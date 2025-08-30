ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 2 065 оценок

Ubisoft прекратила делиться данными с аналитиками Circana, возможно, из-за низких продаж Assassin's Creed Shadows

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания Ubisoft прекратила передачу данных о продажах своих игр американской аналитической фирме Circana, которая занимается отслеживанием продаж игр и консолей в США. Это решение было подтверждено ведущим аналитиком Circana Мэтом Пискателлой.

Assassin's Creed Shadows присутствовала в списке самых продаваемых игр 2025 года по состоянию на июнь, однако в данных за июль игра исчезла из списка. Решение Ubisoft может быть связано с трудным периодом для компании и неудовлетворительными продажами.

Несмотря на то, что Assassin's Creed Shadows показала сильные результаты продаж в первый день, дальнейшие ее успехи вызывают споры. Некоторые аналитики, такие как Рис Эллиотт из Alinea Analytics, считают, что продажи Shadows (около 2,4 миллиона копий за два месяца, из них 1,7 миллиона на PS5 и 367 тысяч на Steam) не оправдали ожиданий, учитывая огромный бюджет (свыше 100 миллионов долларов) и время разработки.

По данным источников, Assassin's Creed Shadows на ПК продалась в размере 367 тысяч копий

Аналитики предполагают, что Ubisoft стремится взять под контроль повествование о продажах своих игр, следуя примеру компаний, таких как Microsoft, которые ранее также ограничивали раскрытие данных о продажах.

31
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

а нечем делиться то. один провал за другим...

15
X_O_MAX_O_X

Вот без шуток, в Shadows даже мир скучный и унылый, исследовать его абсолютно неинтересно... Брал по скидке если что)

14
TheLokich

Молодец ты один из тех кто поддерживает текущею хренову убейсофт.

2
Stas776

Толку от того, что ты брал по скидке, если она всего 25% была

1
Gords

Как так? А как же все новости типа:

Assassin's Creed Shadows стала самой продаваемой новой игрой в Европе в 2025 году
Assassin's Creed Shadows привлекла 5 миллионов игроков и оправдала ожидания Ubisoft
14
Stinger_Max

Тоже в голос с этого.

2
Neko-Aheron

MSI раздавали эту игру всем, кто купил любой ноутбук или видеокарту их производства… так же есть Uplay+ который не даст много прибыли

5
WerGC

да многие игры раздают это не показатель

1
CRAZY rock GAME

Туда им и дорога

4
Yoshemitsu
учитывая огромный бюджет (свыше 100 миллионов долларов)

В каком месте он ОГРОМНЫЙ? Это уровень Days Gone. И половина от Assassins Creed Valhalla бюджет которого 150-200 лямов.

Производственный бюджет Horizon Forbidden West составил 212 лямов.

Lust of uss 2 - 220 лямов

Concord - 400 лямов

Skull and Bones от 650 до 850 лямов.

3
Razyobchenko

Может, имелось в виду свыше 100 миллионов Зимбабийских долларов?

2
Yoshemitsu Razyobchenko

может быть) Учитывая "качество" ассетов из Origins и все активности открытого мира, созданные при помощи очень трудозатратных технологий Ctrl+c Ctrl+v - там бюджета от силы 50 лимонов. Дорогой рекламы тоже нигде не было видно.

Razyobchenko Yoshemitsu

Все остальные деньги были потрачены на тех двух потных мужиков на картинке в превью.

2
WerGC

ну да конечно,провал в мозгах го8нотолпных

2
best_nick_jokker

Да вроде норм игра. В сюжет не упарываюсь,его там давно нет.Пустой или не пустой мир,я тоже плевал на эти условности. Выполняю основные квесты и интересные допки где хорошо проработали историю. А игра отчасти получилась Тарантиновская. Многие моменты напоминают убить Била! Тем более первый выход злодеев напомнил смертоносных гадюк. А саундтрек у нигера самурая как из аниме Афро Самурай. И сделано довольно кинематографично. Если не играли,так не надо плеваться во все стороны.
P.s Например та же Вальхала мне вообще не понравилась. Вот там я понимаю скукота

1
Бенедикт Вольфрамович

AC Shadows была попыткой прогрева гоев

1