Ubisoft смогла продать лишь 17 тысяч копий Assassin's Creed: Shadows в Японии - у Ghost of Tsushima было 212 тысяч

Издание Famitsu поделилось данными касательно стартовых продаж Assassin's Creed: Shadows от Ubisoft в Японии.
Как оказалось, французский издатель в дебютную неделю (с 17 по 23 марта) смог продать лишь 17 тысяч копий игры. Игра стартовала с пятого места в чарте, уступив ряду других новинок и Monster Hunter Wilds.
Топ-10 (в скобках - продажи игры за все время):
- [NS] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — 74,689 (новинка);
- [PS5] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 27,810 (новинка);
- [NS] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 26,315 (новинка);
- [PS5] Monster Hunter Wilds — 20,621 (763,490);
- [PS5] Assassin’s Creed Shadows — 17,701 (новинка);
- [NS ] Super Mario Party Jamboree — 9,214 (1,237,762);
- [PS4] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 6,949 (новинка);
- [PS5] Bleach: Rebirth of Souls — 6,079 (новинка);
- [NS ] Minecraft — 5,876 (3,838,839);
- [NS ] Donkey Kong Country Returns HD — 5,803 (237,853).
Результат выглядит не слишком впечатляющим. К примеру стартовые продажи другого западного экшена в открытом мире про Японию, Ghost of Tsushima от Sucker Punch, составили в свое время 212 тысяч копий, что выглядит полным разгромом Shadows.
Смешно до жути в данном случае другое. Что новый Ассассин на старте в Японии при всем том хейте и ревью-бомбинге продался почти в три раза лучше, чем чешский хваленый шедевр от Вавры.
https://www.playground.ru/kingdom_come_deliverance_2/news/neozhidanno_kingdom_come_deliverance_2_startovala_s_chetvertogo_mesta_v_yaponskom_tope_prodazh-1753621
Заметьте еще уровень манипуляции автора кликбейтом в заголовке новостей.
Там 4 место с 6К продаж поданно как неожиданный успех. А здесь куда как лучшие показатели -- это неудача с припиской лишь.
Местная публика охотно ведется на все это, никакой попкорн не нужен, полыхает до горизонта.
Ага, только чешскому шедевру от Вавры 2 месяца, а онлайн как у новинки отсосина
И тут тоже мимо
Тут тоже мимо, на скрине первая часть, а разговор про вторую.
Действительно. На позорычах получилось.
Но ведь рейтинги в Стим, Юбисофт рассказали, новость была...
Ну, то есть, опять правда оказалась такой, какой все её и ожидали, а газлайтинг про то, что японцам всё нравится - не прошёл)
Грандиозный успех ХАХАХАХА миллионы проданных копий ХАХАХАХА эта (игра) точно вытащит юби с дна болота ХАХАХААХ
🤡
геймпасс
Япошки лягушачий кал жрать не стали
Скоро убисофт опять будет рассказывать про миллионы игроков , вот только никто им почему то не верит )
Наверно покупали приезжие в Японию жить, мало кто из Японии стал бы покупать это.
особенно если учесть то что Японцы больше предпочитают свое а не Соевый высер
Одно не понятно для чего вообще нужно было втыкать негра в японскую культуру
Шобы было.
Я лично ждал японского сеттинга еще с 3-й части, но играть в этом не буду банально из-за негра. Он рушит мое личное представление об Ассасине в Японии. Сделали бы что-то наподобие Секиро, я бы схавал и добавки попросил.
ради инвестиций от BlackRock
Да, я примерно тоже с 3 части, представлял как с катаной за ассасина буду бегать по Японии. эх, хорошо , что Цусима вышел и выполнил мечту
Цусима кстати выполнил мечту многих фанатов ассассина. Такой рынок просрали юбики на ровном месте, такой куш профуфукали
То же самое. Из за негра не купил. До релиза просто не хотел брать игру из за негрилы, после релиза, посмотрел геймплей, саму игру и тд на стриме, Нао меня почти убедила все таки взять игру, но когда снова появилось это нигрило в игре, желание улетучилось.
