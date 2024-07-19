Ubisoft сообщила о росте выручки на 12% и отличных продажах предзаказов Assassin's Creed Shadows

Ubisoft опубликовала отчет за первый квартал 2024 финансового года, завершившийся 30 июня. Выручка компании выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 323 миллионов евро.
Основными драйверами роста стали Rainbow Six Siege, The Crew Motorfest и шутер XDefiant. Ежемесячная аудитория игр Ubisoft увеличилась на 7%, достигнув 38 миллионов человек.
Некоторые ключевые моменты из отчета:
- Assassin's Creed Shadows показывает отличные результаты предзаказов, превышая ожидания.
- Консоли остаются основным источником выручки, обеспечивая 50% доходов, в то время как на ПК приходится только 27%.
- Все ключевые проекты Ubisoft сохраняют анонсированные релизные окна и даты выхода.
Ubisoft ожидает, что во втором квартале выручка достигнет 500 миллионов евро, а одним из драйверов роста станет экшен Star Wars Outlaws.
Липовые отчеты о доходах и возросшей аудиторией для тех кто сомневается и не имеет своего мнения ,"о раз у игры такие высокие продажи и 100 на метакритике и прочих шлюхопомойных ,когда игра еще не вышла и имеет 10/10 баллов ,то игра однозначно хорошая ,и не купить я ее не могу"
Негр-самурай взлетел, даёшь сиквел про негра-нациста.
Уже были в Call of Duty
С 30 июня много чего поменялось // Александр Ковалёв
лицо мамкиных экспертов представили? Уже ноют, что "эта всё фейк, вы врёти"
Это провал для юбисофт ,в комментах говорили они...Эксперты мамкины)