Ubisoft: Вы сможете проходить сюжет Assassin's Creed Shadows за одного персонажа - и почти ничего не потеряете

В Assassin’s Creed Shadows игроки смогут играть за двух героев самураев — Ясук и Наоэ. И недавно один из разработчиков рассказал, что прохождение только за одного персонажа не приведёт к потере контента — игра будет следовать под выбор игрока.
Режиссёр Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон рассказал, как игра будет подстраивается под игроика и подтверждает, что выбор одного героя не ограничит так таковой игровой прогресс:
При прохождении за девушку ставка делается на скрытность и скорость, а при игре за мужского персонажа — на мощные атаки и грубую силу. Кроме того, кампании за них отличаются уникальным вступлением и подборкой квестов, но основная часть контента повторяется.
Каждый персонаж получит свою начальную сцену и собственную сюжетную линию, но в остальном игра не заставляет переключаться:
Не думаю, что вы многое пропустите. Скорее, это вопрос предпочтений - можно просто посмотреть, как игра адаптируется под вашего выбранного персонажа
При этом часть сюжетных заданий будет уникальной для каждого персонажа:
У каждого также есть есть свое вступление и отдельная подборка заданий. Например, квесты Наоэ недоступны для Ясукэ, и наоборот. Но основная часть игры остается гибкой, давая выбрать персонажа, за которого вам комфортнее играть. Опять же, это вопрос предпочтений.
И скорее похоже на то, что игроки все таки смогут пройти Assassin’s Creed Shadows, даже если выберут только одного персонажа.
Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта на PS5, Xbox Series X и PC.
Уже плевать. Я хочу чтобы они прекратили существование как компания. Чтобы семейство Гиймо никто больше не подпускал к игровому бизнесу. Чтобы издевательства над серией прекратились.
"Не играй".
Ты чё больной? Нормальных игр по типу far cry и assassin's creed и так почти не делают, у Ubisoft огромный опыт в создании открытого мира, и пусть сейчас у них проблемы внутри компании я желаю им только процветания
А можете вообще не проходить игру, и всё равно ничего не потеряете :о
Ну и зачем тогда надо было придумывать черного самурая?
Ладно, ладно. Пройду всю игру за Ясуку тогда. Буду ассасинить по-чёрному
В игре за него должен быть бонус к луту 😄
Хэхэ🤣
Вы можете не проходить игру в принципе и ничего не потеряете
Посмотри, очень жду. Буду играть только за девушку.
Ну если ты не смотрел предыдущие интервью и видео по игре то напоминаю что физически невозможно будет пройти всю кампанию за одного персонажа.
Видел, что некоторые сегменты придёт за афро ганкста нигу в любом случае играть. Придется перетереть, в основном буду играть за девочку
То есть, Юбики подтверждают, что истории черных не важны? Вместо того, чтобы вплести в сюжет негромурая и обозначить его реальную необходимость в игре, они говорят, что можете его игнорировать и что он сделан для галочки, что в принципе адекватные люди и так понимали)
Интересно, а разработчики будут вести статистику, за какого персонажа предпочитают играть люди: за японскую японку или за эту не пришей к манде рукав Тысуку?
А можем и не проходить
ну то есть негра можно игнорить, единственно ачивки только за него по любому будут