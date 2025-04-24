Ubisoft расскажет подробности о пост-релизной поддержке AC: Shadows на следующей неделе

Часть того, что Ubisoft приготовила для Assassin's Creed Shadows после запуска, мы уже знаем: ранее французский игродел сообщил о DLC Claws of Awaji. Но что же еще Ubisoft собирается привнести в хорошо принятую и ставшую бестселлером ролевую игру?

Об этом мы узнаем довольно скоро, так как французская компания-разработчик приглашает геймеров на специальный стрим, посвященный пост-релизной поддержке AC: Shadows. Стрим состоится 30 апреля (время будет объявлено позднее).

Подробностей разработчики не раскрыли, однако, вероятнее всего, речь пойдет о первом сюжетном расширении Claws of Awaji, доступ к которому бесплатно получат все, кто оформил предварительный заказ на Assassin's Creed Shadows.

По сюжету DLC Наоэ и Ясуке отправятся на таинственный остров Авадзи (Awaji), чтобы найти потерянное сокровище. Но на них будет объявлена охота членами группировки Sanzoku Ippa, и героям придется бороться за выживание, избегая смертоносных ловушек и засад, устроенных врагами. Claws of Awaji предложит более 10 часов контента, а также дополнительные предметы экипировки и несколько способностей. Главное нововведение - новый вид оружия - посох Бо.