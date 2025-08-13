Ubisoft рассказала о дальнейшем развитие Assassin's Creed: Shadows

Вчера на субреддите серии Assassin’s Creed состоялась сессия AMA (англ. Ask Me Anything), в ходе которой участники обсуждали будущее Assassin’s Creed: Shadows. По-прежнему игроков ждет много нововведений, но о двух функциях следует забыть.
На вопросы игроков отвечали Саймон Лемей-Комтуа (один из заместителей режиссера по производству), Андре Госселин (продюсер игровых элементов) и Люк Плант (режиссер, ответственный за дизайн уровней).
Из всего многообразия ответов стоит выделить несколько наиболее интересных моментов^
- В рамках пост-релизного контента будет продолжена история конфликта между ассасинами и тамплиерами, которая в «базовой» версии игры была представлена весьма скудно. Разработчики планируют расширить возможности развития укрытия (по крайней мере, на один пакет), но серьезных новшеств в этом вопросе ждать не стоит.
- На данный момент — и, вероятно, это уже не изменится — не ведется работа над режимом Discovery Tour, известным по AC: Origins, AC: Odyssey и AC: Valhalli. В этом нет ничего удивительного, поскольку в AC: Shadows, как и в AC: Mirage, исторические факты включены в Кодекс, как и в более старых частях серии.
- Ubisoft планирует добавить еще одну активность в открытый мир Assassin’s Creed: Shadows, но на этом, скорее всего, остановится — разработчики хотят сосредоточиться на уже существующих (вероятно, в рамках DLC).
- На данный момент они не готовы раскрыть, получит ли AC: Shadows новые дополнения после Claws of Awaji (релиз16 сентября).
- В игре появятся экипировка, дизайн которой вдохновлен одеждой культовых героев серии, но раскрывать, кто именно из них, они не стали, чтобы не испортить фанатам сюрприз.
- Компания Ubisoft рассматривала возможность вызывать Ясуке, играя за Наоэ (и наоборот), но на данный момент не планирует ее реализацию. Причина - появляющийся персонаж должен быть менее детализированным, чем обычно, иначе это может вызвать проблемы с памятью. Кроме того, необходимо разработать искусственный интеллект, чтобы он соответствовал текущему балансу игры. То есть, это потребовало бы немалых усилий и отказа от более простых в исполнении функций, которых так ждут игроки.
Хы хы, вот вам "дорожная карта" для проекта. Да и как стратегия компании тоже сгодится:))))
Хорошая игра, графений просто шикарен. Закрыл на платину не напрягаясь за 61 час, причем необязательно все пылесосить как раньше, там еще у меня оставалось часов на 20 думаю
Обновись. Там 3 ачивки добавили, на которые уйдёт ещё около 30 часов.
аааа игра за 100 баксов а половина вещей так и не сделана
о дальнейшем развитии