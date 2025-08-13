Ubisoft: противостояние ассассинов и тамплиеров останется центральной темой в Assassin's Creed и скоро получит развитие

Компания Ubisoft заявила, что центральная тема серии Assassin’s Creed - противостояние ассассинов и тамплиеров, останется ключевым элементом и в ближайшее время игроки смогут в этом убедиться:

Конфликт ассассинов и тамплиеров всегда был одним из главных столпов Assassin’s Creed. Для нас было важно, чтобы Assassin's Creed Shadows сначала полноценно представила главного героя, прежде чем развивать эту линию. В скором времени вы увидите более глубокое погружение в этот конфликт

По словам разработчиков, частично эта тема уже затрагивалась и основной игре. Ubisoft также отметила, что сюжет в современности, хоть и не является центральным в Shadows, всё же важен для фанатов и будет развиваться. Пока неизвестно, сколько сюжетных DLC получит Shadows.

Релиз дополнения Claws of Awaji состоится 16 сентября 2025 года.