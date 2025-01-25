Ubisoft рассказала подробнее о доступности AC: Shadows для людей с ограниченными возможностями

Ubisoft представила подробности о доступности новой игры Assassin's Creed: Shadows, которая выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Компания, отмечая свою победу в 2024 году на The Game Awards за "Инновацию в доступности" для игры PoP: The Lost Crown и продолжает работать над удобствами для игроков с ограниченными возможностями.

В официальном блоге разработчиков опубликован полный список доступных функций. К ним относятся визуальные возможности, как режимы дальтонизма, персонализация интерфейса и отключение дрожания экрана. Звуковые настройки включают аудиоописание, цветные титры и новые звуковые сигналы. Для навигации предусмотрены управляемый режим, доступный журнал диалогов и раздел обучения. Игроки смогут настраивать управление и использовать разные устройства. Геймплей предлагает адаптибельные уровни сложности, упрощенную боевую систему и автоматические сюжетные решения.

Руководитель отдела UX Ubisoft, Джонатан Бедард, отметил важность инновационных функций для привлечения широкой аудитории.