Ubisoft прекратила делиться данными с аналитиками Circana, возможно, из-за низких продаж Assassin's Creed Shadows

Компания Ubisoft прекратила передачу данных о продажах своих игр американской аналитической фирме Circana, которая занимается отслеживанием продаж игр и консолей в США. Это решение было подтверждено ведущим аналитиком Circana Мэтом Пискателлой.

Assassin's Creed Shadows присутствовала в списке самых продаваемых игр 2025 года по состоянию на июнь, однако в данных за июль игра исчезла из списка. Решение Ubisoft может быть связано с трудным периодом для компании и неудовлетворительными продажами.

Несмотря на то, что Assassin's Creed Shadows показала сильные результаты продаж в первый день, дальнейшие ее успехи вызывают споры. Некоторые аналитики, такие как Рис Эллиотт из Alinea Analytics, считают, что продажи Shadows (около 2,4 миллиона копий за два месяца, из них 1,7 миллиона на PS5 и 367 тысяч на Steam) не оправдали ожиданий, учитывая огромный бюджет (свыше 100 миллионов долларов) и время разработки.

Аналитики предполагают, что Ubisoft стремится взять под контроль повествование о продажах своих игр, следуя примеру компаний, таких как Microsoft, которые ранее также ограничивали раскрытие данных о продажах.