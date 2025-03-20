Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков

Ubisoft объявила, что Assassin’s Creed Shadows преодолела отметку в 1 миллион игроков в первый день
Официальный аккаунт Assassin’s Creed на X опубликовал следующее сообщение: «В Канаде еще нет 4 часов вечера, а Assassin’s Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков!» Разработчики поблагодарили сообщество за помощь в достижении этой значимой вехи. Планы Ubisoft по выпуску игры в Steam на первый день, похоже, также идут хорошо.
Assassin’s Creed Shadows пришлось претерпеть несколько задержек перед релизом сегодня, 20 марта. Однако, похоже, задержки помогли, поскольку постоянные усилия разработчиков по полировке и улучшению опыта помогли Shadows преодолеть отметку в 1 миллион в первый день.
Согласен
Ну точно не в стиме, а зная юбисофт все это можно быть вранье.
Ну дык не забывай еще есть консоли и а на пк егс и юплей.
Если они соврут, инвесторы будут злы.
Но да
Даже 70% игроков в стиме пролог сейчас не прошли. А уж до укрытия и 40 не дошли.
Было уже дело и инвесторы нечего не смогли сделать.
Это когда они не могли ничего сделать?
Я как бы о консолях нечего не сказал, но мало вероятно, что эта новость правдива. Так как для юбиков жизненно важно создать "иллюзия успеха"... тем более они уже не раз были уличены во лжи
Боты на Твитче и Ютубе спамят эту новость в комментариях,старайтесь лучше и будет успех.)
То есть кому понравилась эта игра сразу боты?
Ну а Габен говорит, что в кс ежедневое количество активных игроков - 17 миллионов, в то время, когда пиковый онлайн 1.5 миллиона. Тоже выдумывает, или может просто люди играют в игры в разное время суток?
Да они думать не умеют, у них в голове одна ненависть и хейт, когда тут думать когда надо зайти на ПГ и написать что то плохое о Юбисофт, и без разницы что. А так да конечно люди в разное время играют, а еще в Ассассина помимо стима играют и на других лаунчерах, есть еще консоли
BioWare передаёт эстафету
Ну почти, чуть чуть не добрали
мне вот интересно, а почему вы смотрите только стим? а как же EGS, а юбисофт лаунчер? про них просто забыли, да?
ты серьезно думаешь что они наберут 960 000 онлайна?
вполне могут! игра выглядит вкусной! не то что вальгала!
Делаем ставки - Юбисофт объявляет о банкротстве через полгода? Год? Полтора?
год
Точно не пол, я бы сказала год, но эти будут тянуть до последнего, этож юби. Тянуть они любят. так что будут жать до края. 1.5 думаю.
Я же заскринил, вернусь через 1.5 года, интересно что вы скажете после того как Юбисофт не закроется и будет продолжать делать игры
Трамп лавочку прикрыл, так что блек рок ближайшее время им больше не насыпет. Будет интересно посмотреть, сколько они еще протянут с такой политикой.
Где-то я уже это слышал.
Читаю комментарии, типо такие умные, кидают скрины из стима, но не на стиме едины! вы про пользователей EGS и юбисофт не забывайте! Просто кринж, несут чушь полную скриншотя только стим! индибилы!
Врут как дышат.)))))
Урррррааа! Эта помойка продала мусорину окружающим её бомжам. Компания на высоте. Акционеры - вкладывайтесь ещё!
А если серьёзно, то срочные перспективы не говорят ни о чём, кроме размера трат на маркетинг и покупку журналистов. Реальные(и значимые) цифры появятся позже. Все эти Аутловс и Вэйлгарды тоже первые пять минут были очень успешными:)
Сравнил жопу с пальцем, юморист... А игра реально годная
Ну так всё правильно Dragon Age: The Veilguard это жопа, а Assassin's Creed Shadows это палец, всё совместимо, от обоих несёт душком
Зная какой знак качества у Юбисофт
В Стиме уже 3.3к отзывов, очень положительные, а хейтеры все пытаются верить что игра провалилась и плохая. Тут уже и новость что игра преодолела 1 миллион игроков, а они не верят. Мне кажется хоть что напиши про игру хорошее, это сразу значит неправда для них. Если по факту то Юбисофт смогли сделать отличный Ассассин, в отличии от той же Вальгаллы, которая мне вообще не понравилась
У тебя есть доказательства что они купленные? Если нет тогда это всего лишь твои фантазии
И что? Доказательств тут я не увидел
Забей. Причём те кто кричат про ботов и тд. сами одно и тоже спамят. Особенно в твиттере хейтеры, сразу повестка с парой катсцен (и пофиг что и в прошлых частях можно было это устроить по выбору в диалоге) и сразу всем так важна Японская культура и их достоверность, ну и прочий бред ущемленцев. Правильно говорят, неважно какую игру юбики выпустят её будут хейтить так как она от юбисофт.
Сам сегодня приобрёл вечером сяду играть. Кстати, вспомнил один прикол как чел удивлялся одновременно играющим в стим ведь по его мнению не может быть такого (для него это большая цифра была) так как у него была глубокая ночь, видимо чел не в курсе про часовые пояса и прочие моменты))
То есть убейсофт настолько опустилась, что уже даже о продажах пи#дят, как дышат
печально, что миллионы игроков продолжают заносить деньги за поделие Ubisoft
ты про новую часть АС или вообще? ведь есть и не плохие игры у них
Да, были года 3-4 тому назад, когда там работали нормальные люди и даже тогда это были средние проекты
Вы реально поверили в этот байт, что в их игру играет миллион?
после трилогии дальше все пошло в никуда. да, есть визуально красивые части, но на этом все.
Были? Или есть?
Игра годная оказалась. Хейтеры что с лицом?
Я ждал эту игру и мне было все равно на хейтеров.
Но сейчас я готов стать одним из них!
проиграл 9 часов и теперь все...
игра не запускается
в гоФне, им бы только плеваться гоФном, на хорошие игры!