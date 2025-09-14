Ubisoft указала точное время выхода дополнения Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows

Первое крупное дополнение для Assassin’s Creed Shadows под названием Claws of Awaji выйдет 16 сентября 2025 года. Оно перенесёт игроков на таинственный остров Авадзи после событий основной кампании.

Ubisoft подтвердила, что дополнение выйдет по всему миру в один день, а время выхода в разных регионах будет синхронизировано для платформ PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Claws of Awaji выйдет 16 сентября в 15:00 по московскому времени. Игроки по всему миру смогут окунуться в DLC одновременно, независимо от платформы.

Если вы оформили предварительный заказ Assassin’s Creed Shadows с изданием, включающим бонусное дополнение, вы автоматически получите дополнение Claws of Awaji. Для всех остальных DLC будет доступен отдельно по цене 24,99 долларов США / 24,99 евро в магазинах Ubisoft Store, PlayStation Store, Xbox Store, Epic Games Store, Amazon Luna и macOS.

Чтобы получить доступ к Claws of Awaji, необходимо завершить основные сюжетные линии за Наоэ и Ясукэ. В частности, необходимо завершить задание «Из тени», которое открывается после выполнения личных заданий Наоэ, Ясукэ и Дзюндзиро. После этого вернитесь в своё убежище в Сетцу, где вы сможете найти связного Хандзо и начать путешествие на остров Авадзи.