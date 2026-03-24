Ubisoft раскрыла статистику активности в Assassin's Creed Shadows: миллиарды убийств и миллионы взаимодействий

Прошедшие 12 месяцев были насыщенными для издателя серии Assassin’s Creed, хотя и не по тем причинам, которые могли бы кого-то порадовать. Тем не менее, Shadows стала относительно светлым пятном на фоне многочисленных событий французского издателя за прошлый год, и компания решила поделиться порцией статистики.

Как показывает инфографика, опубликованная Ubisoft в сервисе X, игроки провели в Assassin’s Creed: Shadows более 334 миллионов часов, уничтожив за это время свыше 4 миллиардов целей. Виртуальные ассасины совершили 58,233 млн «прыжков веры», погладили 26 миллионов котов и почти 160 млн раз почтили богов в святилищах. Кроме того, была названа самая частая причина смерти: атаки в ближнем бою.

Цифры поглаженных котов и прыжков веры лишь на время маскируют отсутствие новостей о будущем AC: Shadows. После сворачивания планов на масштабные DLC фанаты надеялись на конкретику в честь годовщины, но получили лишь слова благодарности. Молчание компании по поводу реальной выручки также остается тревожным сигналом.

К слову: сейчас игру можно купить за полцены (около $39,32 за стандартное издание) в Steam в рамках весенней распродажи.