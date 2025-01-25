Ubisoft рассказала подробнее о доступности AC: Shadows для людей с ограниченными возможностями

Ubisoft представила подробности о доступности новой игры Assassin's Creed: Shadows, которая выйдет 20 марта 2025 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Компания, отмечая свою победу в 2024 году на The Game Awards за "Инновацию в доступности" для игры PoP: The Lost Crown и продолжает работать над удобствами для игроков с ограниченными возможностями.
В официальном блоге разработчиков опубликован полный список доступных функций. К ним относятся визуальные возможности, как режимы дальтонизма, персонализация интерфейса и отключение дрожания экрана. Звуковые настройки включают аудиоописание, цветные титры и новые звуковые сигналы. Для навигации предусмотрены управляемый режим, доступный журнал диалогов и раздел обучения. Игроки смогут настраивать управление и использовать разные устройства. Геймплей предлагает адаптибельные уровни сложности, упрощенную боевую систему и автоматические сюжетные решения.
Руководитель отдела UX Ubisoft, Джонатан Бедард, отметил важность инновационных функций для привлечения широкой аудитории.
Хорошо, конечно, что разработчики стараются сделать свою игру доступной для всех, но если ты являешься частью ЦА такой студии, как Уебсофт, то это автоматически определяет тебя в категорию людей с ограниченными возможностями.
Априори факт, как это у нас тут говорится.
Хотел написать что-то подобное, но ты меня опередил)
Уважаю и поддерживаю вашу позицию по данному вопросу, благородный сэр :)
Учитывая цены на новые игры Ubisoft (70-100евробаксов в среднем), целевую их аудиторию точно нельзя определять в категорию ограниченных. Такие бабки готовы платить только люди с неограниченными возможностями.
Если ты играл хотя бы в одну их игру, значит ты тоже ЦА такой студии. Априори факт. Точка.
Заметил почему то, что люди на пг любят считать чужие деньги
купишь юбиков - любишь кал
купишь циву - спонсируешь высокие ценники
купишь сони - любишь кал от сонибоев
купишь ккд2 - спонсируешь слишком тяжелые игры
Это немного странно
А где режим для бедных? Или они, типа, не относятся к людям с ограниченными возможностями? Что за несправедливость.
Тип денуво снять чтобы бедные могли поиграть или что?
Я не совсем понял
Да хоть бы и так) А вообще, могли б ценник скинуть, или все игровые приколюхи нахаляву накинуть.
да там активашка 100-200р
я вообще за фулпрайс взял, возьми активашку если бюджет не позволяет, это нормально же)
никто не обязан покупать все по фулпрайсу)
Да ну нафиг с этими активашками париться. Лучше подожду скидона, или когда взломают. Пока есть во что играть, Ассасины можно потом попробовать, я Валгаллу только спустя год поиграл, со всеми допами. Я от них уже ничего сразу не покупаю, они вечно выпускают и правят, только вот потом не интересно уже играть. В отличии от Сталакера, например, там часто что-то меняют, то экономику, то баги, то А-Лайф добавят.
ну взлома не будет, скорее слив как с миражем через годик
если время позволяет ждать - то норм вариант
Если у тебя течет слюна из рта, то просто наведи мышку на кнопку "купить" и нажми левую клавишу мыши.
Уже вижу как тенсент выкупает юбиков. Чтобы они не делали, игру уже не спасти.
Уже нечего о игре говорить хорошего, вот об этом заговорили... Нет сделать так, как требуют фанаты, так они продолжают себя хоронить
Отодвину свой негатив в сторону и скажу, что это похвальное дело. Больше возможностей игры для невезучих, с точки зрения здоровья, людей - здорово. Мне бы было обидно пропускать отличные игры из за проблем со здоровьем. Уж не знаю, будет ли эта игра отличной, я хвалю этот подход в целом.
Главное, про здоровых игроков не забывать. А то тоже можно в крайности уйти, как с меньшинствами...