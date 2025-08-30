Ubisoft прекратила делиться данными с аналитиками Circana, возможно, из-за низких продаж Assassin's Creed Shadows

Компания Ubisoft прекратила передачу данных о продажах своих игр американской аналитической фирме Circana, которая занимается отслеживанием продаж игр и консолей в США. Это решение было подтверждено ведущим аналитиком Circana Мэтом Пискателлой.
Assassin's Creed Shadows присутствовала в списке самых продаваемых игр 2025 года по состоянию на июнь, однако в данных за июль игра исчезла из списка. Решение Ubisoft может быть связано с трудным периодом для компании и неудовлетворительными продажами.
Несмотря на то, что Assassin's Creed Shadows показала сильные результаты продаж в первый день, дальнейшие ее успехи вызывают споры. Некоторые аналитики, такие как Рис Эллиотт из Alinea Analytics, считают, что продажи Shadows (около 2,4 миллиона копий за два месяца, из них 1,7 миллиона на PS5 и 367 тысяч на Steam) не оправдали ожиданий, учитывая огромный бюджет (свыше 100 миллионов долларов) и время разработки.
Аналитики предполагают, что Ubisoft стремится взять под контроль повествование о продажах своих игр, следуя примеру компаний, таких как Microsoft, которые ранее также ограничивали раскрытие данных о продажах.
а нечем делиться то. один провал за другим...
Вот без шуток, в Shadows даже мир скучный и унылый, исследовать его абсолютно неинтересно... Брал по скидке если что)
Молодец ты один из тех кто поддерживает текущею хренову убейсофт.
Толку от того, что ты брал по скидке, если она всего 25% была
Как так? А как же все новости типа:
Тоже в голос с этого.
MSI раздавали эту игру всем, кто купил любой ноутбук или видеокарту их производства… так же есть Uplay+ который не даст много прибыли
да многие игры раздают это не показатель
Туда им и дорога
В каком месте он ОГРОМНЫЙ? Это уровень Days Gone. И половина от Assassins Creed Valhalla бюджет которого 150-200 лямов.
Производственный бюджет Horizon Forbidden West составил 212 лямов.
Lust of uss 2 - 220 лямов
Concord - 400 лямов
Skull and Bones от 650 до 850 лямов.
Может, имелось в виду свыше 100 миллионов Зимбабийских долларов?
может быть) Учитывая "качество" ассетов из Origins и все активности открытого мира, созданные при помощи очень трудозатратных технологий Ctrl+c Ctrl+v - там бюджета от силы 50 лимонов. Дорогой рекламы тоже нигде не было видно.
Все остальные деньги были потрачены на тех двух потных мужиков на картинке в превью.
ну да конечно,провал в мозгах го8нотолпных
Да вроде норм игра. В сюжет не упарываюсь,его там давно нет.Пустой или не пустой мир,я тоже плевал на эти условности. Выполняю основные квесты и интересные допки где хорошо проработали историю. А игра отчасти получилась Тарантиновская. Многие моменты напоминают убить Била! Тем более первый выход злодеев напомнил смертоносных гадюк. А саундтрек у нигера самурая как из аниме Афро Самурай. И сделано довольно кинематографично. Если не играли,так не надо плеваться во все стороны.
P.s Например та же Вальхала мне вообще не понравилась. Вот там я понимаю скукота
AC Shadows была попыткой прогрева гоев