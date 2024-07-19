Ubisoft сообщила о росте выручки на 12% и отличных продажах предзаказов Assassin's Creed Shadows

Ubisoft опубликовала отчет за первый квартал 2024 финансового года, завершившийся 30 июня. Выручка компании выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и достигла 323 миллионов евро.

Основными драйверами роста стали Rainbow Six Siege, The Crew Motorfest и шутер XDefiant. Ежемесячная аудитория игр Ubisoft увеличилась на 7%, достигнув 38 миллионов человек.

Некоторые ключевые моменты из отчета:

Assassin's Creed Shadows показывает отличные результаты предзаказов, превышая ожидания.

показывает отличные результаты предзаказов, превышая ожидания. Консоли остаются основным источником выручки, обеспечивая 50% доходов, в то время как на ПК приходится только 27%.

Все ключевые проекты Ubisoft сохраняют анонсированные релизные окна и даты выхода.

Ubisoft ожидает, что во втором квартале выручка достигнет 500 миллионов евро, а одним из драйверов роста станет экшен Star Wars Outlaws.