ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Shadows 14.02.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 720 оценок

Ubisoft шокирована обвинениями против студии помогавшей в разработке Assassin's Creed: Shadows

butcher69
Новости

Компания Ubisoft выразила глубокое потрясение в связи с обвинениями в физическом и эмоциональном насилии в адрес руководства Brandoville Studios, индонезийской компании, которая участвовала в разработке Assassin's Creed: Shadows и других AAA-проектов.

Мы решительно осуждаем любые формы злоупотреблений, и наши мысли - с сотрудниками студии.

Расследование канала People Make Games пролило свет на случаи манипуляций и жестокого обращения в Brandoville. Один из бывших сотрудников заявил, что его принуждали бить себя 100 раз в наказание за ошибки, а также подвергали унизительным допросам. Более того, утверждается, что банковские счета сотрудников контролировались, а руководство требовало наличные деньги.

Brandoville Studios закрылась в 2024 году и сейчас находится под полицейским расследованием. Студия работала над множеством известных игр, включая Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Dark Souls III, The Last of Us и другие.

16
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
GremlinGOD

Угрозами заставили добавить негра самурая

22
vertehwost
9
MetalGearStranding

Потому что есть только один самурай-нигер

7
GraF68ru

вот это вот «решительно осуждаем» это какой-то пердеж в лужу, который по факту для пострадавших не несет ни малейшей ценности, это тупо сами себя отмазали - ну мы-то хорошие, мы и знать не знали.

6
shurasick876

Да-да, а создатели айфонов тоже были в шоке, когда узнали, что их телефоны собирают, используя детский труд)

4
Сергей Понащенко

Мы решительно осуждаем любые формы злоупотреблений, и наши мысли - с сотрудниками студии.

Дурашки, вот вам пощёчина...

3
cripple

отвесьте себе ее сами, и карманы выворачиваем! че сидим на допросе, кого ждем???

0
VADIMIRIUS

"то его принуждали бить себя 100 раз в наказание" Как бить? Ну там палкой или с кулака в челюсть. Это же бред. Я не знаю кто в такую хрень поверит.

3
Freund Benno

И главное что продолжали там работать

2
Фризостат Freund Benno

А там же были угрозы)) отдадут инопланетянам на органы, если захочет уволиться

1
Кей Овальд

Пока не попались, Юбикам было пофиг.

2
SOLUS5678

Хорошо так год начался у юбиков.)

2
Фризостат

Через месяц они кучу бабла получат за новый АС

0
IgoBa
2
Serj77777

Это поганая компания генератор плохих новостей,постоянно кого-то осуждают и перед кем-то извиняются.)

1
ZAUSA

А набирают по объявлению как проституток?

0
cripple

как экскорт, с пониженной социальной ответственностью за все

0
UnforgettableYutaka

Танатос, прям...

0
Yoshemitsu

Интересно что такие новости от британского (у которых с физическом и эмоциональном насилием все "зашибись") портала People Make Games, начали вспывать после вступления Индонезии в Брикс

0
Фризостат
Один из бывших сотрудников заявил, что его принуждали бить себя 100 раз в наказание за ошибки, а также подвергали унизительным допросам

Какой додик в это поверит?

0
Yoshemitsu

Прогресивное евпропейское сообщество. Ну и школота конечно, которая кушать не может без выливания тонны фекалий на юбейсофт

2
Аристов--Черный

Жаль работяг конечно, но как же улыбает очередной ушат помоев на Юбисофт. Продавайтесь скорее, бедолаги, пока вы совсем не потеряли ценность и репутацию:)))

0
Чебурешник

негра избили

-1