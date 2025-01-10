Ubisoft снова под огнем критики: новая дата выхода Assassin's Creed: Shadows вызвала скандал

Ubisoft вновь оказалась в центре скандала: релиз Assassin's Creed: Shadows перенесли на 20 марта 2025 года, что совпадает с 30-й годовщиной теракта в токийском метро. Это событие, организованное сектой «Аум Синрикё», стало трагедией для Японии и унесло жизни более десятка человек.
Пользователи соцсетей быстро обратили внимание на совпадение. Пост пользователя @Vara_Dark собрал более 74 тысяч просмотров, а в комментариях разразилась волна негодования.
«Выпускать игру в такой день — это так же ужасно, как выпустить авиасимулятор 11 сентября», — написал один из пользователей.
«Теперь Assassin's Creed: Shadows выйдет не в „День святого Валентина“, а в годовщину теракта в японском метро. Ubisoft, вы о чем думали? И о чем думало японское подразделение Ubisoft?», — отметил другой.
Но есть и другие пользователи, которые отметили, что 20 марта отмечается День весеннего равноденствия, а также запланирован выход Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition от японской студии. Но с учётом того, что Ubisoft уже не раз оказывалась в центре скандалов, связанных с японской аудиторией, и с учётом того, что действие игры происходит в феодальной Японии, любые её действия рассматриваются особенно пристально.
Например, в октябре 2024 года геймеры выразили недовольство из-за коллекционной фигурки с главными героями экшена. На ней Ясукэ и Наоэ были изображены рядом со сломанными воротами тории — символом жертв атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году. Кроме того, Assassin's Creed: Shadows подверглась критике за выбор темнокожего главного героя, что вызвало споры среди фанатов.
Первоначально игра должна была выйти в ноябре 2024 года, но из-за слабых продаж Star Wars Outlaws и ряда скандалов релиз перенесли.
Ubisoft пока не дала комментариев по поводу нового скандала.
Хейт ради хейта. Бери любое число и можно быть уверенным, что в прошлом в эту дату точно произошло какое-то дерьмо в жизни страны. Это даже не высасывание из пальца, это высасывание из пустоты.
Дружище в данном случае это как урок / ирония по этому обоснованно. Юбисофст же сами решили сделать японского негра что бы не расстраивать чувства негров. А выбрали дату которая расстраивает чувства японцев. То есть люди которые якобы защищают права обиженных сами взяли да обидели людей под такой же тупой причиной по которой один гг негр.
И получается у нас политика двойных стандартов - негров обижать нельзя а японец можно. За это пусть хейт и получают.
Если бы они изначально выпускали игру без попытки кого то не обидеть а с нормальным японцем без всякой повестки,то сейчас бы хейта такого небыло. Как по надуманным причинам так и без. Поверь мне я тоже не люблю когда просто нытье и скандалы на ровном месте но в данном случае они сами это выпрашивали с самого начала. Разработчиков жалко. Руководство нет.
Ну так в этом вся соль, белый человек нынче изгой, а всякие обиженные, ущемлённые стали героями. Двойные стандарты всегда используют те, у кого не хватает интеллекта на полноценный спор. Гнуть свою линию любыми способами, абсолютно не вникая в доводы оппонента.
Да вот разработчиков жалко, но не понятно толи руководство действительно такое наивное или они реально торопятся слить компанию)
В эту дату тонна игр выходила и в будущем будут выходить, в том числе и Японские. А то, что ты накалякал тут целую портянку слов вообще к теме не относится.
умный вообще не спорит
На 1 апреля пусть переносят
Ну тут реально притянуто за уши, как бы плохо не относился к юбикам, но так можно к любому дню докапаться (за всю историю Японии, можно по десятку причин найти, на каждый день).
Очередной "скандал" на основе кучки сообщений с условного твитора или резетры ? Подобные новости ничем не отличаются от условного "болгары восхитились".
Очень показательно, что геймерское сообщество погрязло в токсчичных вбросах/манипуляциях и с радостью уплетает их за обе щеки. Этот форум вдвойне показателен. львиная часть подобных новостей именно такого рода. чтоб игровые импотенты обмазывались депрессухой и дальше ныли. И ведь сайт только поощряет подобное
Условный пост на условном пикабу или вк может сходу собрать в 10-20 раз больше. но значит ли это, что всем остальным нужно это знать ? На пегаче нужно знать даже о твите с 5 лайками и 100 просмотров, судя по новостной ленте, которую пополняют продавцы ненависти.
PSS В этот же день есть релизы у других японских компаний, включая Nintendo. но юбики снова в чём-то виноваты, да
Чему удивляться? Телевизор 2.0. Выжигатель мозгов в действии.
