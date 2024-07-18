Ubisoft рассказала о романах и временах года в Assassin's: Creed Shadows

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
самый крупный провал 2024 года, из-за которого Ubisoft придётся уволить группу отвечающую за инклюзивность (вслед за Microsoft)
Помню, когда выходила Вальгалла, ей тоже тут на пегаче предрекали сокрушительные провалы из-за геев-викингов, доната, радужных скинов на драккар и "слишком миролюбивых викингов, которые даже женщин не насилуют".
А что в итоге? В итоге больше миллиарда по сборам, самая успешная в финансовом плане игра в серии, причём настолько, что она же первая в истории серии получила второй год поддержки и несколько крупных DLC, последнее из которых аж на 35 часов контента.
Это не защита игры, это просто сухие факты. На 10 человек, которые предрекают игре грандиозный провал и прочие беды, другие 10000 молча покупают и окупают игру ещё на предзаказах. И так раз за разом. Сколько людям говорили - не делайте предзаказов, голосуйте рублём/долларом, но игрокам как-то пофиг.
Вообще наблюдаю это всё ещё с релиза Unity, уже тогда Ассасинов стали хоронить и закапывать, вот только раз за разом они всё больше набирали в плане доходности, апогеем стала собственно Вальгалла.
После Юнити был провальный Синдикат, который провалился настолько, что Юбисофт засекретил цифры продаж. Так что хоронили серию тогда по праву. Другое дело, что юбики сделали финт ушами и увели АС в сторону рпг с открытым миром и боевкой аля ДС,оседлали волну, так сказать. Но вообще тот факт, что Вальгалла так отлично продалась, хотя ей предрекали провал, не означает, что также будет и с Шадоус. Определенная усталость от одинаковых игр снова чувствуется, так что Шадоус может стать для современного этапа серии чем-то вроде Синдиката и даже не из-за повестки, а из-за уже выхолощенной одинаковой концепции. То, что долгое время прокатывает со спортивными симуляторами или шутерами, не прокатит так же долго с сюжетной экшн-рпг.
У майков было свое штатное подразделение, поэтому они могли их именно уволить, а юбики нанимают фирмы со стороны - тех же Sweet Baby. И вообще Юбисофт - последняя студия, которая откажется от консультантов-повесточников, так что на это можно даже не рассчитывать.
Какая усталость, братан? У этих игр есть сугубо своя аудитория, причём очень такая крупная, которая и любит игры на 100 часов контента с вопросиками на карте. Они с руками оторвут премиум издание Shadows и будут покупать ещё донатные шмотки.
У фифы своя аудитория, которая год за годом покупает ту же самую игру. У колды тоже своя аудитория. На всякий товар найдётся свой покупатель. Юбисофт нащупали эту жилу с РПГ-ориентированными ассасинами и выдаивают по максимуму концепцию, пока она себя не изживёт. И пока что я не вижу ни единой причины, чтобы Shadows провалилась, даже если вся Япония разом решит не покупать эту игру (основной рынок сбыта Valhalla был Европа/Северная Америка). Юбисофт знатно обгадились в мультиплеерных играх и никак не могут влезть в эту нишу, но вот с ассасинами они ещё понимают, что делать, ибо деньги приносят и огромные.
Я по крайней мере надеюсь, что тот же Мираж с "тру ассасинами" был эдакой пробой пера на тему того, интересно ли ещё аудитории играть в подобные игры. Если Мираж хорошо продался (а по отчётам Юби вроде как да), то в будущем может и будут подобные игры, по крайней мере о ремейках старых ассасинов Юби уже сказали. Я бы с удовольствием поиграл в ремейк любимой второй части.
нига будет романсить японок того времени, ну-ну xD
Вообще-то он официально ГЕЙ, так что больше по мужикам.
Он не гей, его ориентация зависит от выборов игрока в диалогах. Всё также, как это было в Одиссее и Вальгалле.
Пхахахахаха у Япошек полыхнёт ещё сильнее. Мало того что нига самураев крошит , так ещё и японок накуканивает лол. Ох уж эти влажные фантазии соевых сжв дауничей
Асасин моей мячты
Негр режет японцев и имеет японок во всех позах, это уже явное принижение и дискриминация мужчин азиатов
графон будет с даунтгейдом как и в отлове?
Всем плевать ахахха
странная тенденция ру игроков обсирать игру и называть "провалом" до её выхода. Юбики такую рекламу сделали, что игру раскупят за месяц, как русскую Смуту лет за 50
У ру игроков мозгов нет. У них коллективный разум.
Советую зайти в англоязычную секцию интернета, там мнения не сильно лучше, чем у нашего брата.