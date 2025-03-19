Ubisoft продолжает терять на фондовом рынке! Высокие оценки Assassin's Creed Shadows не помогают издателю

Вчера, 18 марта 2025 года, было снято эмбарго на публикацию рецензий на Assassin's Creed Shadows. Оценки, которые поставили журналисты, оказались весьма неплохими, что внушило Ubisoft надежду на то, что она сможет восстановить свои позиции. Однако этого не произошло, и французский издатель продолжил терять свои позиции на фондовом рынке.
Цена акций Ubisoft неуклонно падает и уже опустилась ниже 13 евро за штуку. Совершенно очевидно, что для инвесторов одних только рейтингов Assassin's Creed Shadows будет мало. Впрочем, ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, как только геймеры вынесут свой вердикт относительно новой игры.
На данный момент Ubisoft переживает постоянное падение на фондовом рынке, в результате которого компания потеряла более 75 % своей стоимости - с более чем 80 евро за акцию до вышеупомянутых 13 евро. Если ситуация во Франции не улучшится в ближайшее время, вполне возможно, что компания будет поглощена более крупной структурой.
Конечно не помогают, они ж проплаченные, ребенку понятно будет.
Зато они помогают адекватным геймерам быстрее вычислить продажных обзорщиков))
Ещё в далёком 2014 они свернули не туда, ставя на поток одну игру в приоритет. Сам по себе Assassin’s Creed БЫЛ неплох. Когда ты ждешь от студии других игр, при чем у них по лицензии этих игр полно. Но они вцепились в Assassin’s Creed и Far Cry и вот гоняют по кругу как Call of Duty. Стагнация.
Дак их проблема не в том что они штампуют ассасинов (это вполне себе не плохо, и если уж бы они выходили ежегодно, с миража прошло 1,5 года), а в том что кроме них они не делают новых игр. Тот же кал энд бонс они отдали сингапурцам, они боятся себя пробовать в РТС, в РПГ (хотя у них отличный задаток в виде миф трилогии АС),
В 2014? Ты в курсе что асасин начиная со 2 части ВСЕГДА выходил каждый год? То есть с 2009
ты читать умеешь? Я написал про их заявление "ещё в 2014году".....
Наоборот, проблема в том, что они перестали делать Ассасины каждый год. Последняя полноценная часть вышла осенью 2020. Мираж за полноценную часть не считаю, так как изначально это ДЛС для Вальгаллы, которое они переделали в самостоятельную игру.
Да ради бога, пускай клепают. Но при этом у них есть много других игр, на которые они просто положили болт ради Assassin’s Creed. если бы он не мешал им делать другие игры, коих много, или что-то новое придумывать. А то получается последнее время что студия 3х игр. Сами себя загнали в такую ситуацию.
У них талантливые 3D художники, чего нельзя сказать о руководстве.
Это единственное что у них осталось талантливое.
Проплаченные журналюги не смогли поднять рейтинг у блм-игры. Интересно, что же могло пойти не так...
Пусть переходят с лягушачих лапок на лягушачий ливер!
скоро будем говорить "а помните такую игровую студию..."
компанию ты хотел сказать?
ну да
Даже если Китайцам продадутся, скорее всего будут разрабы те же самые а вот руководство модернизируют и выпелят мусор.
Инди студию*
А мне кажется там поувольняют нахрен половину сотрудников. Кому нужны 20000 бездельников? Никому.
Желаю чтобы изменилась в худшую и эта компания звиздерастов вообще закрылась. Когда петух клюнул, они только тогда начали то достижения в Стиме добавлять, даже свой сраный лаунчер вырезали из последнего лоссосина. Мерзотная компания, которая превратила свои игры в лавку dlc.
хахахахахахахахахаха я знал что это их последная игра
ну к счастью надеюсь что да, но может быть что они всё же после оглушительного провала решаться спуститься на землю и сделают например ремейк 2 фаркрая или его продолжение с улучшенным сюжетом, может решат закрыть конвейер и сделают что-то новое и необычное, всё-же у старых юбиков уже есть такой опыт...
Не понятно какое счастье будет лично вам от того что компания закроется?)
Тут скорее надежда, что остальные в индустрии посмотрят как юби откинулись и сделают для себя хоть какие-то выводы, но надежды мало, остальными тоже руководят эффективные манагеры, которые игры делают, но ни в одну не играли
Провала скорее всего не будет. Фанатов много. Но продаж Вальгаллы может и не быть конечно. Сейчас им надо выпускать по три таких крупных проекта в год хотя бы и чтоб продажи были по 15млн. Но этого же не будет. Так что падение продолжится скорее всего.
