Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков

Ubisoft объявила, что Assassin’s Creed Shadows преодолела отметку в 1 миллион игроков в первый день

Официальный аккаунт Assassin’s Creed на X опубликовал следующее сообщение: «В Канаде еще нет 4 часов вечера, а Assassin’s Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков!» Разработчики поблагодарили сообщество за помощь в достижении этой значимой вехи. Планы Ubisoft по выпуску игры в Steam на первый день, похоже, также идут хорошо.

Assassin’s Creed Shadows пришлось претерпеть несколько задержек перед релизом сегодня, 20 марта. Однако, похоже, задержки помогли, поскольку постоянные усилия разработчиков по полировке и улучшению опыта помогли Shadows преодолеть отметку в 1 миллион в первый день.