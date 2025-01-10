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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 730 оценок

Ubisoft снова под огнем критики: новая дата выхода Assassin's Creed: Shadows вызвала скандал

butcher69
Новости

Ubisoft вновь оказалась в центре скандала: релиз Assassin's Creed: Shadows перенесли на 20 марта 2025 года, что совпадает с 30-й годовщиной теракта в токийском метро. Это событие, организованное сектой «Аум Синрикё», стало трагедией для Японии и унесло жизни более десятка человек.

Пользователи соцсетей быстро обратили внимание на совпадение. Пост пользователя @Vara_Dark собрал более 74 тысяч просмотров, а в комментариях разразилась волна негодования.

«Выпускать игру в такой день — это так же ужасно, как выпустить авиасимулятор 11 сентября», — написал один из пользователей.
«Теперь Assassin's Creed: Shadows выйдет не в „День святого Валентина“, а в годовщину теракта в японском метро. Ubisoft, вы о чем думали? И о чем думало японское подразделение Ubisoft?», — отметил другой.

Но есть и другие пользователи, которые отметили, что 20 марта отмечается День весеннего равноденствия, а также запланирован выход Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition от японской студии. Но с учётом того, что Ubisoft уже не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с японской аудиторией, и с учётом того, что действие игры происходит в феодальной Японии, любые её действия рассматриваются особенно пристально.

Например, в октябре 2024 года геймеры выразили недовольство из-за коллекционной фигурки с главными героями экшена. На ней Ясукэ и Наоэ были изображены рядом со сломанными воротами тории — символом жертв атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году. Кроме того, Assassin's Creed: Shadows подверглась критике за выбор темнокожего главного героя, что вызвало споры среди фанатов.

Первоначально игра должна была выйти в ноябре 2024 года, но из-за слабых продаж Star Wars Outlaws и ряда скандалов релиз перенесли.

Ubisoft пока не дала комментариев по поводу нового скандала.

-20
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Миханик Шестеренкин

Хейт ради хейта. Бери любое число и можно быть уверенным, что в прошлом в эту дату точно произошло какое-то дерьмо в жизни страны. Это даже не высасывание из пальца, это высасывание из пустоты.

19
SexualHarassmentPanda

Дружище в данном случае это как урок / ирония по этому обоснованно. Юбисофст же сами решили сделать японского негра что бы не расстраивать чувства негров. А выбрали дату которая расстраивает чувства японцев. То есть люди которые якобы защищают права обиженных сами взяли да обидели людей под такой же тупой причиной по которой один гг негр.

И получается у нас политика двойных стандартов - негров обижать нельзя а японец можно. За это пусть хейт и получают.

Если бы они изначально выпускали игру без попытки кого то не обидеть а с нормальным японцем без всякой повестки,то сейчас бы хейта такого небыло. Как по надуманным причинам так и без. Поверь мне я тоже не люблю когда просто нытье и скандалы на ровном месте но в данном случае они сами это выпрашивали с самого начала. Разработчиков жалко. Руководство нет.

7
Keltas_Mizri SexualHarassmentPanda
И получается у нас политика двоих стандартов - номеров обижать нельзя а японец можно

Ну так в этом вся соль, белый человек нынче изгой, а всякие обиженные, ущемлённые стали героями. Двойные стандарты всегда используют те, у кого не хватает интеллекта на полноценный спор. Гнуть свою линию любыми способами, абсолютно не вникая в доводы оппонента.

0
Goodvini SexualHarassmentPanda

Да вот разработчиков жалко, но не понятно толи руководство действительно такое наивное или они реально торопятся слить компанию)

0
Миханик Шестеренкин SexualHarassmentPanda

В эту дату тонна игр выходила и в будущем будут выходить, в том числе и Японские. А то, что ты накалякал тут целую портянку слов вообще к теме не относится.

0
denixharl Keltas_Mizri

умный вообще не спорит

у кого не хватает интеллекта на полноценный спор
0
ilyush

На 1 апреля пусть переносят

9
Hog2012

Ну тут реально притянуто за уши, как бы плохо не относился к юбикам, но так можно к любому дню докапаться (за всю историю Японии, можно по десятку причин найти, на каждый день).

6
Deacon St John

Очередной "скандал" на основе кучки сообщений с условного твитора или резетры ? Подобные новости ничем не отличаются от условного "болгары восхитились".

Очень показательно, что геймерское сообщество погрязло в токсчичных вбросах/манипуляциях и с радостью уплетает их за обе щеки. Этот форум вдвойне показателен. львиная часть подобных новостей именно такого рода. чтоб игровые импотенты обмазывались депрессухой и дальше ныли. И ведь сайт только поощряет подобное

PS пост Vara_Dark собрал более 74 тысяч просмотров

Условный пост на условном пикабу или вк может сходу собрать в 10-20 раз больше. но значит ли это, что всем остальным нужно это знать ? На пегаче нужно знать даже о твите с 5 лайками и 100 просмотров, судя по новостной ленте, которую пополняют продавцы ненависти.

PSS В этот же день есть релизы у других японских компаний, включая Nintendo. но юбики снова в чём-то виноваты, да

4
Keltas_Mizri
львиная часть подобных новостей именно такого рода

Чему удивляться? Телевизор 2.0. Выжигатель мозгов в действии.

