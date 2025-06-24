Ubisoft раскрыла больше подробностей обновления 1.0.6 для Assassin's Creed Shadows и опубликовала патчноут

Следующее большое обновление для Assassin's Creed Shadows выйдет 25 июня в 17:00 МСК, и Ubisoft наконец-то представила заметки к патчу. Во втором бесплатном сюжетном задании «Критическая встреча» игроки встречают и вербуют Руфино, которого играет Робби Дэймонд из Critical Role.

После раскрытия организации, которая убивает «влиятельных простолюдинов», он ищет помощи у Наоэ и Ясукэ. Выполнение квеста добавит Руфино в качестве союзника, который может помогать в миссиях. В магазине также доступен «Пакет оружия Critical Role», содержащий два оружия для каждого персонажа.

Другое большое дополнение — сложность «Кошмар», которая делает врагов «умнее, быстрее и агрессивнее». Они будут гораздо легче вас обнаруживать, наносить больше урона и будут уязвимы только от способностей. Парирование будет требовать идеального расчёта времени. Даже небольшая ошибка — и урон будет заблокирован лишь частично. Наоэ также создаёт шум, двигаясь в приседе, и её можно заметить в тени, если он движется.

Пайки, инструменты синоби и адреналин также встречаются реже, поэтому вам нужно быть осторожнее с их использованием. Даже для тех, кто не будет использовать сложность «Кошмар», игра станет сложнее благодаря тревоге в открытом мире, где за создание хаоса в любой точке мира вашего персонажа будут преследовать Стражи.

Что касается изменений качества жизни, вы можете переключать головной убор в катсценах (хотя в зависимости от ситуации это не всегда будет применяться). Переключатели VFX также позволяют скрывать добычу на трупах, индикаторы атак противника и даже ваше последнее известное местоположение. Также есть три предустановки камеры для вашего ездового животного.

Кроме того, разработчики добавили новый уровень визуального качества, режим Ультра низкие настройки. Это позволит игрокам на ПК с ограниченной конфигурацией графического процессора испытать игру в условиях лучшей частоты кадров. Представлены обновлённые системные требования.