снаряжение и способности.
Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series, PC, Mac и Luna. Расширение «Когти Авадзи» станет доступно позже в этом же году.
повесточную помойку...
Пуканы рвутся у хейтеров.......Игруха то удалась!
Когда тебе и тебе подобным "этодругойчикам" прочищали задннее отверствие в "повесточной помойке" Cyberpunk 2077, ты ещё и яйца поглаживал CDPR. Иксперд по повестке ты наш.
Лично мне ни чего не прочищали. Если тебя кто-то распечатал - это не моя вина.
Легендарного самурая Ясукэ.
Ок!
Ну в ж**у с такой ценой.
так ты в самом дорогом регионе
в укр смотри
48$ в укр стоит (стандартная)
🤣🤣🤣 а где ещë 2 издания они обычно по 4 продают
Азербайджан. У Юбисоф, похоже с "региональными ценами" беда. Не все тут нефтью торгуют в стране)
в смысле?регион азер, а цена доллары?
согласно стим дб
они отдельную версию для японии продают прикиньте)
Прикинь, половина японских игр имеет отдельную версию для западного рынка.
не знал)
спасибо)
Братаны, сумоисты нападают!
На Цусиму больно уж смахивает, особенно карта, интерфейс // Нико Зайр
Да они только паразитировать на других играх и умеют
Слабенько все это выглядит, не впечатляет. С сюжетом в новых частях всё было плохо, и Шадоус, судя по всему, не станет исключением.
// Илья Артемьев
Тебе плохо ? Выпей ПОЛИСОРП // アルテム トロプツェフ
может юбиков геймеры пожалеют всё таки и купят игру и дадут исправится в будущем, на счёт повестки им будет урок
ааааа.я ток сейчас заметил что он черный..такая кринжуля.в то время были черыне самураи в японии?
Короче те же яйца только с другой картой, а что вы ещё хотели от убейсофт они больше не могут)))
я кстати хз почему в новость не вставили, но вот
upd создали отдельную новость зачем то
Хотя в стиме это все в одном посте
Ну и плеер у вас, у меня 1000 мб , +через шнур и тупит так как будто бы у меня инет в 2000 году
Что по игре, ёлы они же знали что Трамп пришёл, и всё равно не вырезали этот "матерное слово" ниггера, такой КРИНЖ , только по скидке через год и то не факт что буду играть в это...
когда массово возвраты делали, то сказали кто предзакажет дадут длс бесплатно
а в чем тогда прикол делюкса
непонятно какие плюшки за предзаказ, какие за делюкс
это что за пакемон , типо страшная подружка?) а так трейлер слабоватый.. даже с учетом того что я прошел все части, после тусимы конечно впечатления никакие.
Как ты оценил Цусиму с невышедшей игрой?
ну во первых я как уже сказал выше, прошел все части ассасин и длс ( кроме vr версии, вр я куплю попозже ) , так что разве меня может удивить все тот же ассасин, но в другой упаковке? в трейлере скучно все, можно было сделать куда лучше.
сравни чисто рандомный трейлер тусимы
https://youtu.be/zo4Xbmgo0do?si=TVYRJfE0pNVtQ3vU
Я только сегодня закончил Цусиму. Месяц мучал игру на 100%)) сюжетно классная, а во всем остальном однотипно. Ассасин точно не будет хуже
Не плохо
В тсусиме даже стрелы в телах поленились нарисовать, не говоря уже про тотальное убожество в деревнях, домах, мертвый картонный мир эпохи PS3, а все "активности" сводятся "найди 48 лисичек, найди 36 горячих источников поруби 105 бамбуков, сочени 250 хокку".
И это го вно, ты сожрал и оно тебя впечатлило? Тогда с тобой все ясно. А трейлер? Достаточно сравнить трейлер с эпической схваткой с госпожой Одати, и реальные кадры игры в этой сцене что бы понять значение слова - деградация.
Н
Что-то не видать эти сотни тысяч дизов. Трейлер годный
Согласен, жаль что я уже устал от ассасинов и в нее не буду играть, может как нибудь по скидки возьму.
Подожди, еще фура с дизлайками не приехала
Сейчас уже многие переобулись)) водитель фуры, по ходу, тоже
юбисофт-скам в наглую накручивает лайки у себя на канале, вот, что у плейстейшон
и это еще не вечер, сyчка
Так консольщики обиделись на трассировку лучей))) с ними всё понятно
крч как я понял
ЗА ЛЮБОЙ ПРЕДЗАКАЗ ДАЕТСЯ
"За предзаказ игроки получат на релизе игры дополнительную миссию и DLC Claws of Awaji, которое выйдет позже в 2025 году.
Claws of Awaji обещает дать игрокам новый вид оружия - бо и более 10 часов геймплея."
За делюкс все тоже самое +
Пакет Deluxe Pack содержит двойной пакет Sekiryū, а также пакет Lair Sekiryū.
Двойной набор Assassin's Creed Shadows Sekiryū включает в себя:
- Набор экипировки Секирю для Наоэ и Яске.
- Катана Глаз Дракона
- Катана из длинного когтя дракона
- Зверь Секирю
- Брелок из драконьего зуба
В набор «Логово» Assassin's Creed Shadows входят:
- Вагаса из Секирю
- Гобелен Секирю
- Маска Секирю
- Мизубати из Секирю
крч шмот просто какой то, так что скорее выгоднее взять обычный предзаказ, а не делюкс
Выгоднее будет подождать и взять по 100% скидке со всеми платными шмотками. Что Вальгалла, что Мираж были приобретены так. Выгода максимальная:)
так это же через год или больше
я про тех у кого денег больше чем свободного времени
что думаете по ценам?какой взять?
а зачем это г"вно покупать? Ты хочешь играть за обезьяну?
игра не уг еще, это еще не доказано
негра буду игнорить, играть за девку
у игры денуво, без покупки не затестить игру(офлайн акк не подходит)
имеет смысл подождать, пока купят другие, выложат геймплей, выловят баги за свой счет, а ты уже посмотришь и решишь, надо ли тебе это оплачивать
а может и денуву кто отковыряет к тому моменту.
денуво точно не снимут
у меня время дороже чем 5-6к
Почему именно лицензия? Тебе денег некуда день или че)) бери пример с меня 😁