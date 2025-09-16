ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6 2 103 оценки

Ubisoft представила релизный трейлер дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows

monk70 monk70

Сегодня Ubisoft представила релизный трейлер дополнения Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows, которое уже доступно на ПК в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store, а также на Xbox Series X/S, PlayStation 5. Дополнение доступно бесплатно всем игрокам, оформившим предварительный заказ, и за 25 долларов как отдельная покупка. Дополнение также входит в подписку Ubisoft+.

Приключение начинается, когда Наоэ отправляется в Авадзи по следу таинственного синоби. Там, вместе с Ясукэ, ей предстоит противостоять опасной Сандзоку Иппе, безжалостной группировке, угрожающей миру острова. Во время своего нового путешествия по таинственному острову Авадзи игроки откроют для себя яркие города и потрясающие морские пейзажи, но им придётся быть начеку, поскольку засады и ловушки вскоре дадут понять, что на Авадзи им не рады.

Дополнение Claws of Awaji добавляет множество нового контента в Assassin’s Creed Shadows, включая новые навыки, способности оружия, броню и снаряжение для Наоэ и Ясукэ, которые можно перенести в основную игру. Эти улучшения дадут игрокам необходимое преимущество в битве с самыми смертоносными врагами Авадзи, включая новые типы врагов и уникальных боссов.

17
7
Комментарии:  7
Fronyx

Графоний и анимки в игре конечно кайф

6
Smoke_Shooter

Хз,тоже нету заданий.
Зашел выполнил пару квестов чтобы получить палку Бо и еще квест от Томико про демона ОНИ(какой то видимо коллаб с DBD) и все, дальше ничего.

1
Артём Буренко

Нету заданий ДЛС, отдельно купить не могу, пишет что уже добавленно в библеотеку, что делать помогите ???

Ksilozz

Основной сюжет закончил? Нужно закончить все 3 линии. У Яске, Нао и Джунджиро. Потом томико даст последний квест. После этого откроется длс

Makao Dragnil

уже нечего ... увы

GleefulGerry Ksilozz

да

AlexZey

Тоже самое. Квеста нет. Игра была закрыта на платину.