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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.5 1 049 оценок

Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков

monk70 monk70

Ubisoft объявила, что Assassin’s Creed Shadows преодолела отметку в 1 миллион игроков в первый день

Официальный аккаунт Assassin’s Creed на X опубликовал следующее сообщение: «В Канаде еще нет 4 часов вечера, а Assassin’s Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков!» Разработчики поблагодарили сообщество за помощь в достижении этой значимой вехи. Планы Ubisoft по выпуску игры в Steam на первый день, похоже, также идут хорошо.

Assassin’s Creed Shadows пришлось претерпеть несколько задержек перед релизом сегодня, 20 марта. Однако, похоже, задержки помогли, поскольку постоянные усилия разработчиков по полировке и улучшению опыта помогли Shadows преодолеть отметку в 1 миллион в первый день.

-38
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
gliga142
33
Шрек и осел vs CD Project

Согласен

0
Max Rolens

Ну точно не в стиме, а зная юбисофт все это можно быть вранье.

30
-zotik-

Ну дык не забывай еще есть консоли и а на пк егс и юплей.

2
Grentari

Если они соврут, инвесторы будут злы.
Но да
Даже 70% игроков в стиме пролог сейчас не прошли. А уж до укрытия и 40 не дошли.

2
Max Rolens Grentari

Было уже дело и инвесторы нечего не смогли сделать.

0
Grentari Max Rolens

Это когда они не могли ничего сделать?

0
Max Rolens -zotik-

Я как бы о консолях нечего не сказал, но мало вероятно, что эта новость правдива. Так как для юбиков жизненно важно создать "иллюзия успеха"... тем более они уже не раз были уличены во лжи

2
Serj77777

Боты на Твитче и Ютубе спамят эту новость в комментариях,старайтесь лучше и будет успех.)

12
Константин335

То есть кому понравилась эта игра сразу боты?

0
MNM 1985
5
Light of Tfuth
2
Блоха В Сарафане

Ну а Габен говорит, что в кс ежедневое количество активных игроков - 17 миллионов, в то время, когда пиковый онлайн 1.5 миллиона. Тоже выдумывает, или может просто люди играют в игры в разное время суток?

1
Константин335 Блоха В Сарафане

Да они думать не умеют, у них в голове одна ненависть и хейт, когда тут думать когда надо зайти на ПГ и написать что то плохое о Юбисофт, и без разницы что. А так да конечно люди в разное время играют, а еще в Ассассина помимо стима играют и на других лаунчерах, есть еще консоли

-1
Light of Tfuth
Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Shadows уже преодолела отметку в 1 миллион игроков

BioWare передаёт эстафету

4
Raphtallia

Ну почти, чуть чуть не добрали

1
Lelik_mc_kawai

мне вот интересно, а почему вы смотрите только стим? а как же EGS, а юбисофт лаунчер? про них просто забыли, да?

-2
w_temptation Lelik_mc_kawai

ты серьезно думаешь что они наберут 960 000 онлайна?

2
Lelik_mc_kawai w_temptation

вполне могут! игра выглядит вкусной! не то что вальгала!

-10
goodneighbor

Делаем ставки - Юбисофт объявляет о банкротстве через полгода? Год? Полтора?

1
Ms_M

год

0
Raphtallia

Точно не пол, я бы сказала год, но эти будут тянуть до последнего, этож юби. Тянуть они любят. так что будут жать до края. 1.5 думаю.

0
Константин335 Raphtallia

Я же заскринил, вернусь через 1.5 года, интересно что вы скажете после того как Юбисофт не закроется и будет продолжать делать игры

-6
Raphtallia Константин335

Трамп лавочку прикрыл, так что блек рок ближайшее время им больше не насыпет. Будет интересно посмотреть, сколько они еще протянут с такой политикой.

0
FlufflePuff

Где-то я уже это слышал.

1
Lelik_mc_kawai

Читаю комментарии, типо такие умные, кидают скрины из стима, но не на стиме едины! вы про пользователей EGS и юбисофт не забывайте! Просто кринж, несут чушь полную скриншотя только стим! индибилы!

1
SOLUS5678

Врут как дышат.)))))

0
MNM 1985
-1
Аристов--Черный

Урррррааа! Эта помойка продала мусорину окружающим её бомжам. Компания на высоте. Акционеры - вкладывайтесь ещё!

А если серьёзно, то срочные перспективы не говорят ни о чём, кроме размера трат на маркетинг и покупку журналистов. Реальные(и значимые) цифры появятся позже. Все эти Аутловс и Вэйлгарды тоже первые пять минут были очень успешными:)

-1
Blackpepsa

Сравнил жопу с пальцем, юморист... А игра реально годная

-8
Light of Tfuth Blackpepsa

Ну так всё правильно Dragon Age: The Veilguard это жопа, а Assassin's Creed Shadows это палец, всё совместимо, от обоих несёт душком

Зная какой знак качества у Юбисофт

-2
Константин335

В Стиме уже 3.3к отзывов, очень положительные, а хейтеры все пытаются верить что игра провалилась и плохая. Тут уже и новость что игра преодолела 1 миллион игроков, а они не верят. Мне кажется хоть что напиши про игру хорошее, это сразу значит неправда для них. Если по факту то Юбисофт смогли сделать отличный Ассассин, в отличии от той же Вальгаллы, которая мне вообще не понравилась

-1
Комментарий удален
Константин335 Rambo_1

У тебя есть доказательства что они купленные? Если нет тогда это всего лишь твои фантазии

-2
Rambo_1 Константин335
0
Константин335 Rambo_1

И что? Доказательств тут я не увидел

-2
PersonalBarnabas

Забей. Причём те кто кричат про ботов и тд. сами одно и тоже спамят. Особенно в твиттере хейтеры, сразу повестка с парой катсцен (и пофиг что и в прошлых частях можно было это устроить по выбору в диалоге) и сразу всем так важна Японская культура и их достоверность, ну и прочий бред ущемленцев. Правильно говорят, неважно какую игру юбики выпустят её будут хейтить так как она от юбисофт.
Сам сегодня приобрёл вечером сяду играть. Кстати, вспомнил один прикол как чел удивлялся одновременно играющим в стим ведь по его мнению не может быть такого (для него это большая цифра была) так как у него была глубокая ночь, видимо чел не в курсе про часовые пояса и прочие моменты))

0
goodneighbor
-3
Starbit

То есть убейсофт настолько опустилась, что уже даже о продажах пи#дят, как дышат

-3
AlexVurhis

печально, что миллионы игроков продолжают заносить деньги за поделие Ubisoft

-7
Человек-Анекдот

ты про новую часть АС или вообще? ведь есть и не плохие игры у них

-4
Max Rolens Человек-Анекдот

Да, были года 3-4 тому назад, когда там работали нормальные люди и даже тогда это были средние проекты

1
Raphtallia

Вы реально поверили в этот байт, что в их игру играет миллион?

-2
AlexVurhis Человек-Анекдот

после трилогии дальше все пошло в никуда. да, есть визуально красивые части, но на этом все.

0
Аристов--Черный Человек-Анекдот

Были? Или есть?

-1
vegas99

Игра годная оказалась. Хейтеры что с лицом?

-10
Deviant93

Я ждал эту игру и мне было все равно на хейтеров.
Но сейчас я готов стать одним из них!
проиграл 9 часов и теперь все...
игра не запускается

-1
Lelik_mc_kawai

в гоФне, им бы только плеваться гоФном, на хорошие игры!

-2