Я не представляю как играть за негрилу на компе, если он меня даже на стриме раздражал.
Если не ошибаюсь, Famitsu — это физические копии игр (диски/катриджи). Как наш М.Видео.
Забавно, что в чарте сразу две игры с обезьяной в главной роли...
а как так,игра же судя по отзывам 11 из 10 на кончиках пальцев?
А как так, вайлдс набрала чуть больше? А продажи около 8 млн?
Ага, только у вайлдса онлайн в стиме был 1.4 млн, а в отсосине 60к . В 25 раз больше… но у отсосина «точно» продажи 2 млн копий!👍
Главное это количество отзывов. То что 100 гов*оедов купили игру и 99 из них поставили положительные оценки, то это не значит что игра успешная, хотя казалось бы, 99 процентов положительных отзывов. Онлайна нет, оценок мало, хоть и положительные, получается что народ послал их нахер, а калоеды поддержали своих поставщиков навоза
Это уже выкручивание) То есть все "успешные" игры с хорошими отзывами в стиме - это пшик? Ну серьезно?)
Ghost of Tsushima ништяк, AC просто гов*о в сравнении.
Tsushima это копирка ассасинов. С весьма страшным паркуром и урезанным стелсом. Да да.
🤡
Но ,нэт
Только эта копирка вышла на др платформы гораздо позже, вышла ещё и с привязкой и снятием игры более чем в 170 регионах но игра умудрилась в стиме собрать все равно +77к одновременных игроков и это с затупами сони Карл!!!!, и продалась в стиме +800к циф. копий.
Откуда цифры?) С того же потолка? Но в тот потолок мы верим, а тут "юбисофт все врут!")
но как? Это же лучшая (с конца) игра про Японию
Мдеее, список игр конечно на любителя.
Ну вот и пошла жара!. А говорили что в Японии просто взахлёб радуются этой "игре".))))) Ждём финансового отчёта со словами: Игра не оправдала ожиданий.)))
Физическое издание это. Ну ей богу.
Когда они уже загнутся нахер???))))) Tsushima топ!!! а это кал чёрный)))
Объяснять вы конечно же не будете) Или не сможете
17к захотели поиграть в обезьянку
Если это правда так, то действительно очень смешно в данной ситуации)
В связи со скандалами вполне предсказуемый исход. Наверняка большую часть купили блогеры и чиновники для того, чтоб искать в игре признаки неуважения к культуре и традициям Японии.
Не забывай про приезжих
Я о них не забыл, эти граждане в первую очередь в игре оскорбятся за историческую недостоверностью и еще оскорбляться, что играют за негра .
В какой игре есть историческая достоверность?)
Тут нужно следить за определениями в понятиях.
Историческая достоверность — свойство исторической информации или исторического источника, которое характеризует степень их соответствия исторической реальности.
Историчность — это историческая действительность людей и событий, то есть качество быть частью истории, а не историческим мифом, легендой или вымыслом. Историчность утверждения о прошлом — это его фактический статус.Историчность обозначает историческую действительность, подлинность, фактичность и фокусируется на истинной ценности утверждений о прошлом.
Ну это уже избиение, ногами пинают. xD
Осталось сделать контрольный в голову, узнать общие продажи игры и признание издателя в провале. :)
Лично я не удивлён этими цифрами. Это было предсказуемо.
Цифрам ФИЗИЧЕСКОГО издание в одной стране. Ну ну.
Тут нужно учесть, что травлей игры занимались с уровня премьер-министра. Мне лично кажется, этот факт явно отразился на продажах.