1
My life is a game

Да бред , притянутый за уши, в этот день много событий

2
Freund Benno

игра про "историю" японии, по этому воспринимается в ключе не обычно игры

8
My life is a game Freund Benno

да тут можно парировать сказав
"Нет это мы в честь праздника"

7
Seanbot

событий то много но не в Японии же, а игра о Японии и соответственно от этого негатив

-2
val9str Seanbot

Игра про японию, но не для японцев
А событий много и в японии, в том числе хороших

-2
VenomTRat Seanbot

В японии в этот день праздник. Там теракту 20 лет, унесла жизни аж 12! человек, более того, даже в важных датах на вики, этой даты нет =) А если написать в гугле 20 марта япония, то тоже покажет праздники, дни рождение японцев, а теракт где-то на 2-3 или далее странице, посмотрел только первую

Так что да, очень важная дата, такая важная, что на нее даже поисковикам пофиг, они ее не выдают. Ни наши, ни западные.

3
YouTube_GamesTezi

Они, общественный гнев от ГГ - чернокожего самурая хотят перевести на тему о частом переносе игры.

2
Jesus_M

это был спланированный ход, чтоб потом перенести игру на осень 2025

2
vertehwost

ребята успокойтесь, юбики мазохисты, они это специально

1
Сергей Понащенко

как выпустить авиасимулятор 11 сентября

Ска, я орнул) или 2 августа сделать Днем ЛГБТ..

1
Anton Shvyrkov

Это только в России оценят, но идея мне нравится! :D

1
VenomTRat

11 сентября погибло чуть больше 12 человек

-5
Генерал Анатолий

Главное, что не на 20 апреля перенесли

1
GremlinGOD

Они могут хотя бы сутки без скандала продержаться?

0
Рикочико

Уже начинаю соболезновать им. В отличие от Активижн, Юбики хотя бы иногда выпускают не конвейерный треш.

0
GoliafJx

Сразу вспоминается Disaster Report 4. Её должны были выпустить за день до сильного землетрясения в Японии в 2011, потом перенесли, а потом отменили. Только в 2018 году она вышла. Вот бы Assassin's Creed: Shadows так было. Локальные землетрясения по всему миру в пределах офисов Ubisoft с последующим их уходом глубоко под землю.

0
Пользователь ВКонтакте

Следующий перенос будет на 6 или 9 августа? // Алексей Лютиков

0
Пользователь ВКонтакте

На 11 сентября // Юрий Дерюгин

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это в США // Алексей Лютиков

0
Фризостат

Опять нытики................

0
Сергей Бачинец

Ну вот как так-то? Я настолько стар, что в детстве застал трансляцию проповедей "Аум Синрикё" по российскому радио в 90-х - ничего не понятно, но японские песни там прикольные были. И помню эту историю с терактом в метро. Не помнил дату, но помнил, что весной. Но я все-таки простой обыватель. А куда смотрело всё начальство Юбисофта, все эти их хвалёные якобы существующие японские консультанты, когда выбирали именно эту дату? Ведь знают же, что выпускают игру о Японии. Сами уверяют, что делают ее с уважением к японцам и их культуре. Понимают, что после всех косяков к их решениям и действиям будут относиться с особо критическим вниманием. Ну неужели так сложно было проверить, не было ли в Японии в эту дату каких-либо значимых событий, чтобы не притягивать к себе скандалы лишний раз? Дело-то ведь минутное.

0
XOJIODHbIU

Все хотели ДжейСи из Сан Андреаса

0
NFiria

Я даже х№й знает, лишь бы обосрать и пофиг за что (хотя убейсофт можно без причины поносить...)

0
smallhell
стало трагедией для Японии и унесло жизни более десятка человек.

Понимаю конечно, что "скандал" фуфельный и пшиковый, но я бы еще заметил, что лошки-япошки бывает и по-жестче звиздецы произошедшие у них предпочитают забывать.
Так что чхать на них.

0
SOLUS5678

Это в очередной раз доказывает что в компании работают лицемеры и дегенераты.

0
AndralStormborn

Ну, на самом деле такая себе придирка, кто там должен помнить теракты 30летней давности, кому оно надо? А то там к любому дню можно придраться и найти поводы для трауров, но я предпочитаю каждый день искать поводы для праздника и радости

0
saiditsme
-1
saksnboom

ну, если это не внутренняя диверсия, то как это назвать?

-1
Mazaxati

Кому-то ещё дорого покупать Убисофт... и они разгоняют такой негатив либо решили съграть на антирекламе...
По факту исправить ситуацию можно просто заменив ГГ нигамена на чистокровного японца даже не меняя сетинга что его привезли как раба в японию и выпустить с какую-то дату связанную с иторией жапаны типа день рождения Набунаги или ещё что и она даже бы стрельнула... Аха да, ещё извиниться за наличие зданий не той эпохи и не той страны =D
Но мы же все прекрасно понимаем что этого не будет, эх... где же те убики которые убрали арбалет из первого азазина из-за нарушения исторической достоверности....
И да я специально пишу Убисофт(уeбанский софт) а не Юбисофт

-1
Пользователь ВКонтакте

Дополнительное оскорбление япошек. Убики красиво затролили 🤣 // Илья Прохоров

-2
saa0891

У них просто есть цель поставить рекорд по пробитию дна (ну и как побочный эффект окончательно себя закопать) и они к ней идут семимильными шагами.

-2
Keltas_Mizri

Блин кайф гифка.

0
Rograx

Я уже начинаю их любить, не их "игры" а их политику обсера на ровном месте. Не ну гении, не кто так больше не сможет.

-2
Аристов--Черный

Какие же они смешные жалкие неудачники, что не день - новый обсёр:)))

-5