Ubisoft шокирована обвинениями против студии помогавшей в разработке Assassin's Creed: Shadows

Компания Ubisoft выразила глубокое потрясение в связи с обвинениями в физическом и эмоциональном насилии в адрес руководства Brandoville Studios, индонезийской компании, которая участвовала в разработке Assassin's Creed: Shadows и других AAA-проектов.

Мы решительно осуждаем любые формы злоупотреблений, и наши мысли - с сотрудниками студии.

Расследование канала People Make Games пролило свет на случаи манипуляций и жестокого обращения в Brandoville. Один из бывших сотрудников заявил, что его принуждали бить себя 100 раз в наказание за ошибки, а также подвергали унизительным допросам. Более того, утверждается, что банковские счета сотрудников контролировались, а руководство требовало наличные деньги.

Brandoville Studios закрылась в 2024 году и сейчас находится под полицейским расследованием. Студия работала над множеством известных игр, включая Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Dark Souls III, The Last of Us и другие.