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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.7 1 837 оценок

Ubisoft считает, что Assassin's Creed Shadows знаменует начало новой вехи для франшизы Assassin's Creed

Gruz_ Gruz_

Ранее неоднократно сообщалось о положительных коммерческих показателях Assassin's Creed Shadows. Теперь, в своем последнем финансовом отчете, компания Ubisoft еще раз подчеркнула хорошие показатели игры.

По словам генерального директора Ива Гиймо, для Ubisoft это был сложный год, особенно на фоне нынешней конкурентной среды в индустрии. Тем не менее, компания добилась положительных результатов, и важным событием стал выход Assassin's Creed Shadows.

Выпущенная на рынок Assassin's Creed Shadows получила множество похвал от геймеров и показала хорошие результаты, явно опередив Assassin's Creed Odyssey, что подчеркивает силу бренда. По итогам 2024-25 финансового года чистая прибыль составит 128 миллионов евро.

Осознавая предстоящие трудности, мы предприняли решительные действия, чтобы продолжить укреплять будущее компании. Выход Assassin's Creed Shadows стал поворотным моментом. Он подтвердил силу бренда Assassin's Creed, получив крайне положительную реакцию сообщества, как давних поклонников, так и новых игроков.

По словам генерального директора «Shadows» стала эталоном не только для будущих релизов Ubisoft, но и для всей индустрии, чему способствовала улучшенная версия движка Anvil, позволяющего создавать более детализированные миры с большей визуальной точностью.

По данным Ubisoft, Assassin's Creed Shadows стала вторым по величине стартовым релизом в истории франшизы, уступив лишь Valhalla. Кроме того, запуск игры был более масштабным, чем у Odyssey, как по доходам, так и по количеству игроков.

Что касается своих основных франшиз, Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed и Rainbow Six сохранили около 30 миллионов активных игроков в течение года, в то время как Far Cry достигал 20 миллионов.

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25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Константин335

Ну так понятно, игра то вышла хорошей. Главное что бы они следующие части не стали делать под копирку Shadows

13
shurasick876

Ага. Такая хорошая, что в одиссею больше играет)

8
Serpentrage shurasick876

Шадоу уже был на скидках под 90%? Ну чтобы объективно сравнить, а?)

Аристов--Черный

Концепт этой "новой вехи" :

13
Anton Vasiljev

чёрная веха. Тоже своего рода dark ages

12
shurasick876

Вехи провалов игр серии?)

8
HubertJFarnsworth

Новые Вехи))

7
Seven_zzz

Успешный успех, но цифру продаж мы вам не сообщим как другие, реальные, успешные игры.

6
Light of Tfuth

Пока сам себя не похвалишь никто не похвалит новый лозунг треш студии Юбисофт

5
Alcatraz74

Ох уж этот успешный успех,если для них это так мне их жаль

4
Alex40001

новая веха исторических переделок обама был белым кенади черным буш индус наполеон канадец с Квебека XD

2
Пользователь ВКонтакте

Тогда почему в одиссею играет больше народа, чем в афросамурая? // Александр Ковалёв

2
digitalkid

Да первый раз сделали адекватный геймдизайн, где наемный убийца не собирает травки по полям и не гоняется за лисами, а реально добывает ресы через грабеж и агентов. Мечи не хреначат молниями и огнем. А 45кг смешных какашек не раскидывает здоровенных мужиков ударами кулачка. Как будто реально не юбисофт делал.

2
bohdan2015

От того бренда уже мало что осталось) искажение.

1
Brazz20000

Assassin's Creed: возвращение конвейера. Во всех кинотеатрах страны.

1
Punisher1

Онлайн в стиме так не считает

1
Константин335

Ну да, играют же только в стиме и больше нигде

Punisher1 Константин335

Покажи онлайн ps5 и xbox EGS

Dj NordSound

😂😂😂😂🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ новую еру дерьма

1
malars0

Ubisoft в глаза долбится если так считает...

MagnanimousCecil

Персонажа бы заменили на одного гетеро-мужского-японца и всё

aTomat

🤣

Xndr DeKoz

типа финал...конец эпохи...упадок?

Faeton4ik

Скорее уж начало конца.

MNM 777

Думаю люди просто уже устали от однообразного геймплея в асасинах и им нужно предложить что нибудь другое . Например вторую часть Beyond Good & Evil . Скоро будет лет 10 или сколько там уже прошло , я уже и забыл когда выходил трейлер второй части , а она так и не вышла да и не выйдет наверное никогда , пока не поменяют клоуна гуймо