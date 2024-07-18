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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.6 522 оценки

Ubisoft рассказала о романах и временах года в Assassin's: Creed Shadows

Simple Jack
Новости

Нарративный директор Assassin's Creed: Shadows Брук Дэвис рассказала о романических отношениях персонажей и других деталях игры. Оказалось, что Ясукэ и Наоэ не станут любовным интересом друг друга, но будет множество второстепенных героев, с которыми можно завести роман.

Отношения в Assassin's Creed: Shadows разделили на два вида: серьезные романы, развивающиеся во время прохождения игры и мелкие, ни к чему не приводящие интрижки. Можно будет флиртовать с персонажами любого пола.

Помимо этого, смена времен года будет происходить не по сюжету, а динамически. В игре нет возможности промотать время, поэтому пропустить лето или зиму не получится. Погодные условия влияют на окружение. Например, зимой не получится спрятаться в кустах или незаметно подплыть к цели.

Также в некоторых сюжетных катсценах не будут отображаться головные уборы, чтобы игроки могли получше рассмотреть персонажей. Ясукэ не сможет носить капюшон ассасина, в отличие от Наоэ.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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-9
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Инcайдер

самый крупный провал 2024 года, из-за которого Ubisoft придётся уволить группу отвечающую за инклюзивность (вслед за Microsoft)

4
SomeMark

Помню, когда выходила Вальгалла, ей тоже тут на пегаче предрекали сокрушительные провалы из-за геев-викингов, доната, радужных скинов на драккар и "слишком миролюбивых викингов, которые даже женщин не насилуют".
А что в итоге? В итоге больше миллиарда по сборам, самая успешная в финансовом плане игра в серии, причём настолько, что она же первая в истории серии получила второй год поддержки и несколько крупных DLC, последнее из которых аж на 35 часов контента.

Это не защита игры, это просто сухие факты. На 10 человек, которые предрекают игре грандиозный провал и прочие беды, другие 10000 молча покупают и окупают игру ещё на предзаказах. И так раз за разом. Сколько людям говорили - не делайте предзаказов, голосуйте рублём/долларом, но игрокам как-то пофиг.

Вообще наблюдаю это всё ещё с релиза Unity, уже тогда Ассасинов стали хоронить и закапывать, вот только раз за разом они всё больше набирали в плане доходности, апогеем стала собственно Вальгалла.

2
ГАЗ-М20 SomeMark

После Юнити был провальный Синдикат, который провалился настолько, что Юбисофт засекретил цифры продаж. Так что хоронили серию тогда по праву. Другое дело, что юбики сделали финт ушами и увели АС в сторону рпг с открытым миром и боевкой аля ДС,оседлали волну, так сказать. Но вообще тот факт, что Вальгалла так отлично продалась, хотя ей предрекали провал, не означает, что также будет и с Шадоус. Определенная усталость от одинаковых игр снова чувствуется, так что Шадоус может стать для современного этапа серии чем-то вроде Синдиката и даже не из-за повестки, а из-за уже выхолощенной одинаковой концепции. То, что долгое время прокатывает со спортивными симуляторами или шутерами, не прокатит так же долго с сюжетной экшн-рпг.

-3
ГАЗ-М20

У майков было свое штатное подразделение, поэтому они могли их именно уволить, а юбики нанимают фирмы со стороны - тех же Sweet Baby. И вообще Юбисофт - последняя студия, которая откажется от консультантов-повесточников, так что на это можно даже не рассчитывать.

-1
SomeMark ГАЗ-М20

Какая усталость, братан? У этих игр есть сугубо своя аудитория, причём очень такая крупная, которая и любит игры на 100 часов контента с вопросиками на карте. Они с руками оторвут премиум издание Shadows и будут покупать ещё донатные шмотки.
У фифы своя аудитория, которая год за годом покупает ту же самую игру. У колды тоже своя аудитория. На всякий товар найдётся свой покупатель. Юбисофт нащупали эту жилу с РПГ-ориентированными ассасинами и выдаивают по максимуму концепцию, пока она себя не изживёт. И пока что я не вижу ни единой причины, чтобы Shadows провалилась, даже если вся Япония разом решит не покупать эту игру (основной рынок сбыта Valhalla был Европа/Северная Америка). Юбисофт знатно обгадились в мультиплеерных играх и никак не могут влезть в эту нишу, но вот с ассасинами они ещё понимают, что делать, ибо деньги приносят и огромные.

Я по крайней мере надеюсь, что тот же Мираж с "тру ассасинами" был эдакой пробой пера на тему того, интересно ли ещё аудитории играть в подобные игры. Если Мираж хорошо продался (а по отчётам Юби вроде как да), то в будущем может и будут подобные игры, по крайней мере о ремейках старых ассасинов Юби уже сказали. Я бы с удовольствием поиграл в ремейк любимой второй части.

0
my93

нига будет романсить японок того времени, ну-ну xD

3
Hattori_Kuroyashi

Вообще-то он официально ГЕЙ, так что больше по мужикам.

-6
yar1097 Hattori_Kuroyashi

Он не гей, его ориентация зависит от выборов игрока в диалогах. Всё также, как это было в Одиссее и Вальгалле.

1
John Shep

Пхахахахаха у Япошек полыхнёт ещё сильнее. Мало того что нига самураев крошит , так ещё и японок накуканивает лол. Ох уж эти влажные фантазии соевых сжв дауничей

0
hpi

Асасин моей мячты

0
Madiark

Негр режет японцев и имеет японок во всех позах, это уже явное принижение и дискриминация мужчин азиатов

-1
Гемор

графон будет с даунтгейдом как и в отлове?

-2
GullibleCelia

Всем плевать ахахха

-5
bezyk20

странная тенденция ру игроков обсирать игру и называть "провалом" до её выхода. Юбики такую рекламу сделали, что игру раскупят за месяц, как русскую Смуту лет за 50

-10
hpi

У ру игроков мозгов нет. У них коллективный разум.

-4
Ziyter7

Советую зайти в англоязычную секцию интернета, там мнения не сильно лучше, чем у нашего брата.

0