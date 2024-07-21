Ubisoft: "Star Wars: Outlaws и AC: Shadows высоко оценены игроками"

В новом финансовом отчете Ubisoft рассказала об успехах своих новых игр. В документе компания утверждает, что Star Wars: Outlaws и Assassin's: Creed Shadows были высоко оценены журналистами и геймерами, при этом оба проекта подвергаются критике сообщества.

Последний геймплейный трейлер Star Wars: Outlaws получил множество дизлайков (17 тыс.), почти вдвое превышающее количество лайков (9 тыс.). Игрокам не понравилась устаревшая графика, искусственный интеллект врагов, концепция заданий и плохая оптимизация. Журналисты назвали экшен захватывающим, но не оригинальным с точки зрения геймплея.

Assassin's: Creed: Shadows также подвергается массовой критике. После выхода первого трейлера самурайского экшена множество споров вызвал выбор темнокожего главного героя Ясукэ. Позже игру неоднократно критиковали геймеры за неуважение и несоответствия японской культуре — скандал даже дошел до политика страны.

В финансовом документе Ubisoft добавила, что оба проекта стали самыми ожидаемыми новинками этого года. Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа, а Assassin's: Creed: Shadows — 15 ноября 2024-го.