главная ЛГБТ контора наконец-то закроется
Очень надеюсь что 2025 год, это последний год существования Юбиков как независимой конторы, в идеале бы конечно вообще их закрыли, но думаю выкупят китайцы или Филя.
было бы здорово, так то у них полно годных ip с которыми они издеваются как могут последние годы и давно бы пора их передать в новые руки
уже завтра дверь юбиков вынесет оно
Пните, когда начнут платить за то, что ты берёшь акции юбиков.
хорошие новости. наконец то.
Чего хорошего, что игр станет меньше?
Меньше кала станет, меньше кала будут покупать, ведь его станет меньше.
ничего хорошего,но что хорошего что говённых игр станет больше?
Ну во первых игр хоть лопатой греби, а во вторых минус две три игры в год никто вообще не заметит. Особенно если они будут типо Скал н Боунс или Аутлос.
Скок там в прошлом ноду игорей вышло что трёх ни кто не заметит?
Нельзя бесконечно доить пару франшиз, и думать, что все это купят. Лучше бы сделали хороший правильный перезапуск Принца Персии. Но нет.
дело не только в этом нельзя проталкивать политику в игры .повестка допекла игроков
предлагаю подождать завтра и посмотреть на реакцию игроков
Высокие оценки Логвинов поставил?
Не удивлюсь))
Так это высокие оценки от журношлюх, которым уже давно никто не верит) Даже если игра их действительно заслуживает.
Шепард играет в нового асасина
Вероятно это потому что фондовый рынок не в курсе про оценки на метакритик.)))))
Сообщается о множественных случаях переломов челюсти и травмах лицевых мышц, вызванных улыбкой "преданных" поклонников серии:) Подсчёт пострадавших продолжается:)
Игра вероятней всего займёт нишу на уровне последних двух частей, возможно даже принесёт Юбикам какую то прибыль, но явно не спасёт их ))
Хотя бы потому что всё было бы нормально если бы они не раздраконили самих японских геймеров и комьюнити, прислушались к их мнению а не пошли наперекор. Игра то про Японию, и будет совсем неуместно в их финальном партфолио что именно для этого рынка она и провалится ))
-0.37 центов ? Вот это падение так падение.
груз сидит и такой что же написать про ассасина, может что он в топе, нееет, может что его все хвалят, нееет, сравнение тусимы vs ассасина? нееет, акции упали на 0.37% ??? ДАААА
но за то он выкупает что ему нужны плюсики, а не минусики)
В погоне за плюсиками, буквально растят целое поколение на искажении вообще всего и вся. Поколение тиктоков и чтения заголовков, с полным отсутствием критического мышления. Печально за этим наблюдать.
Ссасин ещё не вышел, а уже провалился:? Несите, следующего!:D
провалился! особенно в стиме, какое-то первое место в мировом чарте, наверное накрутка, ну ниче, через 51 минуту я запущу и посмотрю что за провал меня ждет на ближайшие 100 часов) я специально спал почти весь день, что бы не спать до ночи следующего дня)
можешь не заходить,то же самое что и вальгалла только в японском сеттинге
Я уже играю 7 часов, и не согласен, это прям новая игра как по мне, катана имба как и новая боевая система)
инвесторы не дураки, им чхать на купленые отзывы им нужна масса и зароботок, а не убыток и хвалебность от больных на мозг меньшинств радужных ..
Ой, а что такое? Что с лицом, Юбисофт? Акции живы?
Ну а если серьёзно, то ничего удивительного. Кормили игроков дерьмом последние годы - получите ответочку по губам в виде кожаной дубинки Ясуке. Всему есть начало и конец. Очевидно, что конец Юбисофт уже сооовсем близко.
не то что бы я подписан на этого типа, но я всегда ору с его "обзоров".
Не ну Асмонголд базирует всегда.
Асмонголд базированный чел;D
Потому что инвесторы в отличие от фанатиков готовы верить только фактам? А факты таковы - даже перед угрозой банкротства/закрытия/продажи компании они не готовы пересматривать свою стратегию, а готовы лишь как Дисней - купить как можно более хлебные отзывы пытаясь таким образом убедить некое "большинство". Возможно фанатики ацасина и "съедят" еще даже и добавки попросив. Но не инвесторы, которых интересует прибыль и репутация.
Юбикам нужны высокие продажи, а не оценки.
Самурай не ищет победы. Он идёт по Пути. Даже если он ронин, или хотя бы иккитосен.
