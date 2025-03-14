Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed Shadows

По мере приближения запуска Assassin's Creed Shadows Ubisoft делает все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться ею на разных платформах, и совсем недавно она подтвердила, что Steam Deck можно отнести к их числу. Издатель объявил, что Assassin's Creed Shadows будет официально иметь статус Steam Deck Verified при запуске, когда выйдет в этом месяце.

Ubisoft поделилась информацией в новом трейлере Steam-версии. Когда Assassin’s Creed Shadows выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 20 марта 2025 года, она будет доступна в Steam с первого дня, с достижениями Steam, значками и коллекционными карточками.