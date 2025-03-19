Ubisoft продолжает терять на фондовом рынке! Высокие оценки Assassin's Creed Shadows не помогают издателю

Вчера, 18 марта 2025 года, было снято эмбарго на публикацию рецензий на Assassin's Creed Shadows. Оценки, которые поставили журналисты, оказались весьма неплохими, что внушило Ubisoft надежду на то, что она сможет восстановить свои позиции. Однако этого не произошло, и французский издатель продолжил терять свои позиции на фондовом рынке.

Цена акций Ubisoft неуклонно падает и уже опустилась ниже 13 евро за штуку. Совершенно очевидно, что для инвесторов одних только рейтингов Assassin's Creed Shadows будет мало. Впрочем, ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, как только геймеры вынесут свой вердикт относительно новой игры.

На данный момент Ubisoft переживает постоянное падение на фондовом рынке, в результате которого компания потеряла более 75 % своей стоимости - с более чем 80 евро за акцию до вышеупомянутых 13 евро. Если ситуация во Франции не улучшится в ближайшее время, вполне возможно, что компания будет поглощена более крупной структурой.