не помогают низкие продажи при высоких оценках? видимо недостаточно высокие оценки купили, напоминает некоторых учащихся
38,002 в игре
39,846 в игре уже
Ну Ив Геймо заработал себе на без бедную старость, можно и избавится от компании)) // Семён Дум
Потому шо ето дерьмо нахрен никому не нужно дерьмо высер от юбисофт для меньшинст с повесткой
Мне кажется они просто ошиблись с сеттингом, слишком много японщины и самурайской тематики вышло в последнее время, геймеры пресытились.
Да и саму серию пора либо заканчивать, либо внедрять что-то радикально новое, экспериментировать. Хотя, их маркетологам виднее, может продажи были стабильные из года в год, что позволяло менять только декорации, без внедрения каких-то новых фич и экспериментов. Но данный подход неизбежно рано или поздно привел бы игру к провалу, причем внезапно.
Из экспериментов, я бы попробовал переместить ассасина в новое время. Близкое к современности. Скажем, в оккупированный фашистами Париж.
Была такая старенькая игра Saboteur, и игра была бомба для своего времени, с паркуром, машинами, переодеваниями, захватом районов, которые из черно-белых становились цветными.
Да, это было бы плагиатом, но Saboteur, это просто как концепт для Ассасина в Париже 1940х.
И насколько круто было бы влетать в патруль немцев и разносить их не только холодным оружием, а скажем пистолетами, как в фильме Эквилибриум!
Мечты-мечты.
P.S. Хотя бы ремейк Saboteur с улучшенной графикой и управлением, было бы неплохо.
Ну как же было уже, вся серия Watch Dogs, особенно в последней части,в дополнении они постарались 😆😆😆😆
Этого не будет разработчики Pandemic Studios были закрыты EA а если EA проявит инициативу, ремейк будет кривой
саботер в своё время не очень хорошо продался, что очень жаль(
Ну прям провал провал вряд ли будет. Сила бренда и все такое. Но кровь они сами себе сильно попортили. Такое количество проколов я вообще не припомню.
Отличная новость!!!
В нынешнее время высокие оценки не гарантируют, что игра хорошая. У игры такая себе репутация, а то что я видел на стриме, выходит типичная современная AC с элементами RPG, в которой можно долго и скучно ковырять врага своей зубочисткой. Игра вроде неплохая, но и не сказать, что есть что-то выходящие за рамки шаблонности игр от Ubisoft. Поэтому ничего удивительного, что веры в компанию нет и акции потихоньку сливают.
P.S. Английская озвучка ужасная.
Оценки от журналистов можно вообще не смотреть. Они все на подсосе у издателей давно.
Я считаю что дело в другом. Они просто не объективны, а вот причины для этого бывают разные. В каких-то случаях отрабатывают бюджеты на рекламу, в каких-то мстят за то, что у них рекламу не купили, в каких-то дают людям, которым жанр не нравится, бывают просто бездари, а бывают поиграл пару часов и составил своё мнение. Причины разные.
В данном случае, Ubisoft явно нужно было сделать всё для вызова интереса у нормисов. Вот скорее всего и напрягли всех, кто согласился ставить высокие оценки и не важно, насколько это издание авторитетно.
кто будит покупать непонятную игру в которой сидит денуво верно никто но жадние юбики верят что это принесет им прибыль доооооо
Да уж. Игру с ДРМом и негромураем и даром не нать и за деньги не нать!
Земля им стекловатой.
Ещё бы купленные оценки ни как не спасут компанию от краха.
Студия которая делает игры в которых есть что-то для каждого. Но в целом каждая игра отстой.
12к, юбикам конец.
Если купить одну акцию юбиков,то игры в подписке будут бесплатно.как для своих
Все понимают, что чемоданы критикам не равно высокие оценки.
Рад что юбикам бьют их розовые очки и приводят в чувства, а то они давно связь с реальностью потеряли.
Ну на самом деле юбики получают ещё достаточно денег, и могли бы запросто выжить. Но они продолжают думать что они мега корпорация и тратить уйму средств на невесть что попутно беря кредиты, это их и губит. А так даже продавая старые тайтлы они бы могли бы десятилетиями халтуру продолжать делать, если бы по умерили аппетиты.
Если игра будет стоит 5$ то почему бы и нет?😆
Думать надо было.такого героя главного создать ебобо совсем. Тупые нпися и боты. Дохлый мир.
Я сейчас не собираюсь защищать компанию, хотя в некоторые игры поигрываю (из новых), но...
Очень жаль что компанию, которая и так находится на гране банкротства (а там и до роспуска не далеко) - люди гнобят так, как будто они виноваты во всех смертных грехах.
