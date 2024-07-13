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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.7 502 оценки

Ubisoft снова попали в скандал: катана Ясуке оказалась катаной Ророноа Зоро из манги One Piece

2BLaraSex
Новости

Компания Ubisoft снова оказалась в центре скандала из-за Assassin’s Creed Shadows. На этот раз проблема оказалась в дизайне катаны Ясуке, которую компания продемонстрировала на своем стенде на мероприятии Japan Expo 2024. Ubisoft представили ее как официальную катану чернокожего самурая, даже не проверив, чья она, но фанаты сразу же заметили, что это Сандай Китэцу, катана Ророноа Зоро из манги One Piece.

В комментариях под новостью игроки сразу же задались вопросом, получили ли Ubisoft права на использование дизайна катаны из другого произведения? Японские игроки просто высмеяли то, что французы, похоже, просто не заморачивались и купили "официальный" мерчендайз для игры на Amazon. Некоторые предположили, что Ubisoft, возможно, просто перепутали Оду Нобунагу и Оду Эйичиро (автор One Piece) из-за одинаковых имен.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 15 ноября 2024 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

45
78
Комментарии: 78
Ваш комментарий
Hevin

А всего-то нужно было выпустить игру с нормальным ГГ вместо выдуманных. И никто бы не смотрел на игру так пристально.

45
Комментарий удален
Adam55

В чём то прав, но катану бы всё равно опознали. Уж слишком популярная манга и персонаж.

7
Real Slim Shady Adam55

Ну почему его опознали только сейчас? Я вот не смотрю аниме, считаю её мультиком для лузеров и инцелов. Так что не такая уж она популярная раз только сейчас увидели.

-50
Hevin Real Slim Shady

Смелые шаги пусть оставят для своей истории, а не истории прошлого. Это всё не вписывается.

-1
Пользователь ВКонтакте Real Slim Shady

Bruh, хуже опровдания не видел, у них эти "эксперименты" слишком уж много // Александр Майер

1
Kamishini1993

факапы юбисофт это первосортный кринж индустрии

24
Keltas_Mizri

Нам нужно больше кринжа)))
п.с. Что бы до остальных дошло, что так делать ненадо.

2
Redcorsair

Неужели находятся люди которые защищают очередной жидкий обсер юбиков, я в шоке, интересно что им надо сделать что бы их перестали защищать с пеной у рта, только с шадоу, они уже скомуниздили логотип чужой и успели что то там напечатать, то подарок подарили в японию с ошибками на японском языке, теперь дизайн катаны ГГ взяли из другого произведения, походу убики решили по миру пойти ещё до выхода игры, очень этого жду.

19
Божественный Ubisoft

Действительно, что этот Юбисофт себе позволяет? Надо их наказать и отменить игру! Надо создать ещё пару петиций. Слишком многое они себе позволяют, мра.зи!

-32
shurasick876 Божественный Ubisoft

Ну вообще, по хорошему, штраф в пару десятков миллионов евро за нарушение авторских прав мог бы несколько отрезвить руководство, а то они совсем уже забили на всё.

10
Божественный Ubisoft shurasick876

Лучше в пару десятков млрд 👍 а то млн это не серьёзно

-16
shurasick876 Божественный Ubisoft

Я сначала и написал про них, но решил, что это слишком сурово)

3
Челодой моловек 94

Такая огромная кампания, и позор что ничего своего не делают..

11
Божественный Ubisoft

Экзпердное мнение подъехало 😁

-27
Челодой моловек 94 Божественный Ubisoft

записывай

5
LunarEquestrianOriginal64

Они сделали модель йети из far cry 4, ну правда потом перекрасили и скопипастили в другую часть...

0
Eios
Ubisoft представили ее как официальную катану чернокожего самурая

Не заявляли бы они этого, никто не докопался бы. Кто их за язык тянул? Тоже касается и утверждений про "историческую точность" серии.

