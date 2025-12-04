Ubisoft представила трейлер к выходу Assassin's Creed Shadows на Nintendo Switch 2

Ubisoft представила трейлер выхода Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2, и главный акцент в ролике сделан на мобильность — игру демонстрируют в портативном режиме, с сенсорным управлением в меню и эффектными добивающими ударами Ясуке. Герой видео даже повторяет знаменитый мем с Кристианом Бэйлом из «Американского психопата», подчеркивая неожиданность того, что подобный масштабный проект теперь работает на консоли Nintendo.

Ключевую роль в этом успехе играет технология DLSS, позволяющая повысить качество изображения без необходимости выводить игру в высоком разрешении. Благодаря ей Shadows выглядит на Switch 2 куда лучше, чем многие ожидали, сохранив визуальную ясность и динамику.

Эксперты Digital Foundry в своём техническом разборе отмечают компромиссы версии — сниженное разрешение, упрощённые эффекты и редкие просадки частоты кадров в док-режиме. Однако итог остаётся впечатляющим: казавшийся невозможным порт оказался полностью рабочим и, что важнее, комфортным.

Переход на Switch 2 открывает для Assassin’s Creed Shadows новую аудиторию и показывает, как далеко шагнула портативная технология. Игра уже доступна в цифровом и физическом формате.