Страшновато оттого, что люди с такой агрессией и ненавистью относятся к пусть и крупным, но всего лишь игроделам
Купил за 300 рублей, завтра посмотрим xD
Да все нормально будет с Юбисофт, сейчас на Ассассине заработают и все будет хорошо
почему на прошлом ассасине так не получилось?
Потому что прошлые части (Истоки, Одиссея, Вальгалла) были фигня, а эта вышла намного лучше
Ну если и дальше будут делать в стиле РПГ и не вернут нормальную боевую систему (которая была у них последняя в синдикате), то пускай не удивляются такому падению. Какой мне смысл играть в РПГ, где с одного удара по троим по падаю, тфууу.
ну в синдикате очень плохая боевая система
"нормальная" это по нажатию одной кнопки?) Все игры до ориджина именно так и игрались. Ну ну. Нормальная)
Плагиат ли)
На такую картинку еще 10500 похожих найдутся.
просто в глаза очень бросается
Лично мне сейчас нравится проводить время в Rise of the Ronini, игра хоть и не блещет графикой, но у нее увлекательная боевка, где если надоедает 1 мувсет меняешь оружие и гесплей сразу освежается из-за новых спецспособностей и тайминга парирования. Думаю после вообще пойду в 3 раз перепроходить цусиму т.к. мой прошлый опыт от вальгалы остался негативным из-за слишком размазанной игры на сотню часов.
а мне жаль Юбиков как для меня лично неплохие игры они делают и знаков с ними из далёких девяностых и мне не хочется прощаться с ихними поделками
а они че думали,высрут очередной отоссин с повесточкой и убогим геймплеем и акции полетят вверх?такого не бывает,а я говорил еще до анонса этой части что юбиков уже ничего не спасет и я был прав
Если честно, мне компанию Ubisoft искренне жаль, не потому что они не перестали внедрять новые проекты, а потому что на них льют огромные ведра шлака, по поводу и без. Складывается впечатление, что Ubisoft компания- "козел отпущения", за все провальные проекты. С момента анонса ACS, комьюнити, как с хрена сорвались. Народ успокойтесь, они делают то что умеют делать. Прекратите заниматься моральным онанизмом, если не нравиться игра, пройдите мимо, вас не заставляют ее покупать. Хватит лить желчь в чаты. Негатива в мире и так хватает. Я не то чтобы их защищаю, нет! Просто проблему высасывают из пальца. У них два пути, либо они свернут лавочку, либо будут делать то что делают всегда. Это не хорошо и не плохо, это данность. Игровая индустрия давно в глубокой сраке и достойных проектов выходит крайне мало.
Мораль сей басни, не ведись под бесовские пляски, компания должна быть поглощена Tencent, другого пути для восстановления репутации нет.
Не знаю за что их может быть жаль, они сами приняли все те решения, которые вогнали их компанию в эту яму, теперь же они просто пожинают плоды своих трудов.
Ага, конвеерное бездушное дрочево, при чем ладно бы тот-же Ассасин сразу был таким унылым дрочевом, так нет же, были прекрасные сюжетно-ориентированные Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed III, да и Assassin’s Creed IV Black Flag был вполне годным. А потом они все просрали, сделали ГЕЙплей в своих играх ориентированным на гринд в стиле худших корейских ММО, а потом сделали внутриигровой магазин и предложили купить ТАЙМСЕЙВЕРЫ А ТАКЖЕ СКИНЧИКИ И ЛУТБОКСЫ, ты вслушайся в это ВНУТРИИГРОВОЙ МАГАЗИН С ТАЙМСЕЙВЕРАМИ И ЛУТБОКСАМИ В СИНГЛПЛЕЕРНОЙ МАТЬ ЕГО ИГРЕ!"!!!!!!111!расрас как в "лутших" парашных F2P дрочильнях. Да за одно это этих людей надо предать забвению, гнать их и насмехаться над ними везде где только можно. Я засирал Юбиков, засираю и буду засирать где только могу, пока эта отвратительная контора тридварасов либо не закроется к чертовой матери, либо ее не купят китайцы и не заставят делать гача игры, такой конец для них будет полностью справедливым.
Вообще-то в Assassin’s Creed (за Альтаира) тоже неплохой сюжет.
Ну это заглавная игра серии, она была отличной тоже, но я лично все-же там больше от геймплея тащился, сюжетка была для меня там вторична.
Подскажите, пожалуйста, в России запуск во сколько?
01:00 юби и 07:00 стим
Да им похер, там обороты миллиарды баксов, а фондовый рынок для лохов. Сегодня стоит 13€, а завтра 50€. Биткоин подорожал на 20 штук баксов за год и че? Кто-то миллионером стал, а кто-то повесился
Как разница, что у них с акциями пользователям сайта, где большая часть юзеров предпочитают пиратить? Если только про акции в пятерочке рассказывать.
