Ubisoft представила новый логотип Assassin's Creed в честь дня франшизы

21 декабря игровое сообщество традиционно отмечает день Assassin's Creed. В этом году Ubisoft решила сделать праздник ещё более значимым, представив обновлённый логотип знаменитой серии.
В официальном сообщении Ubisoft подчеркнула, что новый логотип отражает богатую историю франшизы и её культовых героев. «Мы счастливы праздновать день Assassin's Creed вместе с вами — нашей страстной и невероятной игровой семьёй. В честь праздника мы рады представить новый логотип франшизы, символизирующий славную историю всех наших героев», — заявили в компании.Продюсер Assassin's Creed ранее уже показывал обновлённый логотип в новой заставке, которая будет предварять все будущие игры серии. Первая игра, где игроки смогут увидеть заставку, — Assassin's Creed Shadows, релиз которой запланирован на 14 февраля 2025 года. Ubisoft подтвердила, что логотип станет частью новой визуальной идентичности франшизы.
День Assassin's Creed отмечается 21 декабря не случайно. Эта дата важна для сюжета серии: в конце трилогии о Дезмонде Майлсе именно 21 декабря 2012 года герой пожертвовал собой, чтобы предотвратить глобальный катаклизм и спасти человечество. Этот сюжетный момент стал кульминацией первых частей игры и до сих пор остаётся одним из самых запоминающихся событий всей серии.
Кардинальные изменения
А что поменялось то?
UPD. Я провел краткий анализ разницы между логотипами и знаете, что поменялось? Нижняя дуга, вернее выпирающий угол в по центру сверху, теперь не залазит на верхнюю часть логотипа. Ну и толщина линий по бокам верхней части теперь симметричны (хотя иногда они были симметричны и до этого). Изменения кардинальные. Прям масштабные. Всё. Жизнь не будет прежней
Это ж небинарные персоны, они живут в своём шизофриническом мирке
Ещё стороны логотипа стали одинаковой толщины. Это сёрьёзная дизайнерская работа:)))
Это стало похоже на транс-улыбку.
Поменялся цвет и фон, линии стали тоньше.
Белый цвет как по мне зря поменяли
У них один логотип на все их поделия.
И в чём разница?
Степень изменений прямо пропорциональна креативному уровню компании:)
Хватит хоронить вашу дойную корову.
ну все. теперь точно пойду и куплю все части на всех устройствах и консолях. да пот такое дело еще все консоли всех поколений на которых атсасин выходил куплю.
Не вижу разницы. Ну ладно хоть на какашку не похож
Под такое дело создали целую дизайнерскую команду ...вижу не зря старались ...хотя ничего не вижу))
А где новый логотип то?
Это логотип самого первого Ассассина. Креативность у чуваков зашкаливает.
Дизайн походу был взят у Артемия Лебедва )))
ну да.. тот случай когда фокусы в ванной лучше получаются
// Ilja Zinovjev