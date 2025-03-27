Ubisoft смогла продать лишь 17 тысяч копий Assassin's Creed: Shadows в Японии - у Ghost of Tsushima было 212 тысяч

Издание Famitsu поделилось данными касательно стартовых продаж Assassin's Creed: Shadows от Ubisoft в Японии.

Как оказалось, французский издатель в дебютную неделю (с 17 по 23 марта) смог продать лишь 17 тысяч копий игры. Игра стартовала с пятого места в чарте, уступив ряду других новинок и Monster Hunter Wilds.

Топ-10 (в скобках - продажи игры за все время):

[NS] Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition — 74,689 (новинка); [PS5] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 27,810 (новинка); [NS] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 26,315 (новинка); [PS5] Monster Hunter Wilds — 20,621 (763,490); [PS5] Assassin’s Creed Shadows — 17,701 (новинка); [NS ] Super Mario Party Jamboree — 9,214 (1,237,762); [PS4] Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land — 6,949 (новинка); [PS5] Bleach: Rebirth of Souls — 6,079 (новинка); [NS ] Minecraft — 5,876 (3,838,839); [NS ] Donkey Kong Country Returns HD — 5,803 (237,853).

Результат выглядит не слишком впечатляющим. К примеру стартовые продажи другого западного экшена в открытом мире про Японию, Ghost of Tsushima от Sucker Punch, составили в свое время 212 тысяч копий, что выглядит полным разгромом Shadows.