Ubisoft считает, что Assassin's Creed Shadows знаменует начало новой вехи для франшизы Assassin's Creed

Ранее неоднократно сообщалось о положительных коммерческих показателях Assassin's Creed Shadows. Теперь, в своем последнем финансовом отчете, компания Ubisoft еще раз подчеркнула хорошие показатели игры.

По словам генерального директора Ива Гиймо, для Ubisoft это был сложный год, особенно на фоне нынешней конкурентной среды в индустрии. Тем не менее, компания добилась положительных результатов, и важным событием стал выход Assassin's Creed Shadows.

Выпущенная на рынок Assassin's Creed Shadows получила множество похвал от геймеров и показала хорошие результаты, явно опередив Assassin's Creed Odyssey, что подчеркивает силу бренда. По итогам 2024-25 финансового года чистая прибыль составит 128 миллионов евро.



Осознавая предстоящие трудности, мы предприняли решительные действия, чтобы продолжить укреплять будущее компании. Выход Assassin's Creed Shadows стал поворотным моментом. Он подтвердил силу бренда Assassin's Creed, получив крайне положительную реакцию сообщества, как давних поклонников, так и новых игроков.

По словам генерального директора «Shadows» стала эталоном не только для будущих релизов Ubisoft, но и для всей индустрии, чему способствовала улучшенная версия движка Anvil, позволяющего создавать более детализированные миры с большей визуальной точностью.

По данным Ubisoft, Assassin's Creed Shadows стала вторым по величине стартовым релизом в истории франшизы, уступив лишь Valhalla. Кроме того, запуск игры был более масштабным, чем у Odyssey, как по доходам, так и по количеству игроков.

Что касается своих основных франшиз, Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed и Rainbow Six сохранили около 30 миллионов активных игроков в течение года, в то время как Far Cry достигал 20 миллионов.