А кто там почти пару лямов купил? Ё ма-ё сколько времени, ДЕСЯТИЛЕТИЕ ждали игру в Японском сеттинге, но ждали уровня тех частей, в итоге за эти годы куча событий- смена направления -_- + движка + упоролись в рпг+ про какой-то ТИПА реализм вообще забывайте + повестки и прочая фемен срань.... я боюсь представить какой-бы была часть с Эцио выйди она сейчас. Это просто был-бы ужас и получается в итоге НЕТ(точнее не было-бы) ни одной части, которая прям легенда, ну посудите сами- они одну музыку с Эцио объюзят уже 10ток лет, что сложно что-то новое придумать? И это не ед. придирка так-то -_-
Т.ч. лучше действительно пройти опять Цусиму.
Цусима скучная что ппц. Тот же ассасин, но с убогим паркуром и куцым стелсом. Новость про физическое издание.
Начал играть в Цусиму , вроде немного затянула игра и в то же время немного она однообразная и унылая.
Надеюсь что по всему остальному миру продажи не намного лучше.
чем этим япошкам негр не угодил? и так пляшут под дудку америки лгбт. пусть знают свое место
Теперь интересно сколько же продали во всем мире))))
Да и те купили американские военные 😂 // Игорь Сергеев
Ну теперь мы знаем что в стиме в игру играет не очень много, на ч ящике тоже, теперь еще вот узнали что в Японии игру тоже не особо много кто купил, ну не чего скоро нам расскажут где эти 2 миллиона человек играло :)
З,Ы Впрочем если большая часть тех кто сыграла в игру это те кто воспользовались подписочным сервисом тооооо как бы ситуация с продажами получается не очень мягко говоря :)
Уже 3 мл. пишут.
Где вы тут увидели что игру не купили? Новость про физ издание. Не так много людей сейчас покупают физ издание. Короче притягивание к своим хотелкам.
Что вам не понятно в словах "дебютная неделя (с 17 по 23 марта)" и "топ-10" ? Или может напомнить в каком году вышел Призрак?
Цифры удивляют, учитывая популярность тематики.
Ну ясен пень. В GoT самурай, какой надо самурай. И от монголов спасает и бедным помогает и стихи сочиняет и честь льётся ручьем. Все как надо партии. Главное чтоб люди забыли каким диким быдлом были самураи на самом деле (в абсолютном большинстве).
Опять жёлтый заголовок. Тот же Kingdom Come: Deliverance 2 стартовала в Японии с 6.5 тысяч копий за 6 дней. И что теперь? Нужно кричать об этом в каждом заголовке что Kingdom Come: Deliverance не заинтересовала аудиторию? Это всё из разряда того, как форсили новости что якобы продажи AS Shadows в Японии отменили показывая скриншот интернет-магазина (но на деле оказалось что закончились ключи, и продажа временно приостановлена до их появления). Или как форсили новость о том, что Министр пошёл против Ubisoft, но стоит чекнуть полностью то выступление министра, там и слова об этом не говориться. Или скандальное интервью разработчиков, где ничего не было сказано про документальную историчную игру. Звучит как защита игры))) Но я больше рофлю с того, как базовички стали теми же левочками без обид сказано)) Высасывая любой инфо-повод для того, чтобы доить аудиторию.
Ну и это с учетом того что издание Famitsu сведения оглашает продаж физических копий
Не самый худший старт.
17к копий..
прошло всего ничего, наберут еще
мне игра зашла, шикарный мир,лучшая игра от юбиков за последнее время,НО СОГЛАСЕН С ОСТАЛЬНЫМИ НЕГР Н...Й НЕ НУЖЕН!!! играю чисто за японку, за нее и геймплей и боевка шикарная!!!
Тааак, где мем с Якубовичем?
Да все юбки уже почти продались Китаю так, что компания задохнулась...
Рекорд конкорда побила? Или как?