8
Eios

Дополню ка еще коммент... Создатели Kingdome Come обещали историческую достоверность - сделали, и никаких предъяв к ним не было. Представьте теперь что было бы, сделай они Индро негром, найдя какие то упоминание в архивах о негре, который пробыл в Богемии аж целых 2(!!!) года? В истории был бы рабом каким нибудь, а в игре сделали бы из него почетного рыцаря, в одиночку вырезавшего армию половцов ) Реакция игрового сообщества была бы точно такая же, как мы сейчас видим в комментах про убиков )

3
Denis Kyokushin
В комментариях под новостью игроки сразу же задались вопросом, получили ли Ubisoft права на использование дизайна катаны из другого произведения?

Теперь к Юби будут претензии за каждую мелочь

7
Keltas_Mizri

И правильно, пусть твари хотя бы от Японцев получат по башке, потому что остальной мир хавает повестку за обе щёки. (За некоторыми исключениями).

9
Ziyter7

Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя.

Вот репутация юбиков и работает.

3
Denis Kyokushin Ziyter7

Репутация сейчас у Юби не айс, особенно, для тех, кто давно в её игры играет

0
Denis Kyokushin Keltas_Mizri

А хавает ли?

0
Sp1Ls Denis Kyokushin

Конечно хавают. Не хавали бы, эти студии бы давно гнали от себя всех этих экспертов из SBI из-за отсутствия продаж.

0
Unicorling

Корабль который будет в ремейке блек флаг

6
BossyBat

А теперь интересный вопрос, в игре будет вообще японская озвучка с таким-то "знанием" этой страны? Или все Японцы будут говорить на английском?

5
shurasick876

Не вижу проблемы в "разговоре на английском". Это, всё-таки, игра не японская, чтобы там была отдельно японская озвучка.

0
Ziyter7 shurasick876

Ghost of tsushima тоже не японская игра, но японская озвучка там есть.

Assassin's creed 2 не итальянская игра, но итальянская озвучка там есть.

Наличие озвучки это дань уважения. Так что если её не будет, это в очередной раз подчеркнет отношение юбиков к Японии.

1
shurasick876 Ziyter7

Я скорее имел ввиду наличие японской озвучки как основной, и английской как альтернативной, а не мультиязычность)

-1
Божественный Ubisoft Ziyter7
-2
Ziyter7 shurasick876

А чем основная отличается от альтернативной?

0
Konstantin Anciferov

Они там что, совсем одичали в юбисофт? ладно с реконструкторами могла быть случайность, но второй раз...

4
Каролина Розенберг

Так вроде это не второй раз. Они перепутали герб на флаге или знаменах каких то кланов в игре, а еще в какой то атрибутике к подарочным изданиям игры вставили не существующие японские иероглифы.

Считай случай с реконструкторами — это уже 4. Да и в целом там вроде много исторических неточностей или "случайностей" у них, за что в Японии и возмущаются.

2
Пользователь ВКонтакте

Пусть теперь доказывают, что ромбики на катане уникальны чисто для Ван писа. Удачи в суде // Александр Муружев

2
hpi

Какой пазор!

1
VaZZers

Астрологи объявили неделю Assassin's Creed. Количество постов увеличено вдвое.

0
Oscilograf

ну этож негр, вот он и сп*здил.

0
Sir Walter

убикал как обычно обосрался не сняв штаны

0
Skessa

Нет, ну как вариант - для коллажа в X просто взяли первое попавшееся фото катаны, а реальный дизайн еще не разработан. В ином случае не понимаю отдел мерчандайзинга Ubisoft. В X отмечено, что маску Ясуке брали у PureArts​ Limited​, китайского производителя фигурок и реплик. Еще они сделали реплику скрытого клинка Наоэ. Почему было не заказать у них же и катаны? Ладно, пусть даже в Ubisoft решили сэкономить на индивидуальном дизайне и закупились оптом на aliexpress, там сувенирных катан именно с таким дизайном как грязи (как и в российских маркетплейсах), и далеко не всегда в описании сказано, что это катана Ророноа Зоро. Но как можно выдать красную катану за "катану Ясуке", если на скринах игры катана совсем другая, в желто-черных тонах? Хотя после этой истории Ubisoft стоило бы веселья ради поменять дизайн катаны и в игре. Афросамурай, размахивающий под рэпчик катаной из One Piece - это ж был бы чистый постмодерн!

