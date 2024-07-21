Ubisoft: "Star Wars: Outlaws и AC: Shadows высоко оценены игроками"

В новом финансовом отчете Ubisoft рассказала об успехах своих новых игр. В документе компания утверждает, что Star Wars: Outlaws и Assassin's: Creed Shadows были высоко оценены журналистами и геймерами, при этом оба проекта подвергаются критике сообщества.
Последний геймплейный трейлер Star Wars: Outlaws получил множество дизлайков (17 тыс.), почти вдвое превышающее количество лайков (9 тыс.). Игрокам не понравилась устаревшая графика, искусственный интеллект врагов, концепция заданий и плохая оптимизация. Журналисты назвали экшен захватывающим, но не оригинальным с точки зрения геймплея.
Assassin's: Creed: Shadows также подвергается массовой критике. После выхода первого трейлера самурайского экшена множество споров вызвал выбор темнокожего главного героя Ясукэ. Позже игру неоднократно критиковали геймеры за неуважение и несоответствия японской культуре — скандал даже дошел до политика страны.
В финансовом документе Ubisoft добавила, что оба проекта стали самыми ожидаемыми новинками этого года. Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа, а Assassin's: Creed: Shadows — 15 ноября 2024-го.
скорее так
тож сойдет )
Думаю что однажды дойдёт до того что инвесторы засудят руководство компании за обман и мошенничество...
"Слыш, купи" ( Убисофт версия )
Убисофт, дайте вилку, лапшу снять. Оценили по достоинству :
Видимо информация такая же правдивая, как и "доказательства", что Ясукэ был самураем...
Как хорошо иметь у себя в студии машину времени и из будущего узнать как игроки ПОИГРАВШИЕ в игру будут к ней относится.
Предзаказы высокие, по ним судят. Пока меньшинство хейтят большинство всё равно покупают и тихо играют
Во что играют, если игр еще нет?
Данных по которым даже в отчёте нет?)
Сам себя не похвалишь, нихто не похвалит.
которые играют в офисах Ubisoft. весь остальной мир - в это гoвно не играет
Сам не похвалишь - никто не похвалит.
Ага, верим...
Очередное искажение информации из отчетов, но уже про оценки игроков.. Уже было. Речь в отчете идет в общем о серии Assassins creed, сам отчет можно найти в источнике, который благо автор указал.
UPD: По последним данным выяснилось что новость не искажена. Автор молодец, а мои обвинения были ошибочны.
Удивительно, но в этот раз не наврали. Полная цитата Ив Гиймо звучит так:
Так что в теории, инвесторы могут подать в суд на юбиков за откровенную ложь в отчётах. Особенно за "передовые возможности наших игровых движков". Это ж надо так врать и не краснеть.
О чем вы? Вместо ссылки на чужой комментарий, который вообще не об этом, сами бы открыли отчет да посмотрели. Там буквально речь от первого лица.
Спасибо за комментарий и восстановление истины))
Да, не дочитала т.к. там огромный отступ.. Добавила преписку к своему комментарию, спасибо и Вам за поправку.
Как можно высоко оценить даже не играя, по трейлерам только геймплей за синоби-ассасинку Наоэ мне зашёл, и не только мне, все остальное кринж, но поиграть в обе игры все равно придется. Таков путь.
Как можно высоко оценить даже не играя, по трейлерам только геймплей за синоби-ассасинку Наоэ мне зашёл, и не только мне, все остальное кринж, но поиграть в обе игры все равно придется. Такой путь. Даже если этот путь через канализацию..
Ну в AC: Shadows люди еще поиграют, благодаря фан базе и сеттингу. А если пофиксят авто открывающееся двери, исчезновение деревьев, нпс кланяющееся тебе жопай и т.п., то может и я сыграю, но уверен все так и останется. А вот Star Wars: Outlaws определенно провалится. Судя по тому что показали, игра мертвая. Это вот что-то в духе RDR, где ты много передвигаешься и нет экшена. Только RDR спасает отличная графика, неожиданные мини квесты по пути и всякий гринд охотника. В Outlaws я вижу........хотя не, я ничего там не вижу, что может ее спасти. Лучше бы потратили все это время на доработку AC или разработку Splinter cell
Выйдут игры, а там уже посмотрим. Хейт в интернете не принимаю в расчёт, игры Юбиков всегда хейтят это у дурачков в моде, не будь чернокожего "самурая" хейтили бы по старинке - конвейер, разрабам не верю ибо у них маркетинг. Релиз, всегда всё ставит на места. SWO хейтят потому что ГГ девушка без огромных сисек и попы и на лицо не красавица. Моё лично мнение по трейлерам обе игры выглядят довольно хорошо.
Собаки лают, караван идет.
Собака идет, караван лает...
Обе предзаказал в Ultimate Edition. Очень жду.
в комментах одни хейтеры, нормальные игроки просто ждут выход этих хороших игр.
Одни хейтеры и пираты, еслиб игра была без защиты то молчали бы и качали бы нверно, а так всё равно денег нет не поиграют во ти ноют лишь бы найти причину похейтить, либо щас культура такая хейтить всё что не поподя
Хорошие игры закончились лет 10-15 назад. Сейчас остались лишь единицы.
Верно, народ ждёт гта6, новый дум, индиану, силксонг, hl 3 и другое. А юбисофт тут причём?
согласен
ты веришь в индиану? выглядит как игра 12го года