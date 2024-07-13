Ubisoft снова попали в скандал: катана Ясуке оказалась катаной Ророноа Зоро из манги One Piece

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
А всего-то нужно было выпустить игру с нормальным ГГ вместо выдуманных. И никто бы не смотрел на игру так пристально.
В чём то прав, но катану бы всё равно опознали. Уж слишком популярная манга и персонаж.
Ну почему его опознали только сейчас? Я вот не смотрю аниме, считаю её мультиком для лузеров и инцелов. Так что не такая уж она популярная раз только сейчас увидели.
Смелые шаги пусть оставят для своей истории, а не истории прошлого. Это всё не вписывается.
Bruh, хуже опровдания не видел, у них эти "эксперименты" слишком уж много // Александр Майер
факапы юбисофт это первосортный кринж индустрии
Нам нужно больше кринжа)))
п.с. Что бы до остальных дошло, что так делать ненадо.
Неужели находятся люди которые защищают очередной жидкий обсер юбиков, я в шоке, интересно что им надо сделать что бы их перестали защищать с пеной у рта, только с шадоу, они уже скомуниздили логотип чужой и успели что то там напечатать, то подарок подарили в японию с ошибками на японском языке, теперь дизайн катаны ГГ взяли из другого произведения, походу убики решили по миру пойти ещё до выхода игры, очень этого жду.
Действительно, что этот Юбисофт себе позволяет? Надо их наказать и отменить игру! Надо создать ещё пару петиций. Слишком многое они себе позволяют, мра.зи!
Ну вообще, по хорошему, штраф в пару десятков миллионов евро за нарушение авторских прав мог бы несколько отрезвить руководство, а то они совсем уже забили на всё.
Лучше в пару десятков млрд 👍 а то млн это не серьёзно
Я сначала и написал про них, но решил, что это слишком сурово)
Такая огромная кампания, и позор что ничего своего не делают..
Экзпердное мнение подъехало 😁
записывай
Они сделали модель йети из far cry 4, ну правда потом перекрасили и скопипастили в другую часть...
Не заявляли бы они этого, никто не докопался бы. Кто их за язык тянул? Тоже касается и утверждений про "историческую точность" серии.
Дополню ка еще коммент... Создатели Kingdome Come обещали историческую достоверность - сделали, и никаких предъяв к ним не было. Представьте теперь что было бы, сделай они Индро негром, найдя какие то упоминание в архивах о негре, который пробыл в Богемии аж целых 2(!!!) года? В истории был бы рабом каким нибудь, а в игре сделали бы из него почетного рыцаря, в одиночку вырезавшего армию половцов ) Реакция игрового сообщества была бы точно такая же, как мы сейчас видим в комментах про убиков )
Теперь к Юби будут претензии за каждую мелочь
И правильно, пусть твари хотя бы от Японцев получат по башке, потому что остальной мир хавает повестку за обе щёки. (За некоторыми исключениями).
Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя.
Вот репутация юбиков и работает.
Репутация сейчас у Юби не айс, особенно, для тех, кто давно в её игры играет
А хавает ли?
Конечно хавают. Не хавали бы, эти студии бы давно гнали от себя всех этих экспертов из SBI из-за отсутствия продаж.
Корабль который будет в ремейке блек флаг
А теперь интересный вопрос, в игре будет вообще японская озвучка с таким-то "знанием" этой страны? Или все Японцы будут говорить на английском?
Не вижу проблемы в "разговоре на английском". Это, всё-таки, игра не японская, чтобы там была отдельно японская озвучка.
Ghost of tsushima тоже не японская игра, но японская озвучка там есть.
Assassin's creed 2 не итальянская игра, но итальянская озвучка там есть.
Наличие озвучки это дань уважения. Так что если её не будет, это в очередной раз подчеркнет отношение юбиков к Японии.
Я скорее имел ввиду наличие японской озвучки как основной, и английской как альтернативной, а не мультиязычность)
А чем основная отличается от альтернативной?
Они там что, совсем одичали в юбисофт? ладно с реконструкторами могла быть случайность, но второй раз...
Так вроде это не второй раз. Они перепутали герб на флаге или знаменах каких то кланов в игре, а еще в какой то атрибутике к подарочным изданиям игры вставили не существующие японские иероглифы.
