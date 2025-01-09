Ubisoft шокирована обвинениями против студии помогавшей в разработке Assassin's Creed: Shadows

Компания Ubisoft выразила глубокое потрясение в связи с обвинениями в физическом и эмоциональном насилии в адрес руководства Brandoville Studios, индонезийской компании, которая участвовала в разработке Assassin's Creed: Shadows и других AAA-проектов.
Мы решительно осуждаем любые формы злоупотреблений, и наши мысли - с сотрудниками студии.
Расследование канала People Make Games пролило свет на случаи манипуляций и жестокого обращения в Brandoville. Один из бывших сотрудников заявил, что его принуждали бить себя 100 раз в наказание за ошибки, а также подвергали унизительным допросам. Более того, утверждается, что банковские счета сотрудников контролировались, а руководство требовало наличные деньги.
Brandoville Studios закрылась в 2024 году и сейчас находится под полицейским расследованием. Студия работала над множеством известных игр, включая Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Dark Souls III, The Last of Us и другие.
Угрозами заставили добавить негра самурая
Потому что есть только один самурай-нигер
вот это вот «решительно осуждаем» это какой-то пердеж в лужу, который по факту для пострадавших не несет ни малейшей ценности, это тупо сами себя отмазали - ну мы-то хорошие, мы и знать не знали.
Да-да, а создатели айфонов тоже были в шоке, когда узнали, что их телефоны собирают, используя детский труд)
Мы решительно осуждаем любые формы злоупотреблений, и наши мысли - с сотрудниками студии.
Дурашки, вот вам пощёчина...
отвесьте себе ее сами, и карманы выворачиваем! че сидим на допросе, кого ждем???
"то его принуждали бить себя 100 раз в наказание" Как бить? Ну там палкой или с кулака в челюсть. Это же бред. Я не знаю кто в такую хрень поверит.
И главное что продолжали там работать
А там же были угрозы)) отдадут инопланетянам на органы, если захочет уволиться
Пока не попались, Юбикам было пофиг.
Хорошо так год начался у юбиков.)
Через месяц они кучу бабла получат за новый АС
Это поганая компания генератор плохих новостей,постоянно кого-то осуждают и перед кем-то извиняются.)
А набирают по объявлению как проституток?
как экскорт, с пониженной социальной ответственностью за все
Танатос, прям...
Интересно что такие новости от британского (у которых с физическом и эмоциональном насилием все "зашибись") портала People Make Games, начали вспывать после вступления Индонезии в Брикс
Какой додик в это поверит?
Прогресивное евпропейское сообщество. Ну и школота конечно, которая кушать не может без выливания тонны фекалий на юбейсофт
Жаль работяг конечно, но как же улыбает очередной ушат помоев на Юбисофт. Продавайтесь скорее, бедолаги, пока вы совсем не потеряли ценность и репутацию:)))
негра избили