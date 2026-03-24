Ubisoft раскрыла статистику активности в Assassin's Creed Shadows: миллиарды убийств и миллионы взаимодействий

Прошедшие 12 месяцев были насыщенными для издателя серии Assassin’s Creed, хотя и не по тем причинам, которые могли бы кого-то порадовать. Тем не менее, Shadows стала относительно светлым пятном на фоне многочисленных событий французского издателя за прошлый год, и компания решила поделиться порцией статистики.
Как показывает инфографика, опубликованная Ubisoft в сервисе X, игроки провели в Assassin’s Creed: Shadows более 334 миллионов часов, уничтожив за это время свыше 4 миллиардов целей. Виртуальные ассасины совершили 58,233 млн «прыжков веры», погладили 26 миллионов котов и почти 160 млн раз почтили богов в святилищах. Кроме того, была названа самая частая причина смерти: атаки в ближнем бою.
Цифры поглаженных котов и прыжков веры лишь на время маскируют отсутствие новостей о будущем AC: Shadows. После сворачивания планов на масштабные DLC фанаты надеялись на конкретику в честь годовщины, но получили лишь слова благодарности. Молчание компании по поводу реальной выручки также остается тревожным сигналом.
К слову: сейчас игру можно купить за полцены (около $39,32 за стандартное издание) в Steam в рамках весенней распродажи.
Знаем какая статистика у Юбикала
Продажи пробовали раскрыть?
Недавно прошёл её, мне она показалась даже хуже чем вальгалла.
Чел, ты зачем мой коммент удалиил.
Это все очень внушительные числа, но просто скажите сколько миллионов копий продано