Считай случай с реконструкторами — это уже 4. Да и в целом там вроде много исторических неточностей или "случайностей" у них, за что в Японии и возмущаются.
Пусть теперь доказывают, что ромбики на катане уникальны чисто для Ван писа. Удачи в суде // Александр Муружев
Какой пазор!
Астрологи объявили неделю Assassin's Creed. Количество постов увеличено вдвое.
ну этож негр, вот он и сп*здил.
убикал как обычно обосрался не сняв штаны
Нет, ну как вариант - для коллажа в X просто взяли первое попавшееся фото катаны, а реальный дизайн еще не разработан. В ином случае не понимаю отдел мерчандайзинга Ubisoft. В X отмечено, что маску Ясуке брали у PureArts Limited, китайского производителя фигурок и реплик. Еще они сделали реплику скрытого клинка Наоэ. Почему было не заказать у них же и катаны? Ладно, пусть даже в Ubisoft решили сэкономить на индивидуальном дизайне и закупились оптом на aliexpress, там сувенирных катан именно с таким дизайном как грязи (как и в российских маркетплейсах), и далеко не всегда в описании сказано, что это катана Ророноа Зоро. Но как можно выдать красную катану за "катану Ясуке", если на скринах игры катана совсем другая, в желто-черных тонах? Хотя после этой истории Ubisoft стоило бы веселья ради поменять дизайн катаны и в игре. Афросамурай, размахивающий под рэпчик катаной из One Piece - это ж был бы чистый постмодерн!
Точнее говоря - гoвно мочи)
Сколько раз Ubisoft будет позориться?
До тех пор, пока это приносит деньги. Ведь черный PR, тоже PR. Об игре говорят часто и заметно. Так что почему бы и нет.
кринжСофт
Извините уж но из-за цвета и формы рукояти катаны придираться это уже маразм. Как будто только они такую форму гарды и обмотку во всей истории катаны делали. // Мурат Хашкулов
Чел, в Японии мечи это святое. Тут не про придирки речь.
Вот если там родовой знак,клеймо мастера и прочее то это другое дело. Но только форма гарды,лезвия и цвета ножен и обмотки не о чем не говорит. Меч может быть похожим но не быть им. // Мурат Хашкулов
Если крякает как утка, плавает как утка и выглядит как утка, то высока вероятность, что это утка)
Или макет, который использует охотник на охоте
Макет разве будет плавать как утка?
Да блин, не пофиг какая там катана и какой там гг и т.д., это уже какой-то маразм честное слово.... разрабы в праве добавить туда хоть тролля или храмого карлика с кибер-протезами, шоб он пулял ферболы.... это игра. Но вот какая эта будет игра это уже вопрос, судя по диалогам, боевой системе, анимациям в бою, какой там будет открытый мир и т.д. всё выглядит очень спорно. // Sergey Likhodeev
Дак пусть добавляют своё а не тырят у других.
Тогда как быть авторам цусимы если они все украли у юбисофт? ( плохо правда, но уж как получилось)
Тогда достаточно убрать "мир феодальной Японии" и "легендарный самурай Ясукэ" на оффсайте игры и вместо этого написать "вымышленная вселенная мальчиков-кибероленей, вдохновленная феодальной Японией". Только вот игрокам судя по продажам того же Призрака Цусимы интересна именно феодальная Япония, а не все более повесточные миры Юбиков.
Как же гениально рекламят новую игру, видимо и правда взяли кого-то молодого в продвижение, такой хайп создали =)))) Молодцы юбики, так поджигают +)
Может просто катана Ророноа Зоро взята из каких то исторических фотокарточек, из которых и взяли Ubisoft катану, не? Ах да, сейчас же модно кидаться г*внм в тех кто тебя кормит, да ускоглазые самугейчики?)
И что? Кому это интересно? Фанатам One Piece? Уж точно не людям, которые будут в это играть.
Тогда зачем они открыли свой стенд на Japan Expo 2024, где, очевидно, в основном будут анимешники?
Надо проходить за Ясуке, резать его великолепной катаной всратых японок и анимешников времен феодальной Японии
Ты бы лучше к врачу сходил. Явно же твоё психическое состояние не в порядке