Лучшая игра 2025 года, чекайте.
Чекнуть что? Игра пока ещё не вышла. Да и 2025-й далёк от завершения. Громко сказанная чушь от громкости умнее не звучит.
Игры не для ума, а для развлечения.
Ты за ум то давно брался? А то всё развлекаешься, как я погляжу.
Ну если не для ума, как ты на кнопки жмёшь, ведь он у тебя не задействован
Казалось бы, очевидный рофл. Но сука! xD Эти дебилы под твоим комментом даже этого не поняли.
тем неменее игра вышла очень не плохая,по карйней мере после 5 часов игры,может конечно на 100м часу и надоест,но пока так.
ХАхаха
после 1 минуты игры игра не задолбала, может через 2 минуты раскроется
Охх уж эти проплаченные журналисты и стим...
Veilgard тоже в топе стима была, и что? И сколько она там пробыла? И какие оценки ставили "игровые журналисты"? И какие оценки ставили игроки? И что по продажам?
Какие еще новинки выходят одновременно с ACS?
"фанат юбисофт" превратился в синоним слова "безграмотность".
Там даже хентай игры бывают с 700 отзывами, что дальше?
Согласен с Вами!
хейтеры уже 10 лет говорят одно и тоже: - вот вот закроются! - но идет время, и закрыты уже такие студии как Piranha, Pieces, Daedalic, Tango, Lionhead, Telltale, Visceral, Evolution, Capcom Vancouver, United Front Games, Arkane Austin, Roundhouse Games
А юбисофт все еще жива и держит топ 1 стим мирового чарта! хахаххахахаха
Фанбои уже 10 лет рассказывают про то, как УгСофт встаёт с колен и триумфально возвращается на игросцену, но единственным реальным достижением УгСофта за последние 2 года стало увольнение порядка 2000 собственных сотрудников, при том что всего их было около 21000.
Ну и грех не вспомнить продажу активов УгСофта и сопутствующих структур китайцам из Тенсента, которые теперь собирают дань с лягушатников за каждую проданную копию игр.
Зато полупустые студии, подконтрольные китайцам - не закрыты, это вялика натужна пэрэмога.
Увольнение 2000 сотрудников - это вполне норм, учитывая что Юбсофт 2 по количеству сотрудников компания во всей игровой индустрии. Больше только у Майкрософтов, которые накупили себе студий за последние годы.
Вообще фиолетово на сотрудников, я как предприниматель не переживаю за людей , это просто стадо/мясо, а вот подарила она куча игр и я все прошел, а ии сейчас заменяет 1000 человек, дальше больше)
Не предприниматель ты и даже не пастух. Для первого, люди - критически ценный ресурс, без которого твой бизнес будет просто декларацией о намерениях. А для второго, стадо - основа деятельности. Стадо нужно грамотно пасти, оберегать от хищников и содержать так, чтобы от скотины был толк(шерсть, молоко, мясо и т.д.).
Ты мамин циник - простой потребитель(я такой же). Нам, геймерам, нужны только игры, так зачем выпендриваться и рисовать из себя невесть что?
Из за токсичного игрового комьюнити близка к закрытию одна из лучших игровых студий, подарившая миру большое количество легендарных проектов.
Особенно обидно, что даже выпуск великолепной игры никак не поможет юби(
Отличные игры делали не менее отличные команды и их главы. Много ли их осталось в компании? Студия/компания просто владеет правами на производство и продажи - без этих талантов они ничего не стоят в наших глазах. Лейбл - не гарантия успеха.
Да вот недавно Outlaws вышел - в рамках своего бюджета отличная игра, не без недостатков, но с крутой атмосферой ЗВ и своими достоинствами. Пусть и не супер хит, но очевидно, что она не заслужила хейта и провала. И шэдоус тоже будет как минимум хорошей игрой. Может нынешние юби не дотягивают до уровня своих топовых проектов типа сплинтер целла и первых асассинов, но это не повод хоронить контору. Из за такого давление акционеров и игроков им еще сложнее делать что то крутое.
А повесточка была временным явлением, сейчас вектор меняется в США) а большинство студий обязаны следовать веяниям политической моды.
ИвГейЧмо ты ли это, навязываешь тут нам свой продукт
Токсичное - это такое, которое не любит чтоб в игры пихали обезьян, петушье, жирнофемок из-за повестки? Студии с легендарными проектами давно нет, как и тех, кто там работал, это просто бренд, под которым делают г"вно. Годами.
Ты уронил. Держи, не роняй.