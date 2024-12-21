Ubisoft представила новый логотип Assassin's Creed в честь дня франшизы

21 декабря игровое сообщество традиционно отмечает день Assassin's Creed. В этом году Ubisoft решила сделать праздник ещё более значимым, представив обновлённый логотип знаменитой серии.

В официальном сообщении Ubisoft подчеркнула, что новый логотип отражает богатую историю франшизы и её культовых героев. «Мы счастливы праздновать день Assassin's Creed вместе с вами — нашей страстной и невероятной игровой семьёй. В честь праздника мы рады представить новый логотип франшизы, символизирующий славную историю всех наших героев», — заявили в компании.Продюсер Assassin's Creed ранее уже показывал обновлённый логотип в новой заставке, которая будет предварять все будущие игры серии. Первая игра, где игроки смогут увидеть заставку, — Assassin's Creed Shadows, релиз которой запланирован на 14 февраля 2025 года. Ubisoft подтвердила, что логотип станет частью новой визуальной идентичности франшизы.

День Assassin's Creed отмечается 21 декабря не случайно. Эта дата важна для сюжета серии: в конце трилогии о Дезмонде Майлсе именно 21 декабря 2012 года герой пожертвовал собой, чтобы предотвратить глобальный катаклизм и спасти человечество. Этот сюжетный момент стал кульминацией первых частей игры и до сих пор остаётся одним из самых запоминающихся событий всей серии.



