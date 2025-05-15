Ubisoft считает, что Assassin's Creed Shadows знаменует начало новой вехи для франшизы Assassin's Creed

Ранее неоднократно сообщалось о положительных коммерческих показателях Assassin's Creed Shadows. Теперь, в своем последнем финансовом отчете, компания Ubisoft еще раз подчеркнула хорошие показатели игры.
По словам генерального директора Ива Гиймо, для Ubisoft это был сложный год, особенно на фоне нынешней конкурентной среды в индустрии. Тем не менее, компания добилась положительных результатов, и важным событием стал выход Assassin's Creed Shadows.
Выпущенная на рынок Assassin's Creed Shadows получила множество похвал от геймеров и показала хорошие результаты, явно опередив Assassin's Creed Odyssey, что подчеркивает силу бренда. По итогам 2024-25 финансового года чистая прибыль составит 128 миллионов евро.
Осознавая предстоящие трудности, мы предприняли решительные действия, чтобы продолжить укреплять будущее компании. Выход Assassin's Creed Shadows стал поворотным моментом. Он подтвердил силу бренда Assassin's Creed, получив крайне положительную реакцию сообщества, как давних поклонников, так и новых игроков.
По словам генерального директора «Shadows» стала эталоном не только для будущих релизов Ubisoft, но и для всей индустрии, чему способствовала улучшенная версия движка Anvil, позволяющего создавать более детализированные миры с большей визуальной точностью.
По данным Ubisoft, Assassin's Creed Shadows стала вторым по величине стартовым релизом в истории франшизы, уступив лишь Valhalla. Кроме того, запуск игры был более масштабным, чем у Odyssey, как по доходам, так и по количеству игроков.
Что касается своих основных франшиз, Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed и Rainbow Six сохранили около 30 миллионов активных игроков в течение года, в то время как Far Cry достигал 20 миллионов.
Ну так понятно, игра то вышла хорошей. Главное что бы они следующие части не стали делать под копирку Shadows
Ага. Такая хорошая, что в одиссею больше играет)
Шадоу уже был на скидках под 90%? Ну чтобы объективно сравнить, а?)
Концепт этой "новой вехи" :
чёрная веха. Тоже своего рода dark ages
Вехи провалов игр серии?)
Новые Вехи))
Успешный успех, но цифру продаж мы вам не сообщим как другие, реальные, успешные игры.
Пока сам себя не похвалишь никто не похвалит новый лозунг треш студии Юбисофт
Ох уж этот успешный успех,если для них это так мне их жаль
новая веха исторических переделок обама был белым кенади черным буш индус наполеон канадец с Квебека XD
Тогда почему в одиссею играет больше народа, чем в афросамурая? // Александр Ковалёв
Да первый раз сделали адекватный геймдизайн, где наемный убийца не собирает травки по полям и не гоняется за лисами, а реально добывает ресы через грабеж и агентов. Мечи не хреначат молниями и огнем. А 45кг смешных какашек не раскидывает здоровенных мужиков ударами кулачка. Как будто реально не юбисофт делал.
От того бренда уже мало что осталось) искажение.
Assassin's Creed: возвращение конвейера. Во всех кинотеатрах страны.
Онлайн в стиме так не считает
Ну да, играют же только в стиме и больше нигде
Покажи онлайн ps5 и xbox EGS
😂😂😂😂🤣🤣🤣🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ новую еру дерьма
Ubisoft в глаза долбится если так считает...
Персонажа бы заменили на одного гетеро-мужского-японца и всё
🤣
типа финал...конец эпохи...упадок?
Скорее уж начало конца.
Думаю люди просто уже устали от однообразного геймплея в асасинах и им нужно предложить что нибудь другое . Например вторую часть Beyond Good & Evil . Скоро будет лет 10 или сколько там уже прошло , я уже и забыл когда выходил трейлер второй части , а она так и не вышла да и не выйдет наверное никогда , пока не поменяют клоуна гуймо