Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 2 030 оценок

Ubisoft: противостояние ассассинов и тамплиеров останется центральной темой в Assassin's Creed и скоро получит развитие

AceTheKing

Компания Ubisoft заявила, что центральная тема серии Assassin’s Creed - противостояние ассассинов и тамплиеров, останется ключевым элементом и в ближайшее время игроки смогут в этом убедиться:

Конфликт ассассинов и тамплиеров всегда был одним из главных столпов Assassin’s Creed. Для нас было важно, чтобы Assassin's Creed Shadows сначала полноценно представила главного героя, прежде чем развивать эту линию. В скором времени вы увидите более глубокое погружение в этот конфликт

По словам разработчиков, частично эта тема уже затрагивалась и основной игре. Ubisoft также отметила, что сюжет в современности, хоть и не является центральным в Shadows, всё же важен для фанатов и будет развиваться. Пока неизвестно, сколько сюжетных DLC получит Shadows.

Релиз дополнения Claws of Awaji состоится 16 сентября 2025 года.

nasmeshnick1

да после трилогии вообщк не интересно играть в атсосинов

3
Беккер5443

До Вальгалы же интересно

3
nasmeshnick1 Беккер5443

ну юнити какая то баганая вообще, мне настолько стало не интересно в неё играть что пришлось читами спидранить

1
digitalkid Беккер5443

Поэтому Шэдоус как раз к Одиссее/Ориджинс ближе. Только стелса больше, нет бой-бабы, а для больших заруб есть специальный негр.

2
digitalkid

Короче полная история баксов в 150 без скидосов обойдется) Ubisoft такой.. ubisoft)

Пользователь ВКонтакте

Когда-нибудь они догадаются сделать достойную игру в роли тамплиера. Может даже убийцы. Может даже нехорошего. Может не ирландца) // Александр Феоктистов

TRADS80

Я может не доиграл про Японию, но что то тамплиеров я там не встречал. А Ориджине тема прям раскрывается, потом не помню, потом Валгалла, есть но мало и как то размыто.

WerGC

сделали бы еще про тамплиеров одного рога мало