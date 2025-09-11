ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 2 084 оценки

Ubisoft удивит игроков Assassin's Creed Shadows - дополнение Claws of Awaji будет похоже на Metal Gear Solid

monk70

Создатели Assassin's Creed Shadows хотят предложить нечто уникальное игрокам, которые уже провели в игре десятки, а то и сотни часов. В новом дополнении Claws of Awaji решили представить механику, вдохновлённую такими культовыми играми, как Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Как рассказал директор по контенту Саймон Арсено изданию IGN, разработчики стремились удивить игроков. Один из босс-боев, против персонажа по имени Аваки, напрямую вдохновлён сражениями c боссами Страх и Конец из Metal Gear Solid 3. Аваки, мастер скрытности и камуфляжа, прячется в густом лесу, и задача игрока — найти её, уклоняясь от ядовитых снарядов, выпущенных издалека.

Действие дополнения разворачивается на изолированном острове Авадзи. Это сделано намеренно, чтобы усилить ощущение запутанности и напряжения. В этой новой обстановке игроки становятся «гостями», а не хозяевами, что вынуждает их адаптировать свою стратегию.

Ubisoft намеренно меняет привычную механику. Например, если вы отправляете разведчиков на поиск цели, вы рискуете поднять тревогу по всему району. Аналогично, кажущиеся безобидными NPC могут оказаться замаскированными врагами.

Дополнение Claws of Awaji выйдет 16 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Дрессировка гусей

Пошла, родненькая 🥰

12
yar1097

Это просто патч. ДЛС будет доступно через неделю

Haliburton

Просили передать подарок

5
Дрессировка гусей yar1097

В этом патче уже много изменений! Улучшаю свою базу, тестирую всякую хренотень)))

PuaJl4eJl

Как же пиарят этот Атсассин, ну купите, пожалуйста) Нам же нужно что-то кушать) Эй Убисофт где Splinter Cell, зачем убили серию?!

6
Haliburton

Только Splinter Cell убили серию ?

Они и Assassin's Creed серию давно похоронили, одно название осталось, так же было с Принцем персии

CRAZY rock GAME

Прикольно, сначала у Цусиму всю боевку спёрли 🤣, теперь Metal Gear. Кто следующий в очереди.....

4
Дрессировка гусей
сначала у Цусиму всю боевку спёрли
6
CRAZY rock GAME Дрессировка гусей

Присмотрись получше чувачек 😉

2
Дрессировка гусей CRAZY rock GAME

Прошел Цусиму на 100% и прошел на 100% Тени. Присмотрелся по полной программе

2
vertehwost

Да-да а следующее dlc будет как rising ?

4
Makoto Tadzumi

Как Survive. Тоже будем тыкать баранов, а потом строить сарай.

4
yrroodd

Да лучше бы сделали как Фантом Пейн - похищаешь ничего не подозревающих самураев,перевоспитываешь и строишь свою Японь с маджонгом и гейшами.

4
Albero

Если завтра выйдет какая нибудь NFS и она будет успешной , будем ждать заголовок - Ubisoft удивит игроков Assassin's Creed Shadows - дополнение Claws of Awaji будет похоже на Need For Speed

2
Haliburton
Ubisoft удивит игроков Assassin's Creed Shadows - дополнение Claws of Awaji будет похоже на Metal Gear Solid

Гейсофт априори давно не может нечем удивить

2
Kokoprime1991

Т.е. такая-же шиза наркоманов?

1
Dev0tee

Теперь нигер еще и баба фемка)))

Глеб Мусаси

а еще на че будет похоже? че не на деф стрендинг. или на форзу хорайзен, этот пост должен быть во вкладке юмор