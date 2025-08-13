Ubisoft рассказала о дальнейшем развитие Assassin's Creed: Shadows

Вчера на субреддите серии Assassin’s Creed состоялась сессия AMA (англ. Ask Me Anything), в ходе которой участники обсуждали будущее Assassin’s Creed: Shadows. По-прежнему игроков ждет много нововведений, но о двух функциях следует забыть.

На вопросы игроков отвечали Саймон Лемей-Комтуа (один из заместителей режиссера по производству), Андре Госселин (продюсер игровых элементов) и Люк Плант (режиссер, ответственный за дизайн уровней).

Из всего многообразия ответов стоит выделить несколько наиболее интересных моментов^