Афросамурай не встревожил азиатские умы?😬 // Vadim Volodin
лучшим источником про Японию того времени на мой взгляд было было не сказание о Ясуке, а "Честь Самурая" Эйдзи Ёсикава, и возможно продажи и хайп был бы не такой сильный
отсасихерыч :D
Барнаул на пегаче ликует, конечно, ведь больше заняться нечем, как просматривать под лупу повестку и негров
уступив ряду других новинок и (Monster Hunter Wilds. Вот я бы поспорил тут. Графика фигня. Как и боевка.) Сравнивать с этой Monster Hunter Wilds.( Это полный тупизм.)
Ну 17 тысяч в общем то не плохо при том что все орали что убейсофт не уважает традиции японии.
В целом да, но сомневаюсь что в эти 17к входили коренные японцы, там же много приезжих
В отчетах напишут регион Япония, а кто купил это уже не важно.
А фанатики лапшу вешали мне, мол японцы якобы довольны новым Ассасином... У меня вопрос: если довольны, чего же тогда НЕ покупают? Продать только 17 тысяч копий в стране со 125 миллионным населением, мягко говоря, позорище! Вдумайтесь только! Аж целых 17 тысяч копий на 125 миллионов населения Японии. Ачешуеть какой успех! Ачешуеть как японские геймеры довольны! Что аж покупать игру не хотят...
Какую то чушь вы несете. Извините, но как можно судить по успеху по одной стране? Та же Вайлдс разошлась тиражом в 8 млн за первые дни. А тут они набрали 20.000. Как так? Ну то есть если ассасин на след месте, то по «логике» лямов шесть они набрали? Не?
Судят по одной стране, потому что про эту страну сделали игру. Если игра бы вышла хорошей, то многим бы захотелось увидеть знакомые места исторические, архитектуру, исторических личностей про которые они читали, представляли и тому подобное. Даже без исторического намека та же цусима. Те же китайцы как покупали вуконга, потому что там китайской культуры очень много, игра про классическую китайскую литературу, про которую многие там знают. Примерно так это и работает
Общие продажи смотри в скобках,это же не новинка
Ммм. Ну и? 8 млн заявленых копий у Монстер хантера, а в японии всего 700к. Это много? Ну и опять же ассасин всего неделю продается. Монстер хантеру месяц.
Вы отсебятину какую то говорите. Кому захотелось бы? С чего вы это взяли? Не работает это так. По вашему каждый русский должен был Метро взять ибо там про Россию. Ну чушь совсем. Игру берут за сеттинг и геймплей. И при чем тут китайцы? Все должны быть на них похожи?
Где ссылки как продавалась Цусима? 😉 Там только это есть:
это было в 12:40 PM · 19 мая 2023 г - смешно. И только на Сони.
че? интернет у тебя есть или за тебя мама написала комментарий? В открытом доступе информация о Цусиме, 2020 год - 213 тысяч было продано в Японии в первые 72 часа.
Это физ издание? Если нет, то к чему сравнение?
Хорошая игра, японцам такой игрой не удивить, а нам в диковинку
Шикарная игра получилась!👍 Не зря купил. Даже лучше самой Вальгаллы! Но самая эпическая, это части про Эцио. На втором месте для меня Shadows, потом Вальгалла. // New Show
В комментах сразу возбудилась от такой новости ,счастья то сколько)
и только одно ты в слезах ХАХАХААХА
Ноете и плачите как раз вы под каждой новостью про юбисофт.Триггерите при малейшем успехе ассасина...А тут праздник устроили и слиплись в едином экстазе.
Стадные,я указал вам на это,и у вас подгорело от этого)
Очень сильно радуюсь. Прям искренне. Потому что эту вселенную люблю, и жалко видеть что с ним делают. Хотя ее создавал вроде как не я, и как создателям хз почему самим им приятно это делать с ней
Да что ж вы прицепились к вселенной. Она изначально была странной. С первой игры. Причем первые игры были наискучнейшими. Но все очень удобно это забыли) Вспоминают почему то юнити, хотя на релизе ее все точно так же как и шадоус принижали. Какая короткая память у геймеров
ХАХАХАХА ХААХАХАХА ХАХАХАХАХА