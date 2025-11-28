Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Shadows на Switch 2 работает в 30 к/с с NVIDIA DLSS и запечённым GI

Около месяца назад Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Shadows, последняя игра основной серии крупнейшей франшизы издателя с открытым миром, выйдет 2 декабря на Nintendo Switch 2. Движок игры, последняя версия Anvil, получил множество существенных улучшений, открывая франшизу следующим поколением благодаря новым технологиям.

Однако Nintendo Switch 2 значительно уступает платформам, на которых игра впервые вышла (ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X). По словам ведущего программиста проекта Ubisoft Бруно, разработчикам пришлось кардинально переработать рендеринг мира и даже взаимодействие игровых систем Assassin's Creed Shadows.

Основные системы моделирования, такие как облака и ткань, сохранены, но значительно оптимизированы и иногда уменьшены для снижения нагрузки на графический процессор. Глобальное освещение использует готовое решение, уже применяемое на слабых ПК и Xbox Series S, для экономии оперативной памяти, вместо того, чтобы полагаться на аппаратную поддержку трассировки лучей консоли для создания глобального освещения с трассировкой лучей.

Кроме того, Ubisoft пришлось значительно снизить все параметры (уровень детализации, дальность прорисовки, разрешение текстур и потоковую передачу объектов) в каждом сценарии, уменьшая количество NPC только там, где это необходимо в плотных хабах для поддержания производительности.

Разработчики использовали поддержку NVIDIA DLSS в Nintendo Switch 2 для восстановления чёткого изображения с более низким разрешением, тем самым повысив производительность. В конечном итоге, однако, Ubisoft остановилась на достижении стабильных 30 кадров в секунду как в портативном, так и в док-режиме. Разница, таким образом, заключается в визуальном качестве, которое ещё больше ухудшается в портативном режиме, тогда как режим док-станции предлагает улучшенное качество изображения, увеличенную дальность прорисовки и более тонкие настройки уровня детализации (LOD).

В портативном режиме есть несколько преимуществ, таких как поддержка HDR и улучшенная реализация переменной частоты обновления (VRR). Бруно пояснил:

Нижний предел частоты кадров для VRR обычно составляет 40 кадров в секунду, но Assassin's Creed Shadows на Nintendo Switch 2 работает со скоростью 30 кадров в секунду. Мы не хотели идти на компромисс в этом вопросе и разработали специальный алгоритм, который поддерживает VRR даже при 30 кадрах в секунду, обеспечивая максимальную плавность и отзывчивость игры.

Ubisoft использует несколько платформенно-специфичных функций в этой версии игры, таких как поддержка сенсорного экрана для меню, карт и взаимодействия с убежищами. Также планируется в будущем обеспечить совместимость мыши и клавиатуры в режиме док-станции.