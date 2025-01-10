Ubisoft снова под огнем критики: новая дата выхода Assassin's Creed: Shadows вызвала скандал

Ubisoft вновь оказалась в центре скандала: релиз Assassin's Creed: Shadows перенесли на 20 марта 2025 года, что совпадает с 30-й годовщиной теракта в токийском метро. Это событие, организованное сектой «Аум Синрикё», стало трагедией для Японии и унесло жизни более десятка человек.

Пользователи соцсетей быстро обратили внимание на совпадение. Пост пользователя @Vara_Dark собрал более 74 тысяч просмотров, а в комментариях разразилась волна негодования.

«Выпускать игру в такой день — это так же ужасно, как выпустить авиасимулятор 11 сентября», — написал один из пользователей.

«Теперь Assassin's Creed: Shadows выйдет не в „День святого Валентина“, а в годовщину теракта в японском метро. Ubisoft, вы о чем думали? И о чем думало японское подразделение Ubisoft?», — отметил другой.

Но есть и другие пользователи, которые отметили, что 20 марта отмечается День весеннего равноденствия, а также запланирован выход Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition от японской студии. Но с учётом того, что Ubisoft уже не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с японской аудиторией, и с учётом того, что действие игры происходит в феодальной Японии, любые её действия рассматриваются особенно пристально.

Например, в октябре 2024 года геймеры выразили недовольство из-за коллекционной фигурки с главными героями экшена. На ней Ясукэ и Наоэ были изображены рядом со сломанными воротами тории — символом жертв атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году. Кроме того, Assassin's Creed: Shadows подверглась критике за выбор темнокожего главного героя, что вызвало споры среди фанатов.

Первоначально игра должна была выйти в ноябре 2024 года, но из-за слабых продаж Star Wars Outlaws и ряда скандалов релиз перенесли.

Ubisoft пока не дала комментариев по поводу нового скандала.