Ubisoft представила специальный трейлер Steam-версии Assassin's Creed Shadows

По мере приближения запуска Assassin's Creed Shadows Ubisoft делает все возможное, чтобы игроки могли наслаждаться ею на разных платформах, и совсем недавно она подтвердила, что Steam Deck можно отнести к их числу. Издатель объявил, что Assassin's Creed Shadows будет официально иметь статус Steam Deck Verified при запуске, когда выйдет в этом месяце.
Ubisoft поделилась информацией в новом трейлере Steam-версии. Когда Assassin’s Creed Shadows выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК 20 марта 2025 года, она будет доступна в Steam с первого дня, с достижениями Steam, значками и коллекционными карточками.
Как же они стараются сохранить свое райское местечко в розовых стенах юбисофта
Возможно эта последний ассасин от юбисофт, издатель сами себя закопал в куче навоза, и уже наверно оттуда не вылезет.
Всё так, очень бы хотелось.
И компанию дрюкмана тудаже
Щас зашкварим деки этим калом // Артём Макаров
// Vengel Bryde
Пнх // Артём Макаров