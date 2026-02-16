Ubisoft уточнила сроки выхода дополнения Claws of Awaji к Assassin's Creed Shadows для Switch 2

Ubisoft продолжает расширять контент Assassin’s Creed Shadows для владельцев Nintendo Switch 2. Согласно свежим данным от компании, расширение Claws of Awaji станет доступно на новой консоли Nintendo в марте текущего года, спустя три месяца после декабрьского релиза основной игры.

Расширение Claws of Awaji выступает эпилогом основной истории, отправляя Наоэ и Ясукэ на одноименный остров за ценным артефактом, от которого зависит судьба всей страны. Игроков ждет около 10 часов геймплея, где главным препятствием станет группировка Sanzoku Ippa — мастера лесных ловушек и внезапных нападений. Противники и боссы здесь значительно опаснее, чем в оригинале, поэтому доступ к DLC открывается только после полного завершения сюжета за обоих протагонистов в базовой игре.

Хотя релиз Assassin’s Creed Shadows на Switch 2 состоялся 2 декабря 2025 года со всеми актуальными патчами, дополнение Claws of Awaji задержалось. Для сравнения: на ПК, PS5 и Xbox Series оно вышло ещё 16 сентября, тогда как пользователям новой консоли Nintendo придётся подождать до весны.