0
shurasick876
это ж был бы чистый постмодерн!

Точнее говоря - гoвно мочи)

1
ilechko.denis

Сколько раз Ubisoft будет позориться?

0
Rimasted

До тех пор, пока это приносит деньги. Ведь черный PR, тоже PR. Об игре говорят часто и заметно. Так что почему бы и нет.

0
Rorschach93

кринжСофт

0
Пользователь ВКонтакте

Извините уж но из-за цвета и формы рукояти катаны придираться это уже маразм. Как будто только они такую форму гарды и обмотку во всей истории катаны делали. // Мурат Хашкулов

-2
shurasick876

Чел, в Японии мечи это святое. Тут не про придирки речь.

0
Пользователь ВКонтакте shurasick876

Вот если там родовой знак,клеймо мастера и прочее то это другое дело. Но только форма гарды,лезвия и цвета ножен и обмотки не о чем не говорит. Меч может быть похожим но не быть им. // Мурат Хашкулов

0
shurasick876 Пользователь ВКонтакте

Если крякает как утка, плавает как утка и выглядит как утка, то высока вероятность, что это утка)

1
Божественный Ubisoft shurasick876

Или макет, который использует охотник на охоте

-2
shurasick876 Божественный Ubisoft

Макет разве будет плавать как утка?

0
Пользователь ВКонтакте

Да блин, не пофиг какая там катана и какой там гг и т.д., это уже какой-то маразм честное слово.... разрабы в праве добавить туда хоть тролля или храмого карлика с кибер-протезами, шоб он пулял ферболы.... это игра. Но вот какая эта будет игра это уже вопрос, судя по диалогам, боевой системе, анимациям в бою, какой там будет открытый мир и т.д. всё выглядит очень спорно. // Sergey Likhodeev

-3
BloodTakeshi

Дак пусть добавляют своё а не тырят у других.

1
Serpentrage BloodTakeshi

Тогда как быть авторам цусимы если они все украли у юбисофт? ( плохо правда, но уж как получилось)

-1
DarkScorpius
. разрабы в праве добавить туда хоть тролля или храмого карлика с кибер-протезами, шоб он пулял ферболы.... это игра

Тогда достаточно убрать "мир феодальной Японии" и "легендарный самурай Ясукэ" на оффсайте игры и вместо этого написать "вымышленная вселенная мальчиков-кибероленей, вдохновленная феодальной Японией". Только вот игрокам судя по продажам того же Призрака Цусимы интересна именно феодальная Япония, а не все более повесточные миры Юбиков.

0
Serpentrage

Как же гениально рекламят новую игру, видимо и правда взяли кого-то молодого в продвижение, такой хайп создали =)))) Молодцы юбики, так поджигают +)

-5
Real Slim Shady

Может просто катана Ророноа Зоро взята из каких то исторических фотокарточек, из которых и взяли Ubisoft катану, не? Ах да, сейчас же модно кидаться г*внм в тех кто тебя кормит, да ускоглазые самугейчики?)

-10
Costollom
Ubisoft снова попали в скандал: катана Ясуке оказалась катаной Ророноа Зоро из манги One Piece

И что? Кому это интересно? Фанатам One Piece? Уж точно не людям, которые будут в это играть.

-11
Ziyter7

Тогда зачем они открыли свой стенд на Japan Expo 2024, где, очевидно, в основном будут анимешники?

0
Simple Jack

Надо проходить за Ясуке, резать его великолепной катаной всратых японок и анимешников времен феодальной Японии

-14
Adam55

Ты бы лучше к врачу сходил. Явно же твоё психическое состояние не в порядке

12