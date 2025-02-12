Ubisoft: Вы сможете проходить сюжет Assassin's Creed Shadows за одного персонажа - и почти ничего не потеряете

В Assassin’s Creed Shadows игроки смогут играть за двух героев самураев — Ясук и Наоэ. И недавно один из разработчиков рассказал, что прохождение только за одного персонажа не приведёт к потере контента — игра будет следовать под выбор игрока.

Режиссёр Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон рассказал, как игра будет подстраивается под игроика и подтверждает, что выбор одного героя не ограничит так таковой игровой прогресс:

При прохождении за девушку ставка делается на скрытность и скорость, а при игре за мужского персонажа — на мощные атаки и грубую силу. Кроме того, кампании за них отличаются уникальным вступлением и подборкой квестов, но основная часть контента повторяется.

Каждый персонаж получит свою начальную сцену и собственную сюжетную линию, но в остальном игра не заставляет переключаться:

Не думаю, что вы многое пропустите. Скорее, это вопрос предпочтений - можно просто посмотреть, как игра адаптируется под вашего выбранного персонажа

При этом часть сюжетных заданий будет уникальной для каждого персонажа:

У каждого также есть есть свое вступление и отдельная подборка заданий. Например, квесты Наоэ недоступны для Ясукэ, и наоборот. Но основная часть игры остается гибкой, давая выбрать персонажа, за которого вам комфортнее играть. Опять же, это вопрос предпочтений.

И скорее похоже на то, что игроки все таки смогут пройти Assassin’s Creed Shadows, даже если выберут только одного персонажа.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта на PS5, Xbox Series X и PC.