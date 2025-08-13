Ubisoft: противостояние ассассинов и тамплиеров останется центральной темой в Assassin's Creed и скоро получит развитие

Компания Ubisoft заявила, что центральная тема серии Assassin’s Creed - противостояние ассассинов и тамплиеров, останется ключевым элементом и в ближайшее время игроки смогут в этом убедиться:
Конфликт ассассинов и тамплиеров всегда был одним из главных столпов Assassin’s Creed. Для нас было важно, чтобы Assassin's Creed Shadows сначала полноценно представила главного героя, прежде чем развивать эту линию. В скором времени вы увидите более глубокое погружение в этот конфликт
По словам разработчиков, частично эта тема уже затрагивалась и основной игре. Ubisoft также отметила, что сюжет в современности, хоть и не является центральным в Shadows, всё же важен для фанатов и будет развиваться. Пока неизвестно, сколько сюжетных DLC получит Shadows.
Релиз дополнения Claws of Awaji состоится 16 сентября 2025 года.
да после трилогии вообщк не интересно играть в атсосинов
До Вальгалы же интересно
ну юнити какая то баганая вообще, мне настолько стало не интересно в неё играть что пришлось читами спидранить
Поэтому Шэдоус как раз к Одиссее/Ориджинс ближе. Только стелса больше, нет бой-бабы, а для больших заруб есть специальный негр.
Короче полная история баксов в 150 без скидосов обойдется) Ubisoft такой.. ubisoft)
Когда-нибудь они догадаются сделать достойную игру в роли тамплиера. Может даже убийцы. Может даже нехорошего. Может не ирландца) // Александр Феоктистов
Я может не доиграл про Японию, но что то тамплиеров я там не встречал. А Ориджине тема прям раскрывается, потом не помню, потом Валгалла, есть но мало и как то размыто.
сделали бы еще про тамплиеров одного рога мало