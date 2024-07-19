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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.6 522 оценки

Ubisoft сообщила о росте выручки на 12% и отличных продажах предзаказов Assassin's Creed Shadows

butcher69
Новости

Ubisoft опубликовала отчет за первый квартал 2024 финансового года, завершившийся 30 июня. Выручка компании выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 323 миллионов евро.

Основными драйверами роста стали Rainbow Six Siege, The Crew Motorfest и шутер XDefiant. Ежемесячная аудитория игр Ubisoft увеличилась на 7%, достигнув 38 миллионов человек.

Некоторые ключевые моменты из отчета:

  • Assassin's Creed Shadows показывает отличные результаты предзаказов, превышая ожидания.
  • Консоли остаются основным источником выручки, обеспечивая 50% доходов, в то время как на ПК приходится только 27%.
  • Все ключевые проекты Ubisoft сохраняют анонсированные релизные окна и даты выхода.

Ubisoft ожидает, что во втором квартале выручка достигнет 500 миллионов евро, а одним из драйверов роста станет экшен Star Wars Outlaws.

-2
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Ольга Бузова

Липовые отчеты о доходах и возросшей аудиторией для тех кто сомневается и не имеет своего мнения ,"о раз у игры такие высокие продажи и 100 на метакритике и прочих шлюхопомойных ,когда игра еще не вышла и имеет 10/10 баллов ,то игра однозначно хорошая ,и не купить я ее не могу"

4
warp 37

Негр-самурай взлетел, даёшь сиквел про негра-нациста.

0
Yoshemitsu

Уже были в Call of Duty

0
Пользователь ВКонтакте

С 30 июня много чего поменялось // Александр Ковалёв

-1
bezyk20

лицо мамкиных экспертов представили? Уже ноют, что "эта всё фейк, вы врёти"

-2
VIGITAL1

Это провал для юбисофт ,в комментах говорили они...Эксперты мамкины)

-7