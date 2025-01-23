Ubisoft представила эпичный сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows и детали к дополнению Claws of Awaji

Ubisoft Quebec представила новые трейлеры и скриншоты для Assassin’s Creed Shadows, а также раскрыла подробности о дополнении Claws of Awaji, которое выйдет позже в 2025 году.

Assassin’s Creed Shadows предлагает окунуться в захватывающий мир феодальной Японии. Игрокам предстоит примерить роли двух героев: смертоносного шиноби Наоэ и легендарного самурая Ясукэ. Переключаясь между персонажами, вы сможете изучить их взаимосвязанные судьбы и овладеть уникальными стилями игры.

Открытый мир: Исследуйте замки, порты, святилища и разрушенные войны пейзажи в условиях смены сезонов и динамической погоды.

Исследуйте замки, порты, святилища и разрушенные войны пейзажи в условиях смены сезонов и динамической погоды. Игровые стили: В роли Наоэ используйте скрытность и ловкость, а как Ясукэ — мощь и смертоносную точность.

В роли Наоэ используйте скрытность и ловкость, а как Ясукэ — мощь и смертоносную точность. Создание убежища: Настройте базу своей лиги шиноби, тренируйте команду, создавайте новое снаряжение и украшайте убежище.

Настройте базу своей лиги шиноби, тренируйте команду, создавайте новое снаряжение и украшайте убежище. Сеть шпионов: Развивайте собственную разведывательную сеть, чтобы выследить цели и находить новых союзников.

Дополнение Claws of Awaji предложит игрокам исследовать загадочный остров Авадзи. Здесь герои столкнутся с новыми врагами, ловушками и угрозой от группировки Санзоку Иппа.

Новый регион: Исследуйте таинственный остров и верните утерянное сокровище.

Исследуйте таинственный остров и верните утерянное сокровище. Новые враги и ловушки: Прячьтесь от следопытов и избегайте засад.

Прячьтесь от следопытов и избегайте засад. Дополнительный контент: Откройте Bō — новый вид оружия для Наоэ, а также новые навыки, снаряжение и способности.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series, PC, Mac и Luna. Расширение «Когти Авадзи» станет доступно позже в этом же году.