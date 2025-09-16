Сегодня Ubisoft представила релизный трейлер дополнения Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows, которое уже доступно на ПК в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store, а также на Xbox Series X/S, PlayStation 5. Дополнение доступно бесплатно всем игрокам, оформившим предварительный заказ, и за 25 долларов как отдельная покупка. Дополнение также входит в подписку Ubisoft+.

Приключение начинается, когда Наоэ отправляется в Авадзи по следу таинственного синоби. Там, вместе с Ясукэ, ей предстоит противостоять опасной Сандзоку Иппе, безжалостной группировке, угрожающей миру острова. Во время своего нового путешествия по таинственному острову Авадзи игроки откроют для себя яркие города и потрясающие морские пейзажи, но им придётся быть начеку, поскольку засады и ловушки вскоре дадут понять, что на Авадзи им не рады.

Дополнение Claws of Awaji добавляет множество нового контента в Assassin’s Creed Shadows, включая новые навыки, способности оружия, броню и снаряжение для Наоэ и Ясукэ, которые можно перенести в основную игру. Эти улучшения дадут игрокам необходимое преимущество в битве с самыми смертоносными врагами Авадзи, включая новые типы врагов и уникальных боссов.