Да бред , притянутый за уши, в этот день много событий
игра про "историю" японии, по этому воспринимается в ключе не обычно игры
да тут можно парировать сказав
"Нет это мы в честь праздника"
событий то много но не в Японии же, а игра о Японии и соответственно от этого негатив
Игра про японию, но не для японцев
А событий много и в японии, в том числе хороших
В японии в этот день праздник. Там теракту 20 лет, унесла жизни аж 12! человек, более того, даже в важных датах на вики, этой даты нет =) А если написать в гугле 20 марта япония, то тоже покажет праздники, дни рождение японцев, а теракт где-то на 2-3 или далее странице, посмотрел только первую
Так что да, очень важная дата, такая важная, что на нее даже поисковикам пофиг, они ее не выдают. Ни наши, ни западные.
Они, общественный гнев от ГГ - чернокожего самурая хотят перевести на тему о частом переносе игры.
это был спланированный ход, чтоб потом перенести игру на осень 2025
ребята успокойтесь, юбики мазохисты, они это специально
как выпустить авиасимулятор 11 сентября
Ска, я орнул) или 2 августа сделать Днем ЛГБТ..
Это только в России оценят, но идея мне нравится! :D
11 сентября погибло чуть больше 12 человек
Главное, что не на 20 апреля перенесли
Они могут хотя бы сутки без скандала продержаться?
Уже начинаю соболезновать им. В отличие от Активижн, Юбики хотя бы иногда выпускают не конвейерный треш.
Сразу вспоминается Disaster Report 4. Её должны были выпустить за день до сильного землетрясения в Японии в 2011, потом перенесли, а потом отменили. Только в 2018 году она вышла. Вот бы Assassin's Creed: Shadows так было. Локальные землетрясения по всему миру в пределах офисов Ubisoft с последующим их уходом глубоко под землю.
Следующий перенос будет на 6 или 9 августа? // Алексей Лютиков
На 11 сентября // Юрий Дерюгин
Это в США // Алексей Лютиков
Опять нытики................
Ну вот как так-то? Я настолько стар, что в детстве застал трансляцию проповедей "Аум Синрикё" по российскому радио в 90-х - ничего не понятно, но японские песни там прикольные были. И помню эту историю с терактом в метро. Не помнил дату, но помнил, что весной. Но я все-таки простой обыватель. А куда смотрело всё начальство Юбисофта, все эти их хвалёные якобы существующие японские консультанты, когда выбирали именно эту дату? Ведь знают же, что выпускают игру о Японии. Сами уверяют, что делают ее с уважением к японцам и их культуре. Понимают, что после всех косяков к их решениям и действиям будут относиться с особо критическим вниманием. Ну неужели так сложно было проверить, не было ли в Японии в эту дату каких-либо значимых событий, чтобы не притягивать к себе скандалы лишний раз? Дело-то ведь минутное.
Все хотели ДжейСи из Сан Андреаса
Я даже х№й знает, лишь бы обосрать и пофиг за что (хотя убейсофт можно без причины поносить...)
Понимаю конечно, что "скандал" фуфельный и пшиковый, но я бы еще заметил, что лошки-япошки бывает и по-жестче звиздецы произошедшие у них предпочитают забывать.
Так что чхать на них.
Это в очередной раз доказывает что в компании работают лицемеры и дегенераты.
Ну, на самом деле такая себе придирка, кто там должен помнить теракты 30летней давности, кому оно надо? А то там к любому дню можно придраться и найти поводы для трауров, но я предпочитаю каждый день искать поводы для праздника и радости
ну, если это не внутренняя диверсия, то как это назвать?
Кому-то ещё дорого покупать Убисофт... и они разгоняют такой негатив либо решили съграть на антирекламе...
По факту исправить ситуацию можно просто заменив ГГ нигамена на чистокровного японца даже не меняя сетинга что его привезли как раба в японию и выпустить с какую-то дату связанную с иторией жапаны типа день рождения Набунаги или ещё что и она даже бы стрельнула... Аха да, ещё извиниться за наличие зданий не той эпохи и не той страны =D
Но мы же все прекрасно понимаем что этого не будет, эх... где же те убики которые убрали арбалет из первого азазина из-за нарушения исторической достоверности....
И да я специально пишу Убисофт(уeбанский софт) а не Юбисофт
Дополнительное оскорбление япошек. Убики красиво затролили 🤣 // Илья Прохоров
У них просто есть цель поставить рекорд по пробитию дна (ну и как побочный эффект окончательно себя закопать) и они к ней идут семимильными шагами.
Блин кайф гифка.
Я уже начинаю их любить, не их "игры" а их политику обсера на ровном месте. Не ну гении, не кто так больше не сможет.
Какие же они смешные жалкие неудачники, что не день - новый обсёр:)))