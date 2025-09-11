Ubisoft удивит игроков Assassin's Creed Shadows - дополнение Claws of Awaji будет похоже на Metal Gear Solid

Создатели Assassin's Creed Shadows хотят предложить нечто уникальное игрокам, которые уже провели в игре десятки, а то и сотни часов. В новом дополнении Claws of Awaji решили представить механику, вдохновлённую такими культовыми играми, как Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Как рассказал директор по контенту Саймон Арсено изданию IGN, разработчики стремились удивить игроков. Один из босс-боев, против персонажа по имени Аваки, напрямую вдохновлён сражениями c боссами Страх и Конец из Metal Gear Solid 3. Аваки, мастер скрытности и камуфляжа, прячется в густом лесу, и задача игрока — найти её, уклоняясь от ядовитых снарядов, выпущенных издалека.

Действие дополнения разворачивается на изолированном острове Авадзи. Это сделано намеренно, чтобы усилить ощущение запутанности и напряжения. В этой новой обстановке игроки становятся «гостями», а не хозяевами, что вынуждает их адаптировать свою стратегию.

Ubisoft намеренно меняет привычную механику. Например, если вы отправляете разведчиков на поиск цели, вы рискуете поднять тревогу по всему району. Аналогично, кажущиеся безобидными NPC могут оказаться замаскированными врагами.

Дополнение Claws of Awaji выйдет 16 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.