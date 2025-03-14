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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 900 оценок

Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed Shadows

monk70 monk70

По мере приближения запуска Assassin's Creed Shadows Ubisoft делает все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться ею на разных платформах, и совсем недавно она подтвердила, что Steam Deck можно отнести к их числу. Издатель объявил, что Assassin's Creed Shadows будет официально иметь статус Steam Deck Verified при запуске, когда выйдет в этом месяце.

Ubisoft поделилась информацией в новом трейлере Steam-версии. Когда Assassin’s Creed Shadows выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 20 марта 2025 года, она будет доступна в Steam с первого дня, с достижениями Steam, значками и коллекционными карточками.

-4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Max Rolens

Как же они стараются сохранить свое райское местечко в розовых стенах юбисофта

-2
Sectumsеmpra
-3
kotasha

Возможно эта последний ассасин от юбисофт, издатель сами себя закопал в куче навоза, и уже наверно оттуда не вылезет.

-4
Left Behind.PG

Всё так, очень бы хотелось.
И компанию дрюкмана тудаже

1
Пользователь ВКонтакте

Щас зашкварим деки этим калом // Артём Макаров

-6
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Пнх // Артём Макаров

-4