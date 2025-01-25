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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 779 оценок

Ubisoft рассказала подробнее о доступности AC: Shadows для людей с ограниченными возможностями

Simple Jack
Новости

Ubisoft представила подробности о доступности новой игры Assassin's Creed: Shadows, которая выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Компания, отмечая свою победу в 2024 году на The Game Awards за "Инновацию в доступности" для игры PoP: The Lost Crown и продолжает работать над удобствами для игроков с ограниченными возможностями.

В официальном блоге разработчиков опубликован полный список доступных функций. К ним относятся визуальные возможности, как режимы дальтонизма, персонализация интерфейса и отключение дрожания экрана. Звуковые настройки включают аудиоописание, цветные титры и новые звуковые сигналы. Для навигации предусмотрены управляемый режим, доступный журнал диалогов и раздел обучения. Игроки смогут настраивать управление и использовать разные устройства. Геймплей предлагает адаптибельные уровни сложности, упрощенную боевую систему и автоматические сюжетные решения.

Руководитель отдела UX Ubisoft, Джонатан Бедард, отметил важность инновационных функций для привлечения широкой аудитории.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Wing42

Хорошо, конечно, что разработчики стараются сделать свою игру доступной для всех, но если ты являешься частью ЦА такой студии, как Уебсофт, то это автоматически определяет тебя в категорию людей с ограниченными возможностями.
Априори факт, как это у нас тут говорится.

9
Dark1994

Хотел написать что-то подобное, но ты меня опередил)

6
Wing42 Dark1994

Уважаю и поддерживаю вашу позицию по данному вопросу, благородный сэр :)

3
Janekste

Учитывая цены на новые игры Ubisoft (70-100евробаксов в среднем), целевую их аудиторию точно нельзя определять в категорию ограниченных. Такие бабки готовы платить только люди с неограниченными возможностями.

если ты являешься частью ЦА такой студии

Если ты играл хотя бы в одну их игру, значит ты тоже ЦА такой студии. Априори факт. Точка.

0
My life is a game Janekste

Заметил почему то, что люди на пг любят считать чужие деньги

купишь юбиков - любишь кал

купишь циву - спонсируешь высокие ценники

купишь сони - любишь кал от сонибоев

купишь ккд2 - спонсируешь слишком тяжелые игры

Это немного странно

0
MadPyramus
The Lost Crown и продолжает работать над удобствами для игроков с ограниченными возможностями.

А где режим для бедных? Или они, типа, не относятся к людям с ограниченными возможностями? Что за несправедливость.

3
My life is a game

Тип денуво снять чтобы бедные могли поиграть или что?
Я не совсем понял

0
MadPyramus My life is a game

Да хоть бы и так) А вообще, могли б ценник скинуть, или все игровые приколюхи нахаляву накинуть.

0
My life is a game MadPyramus

да там активашка 100-200р
я вообще за фулпрайс взял, возьми активашку если бюджет не позволяет, это нормально же)
никто не обязан покупать все по фулпрайсу)

2
MadPyramus My life is a game

Да ну нафиг с этими активашками париться. Лучше подожду скидона, или когда взломают. Пока есть во что играть, Ассасины можно потом попробовать, я Валгаллу только спустя год поиграл, со всеми допами. Я от них уже ничего сразу не покупаю, они вечно выпускают и правят, только вот потом не интересно уже играть. В отличии от Сталакера, например, там часто что-то меняют, то экономику, то баги, то А-Лайф добавят.

0
My life is a game MadPyramus

ну взлома не будет, скорее слив как с миражем через годик

если время позволяет ждать - то норм вариант

0
SGate

Если у тебя течет слюна из рта, то просто наведи мышку на кнопку "купить" и нажми левую клавишу мыши.

1
MrDork

Уже вижу как тенсент выкупает юбиков. Чтобы они не делали, игру уже не спасти.

1
Max Rolens

Уже нечего о игре говорить хорошего, вот об этом заговорили... Нет сделать так, как требуют фанаты, так они продолжают себя хоронить

0
Аристов--Черный

Отодвину свой негатив в сторону и скажу, что это похвальное дело. Больше возможностей игры для невезучих, с точки зрения здоровья, людей - здорово. Мне бы было обидно пропускать отличные игры из за проблем со здоровьем. Уж не знаю, будет ли эта игра отличной, я хвалю этот подход в целом.

Главное, про здоровых игроков не забывать. А то тоже можно в крайности уйти, как с меньшинствами...

0