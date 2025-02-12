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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 824 оценки

Ubisoft: Вы сможете проходить сюжет Assassin's Creed Shadows за одного персонажа - и почти ничего не потеряете

tamikkq
Новости

В Assassin’s Creed Shadows игроки смогут играть за двух героев самураев — Ясук и Наоэ. И недавно один из разработчиков рассказал, что прохождение только за одного персонажа не приведёт к потере контента — игра будет следовать под выбор игрока.

Режиссёр Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон рассказал, как игра будет подстраивается под игроика и подтверждает, что выбор одного героя не ограничит так таковой игровой прогресс:

При прохождении за девушку ставка делается на скрытность и скорость, а при игре за мужского персонажа — на мощные атаки и грубую силу. Кроме того, кампании за них отличаются уникальным вступлением и подборкой квестов, но основная часть контента повторяется.

Каждый персонаж получит свою начальную сцену и собственную сюжетную линию, но в остальном игра не заставляет переключаться:

Не думаю, что вы многое пропустите. Скорее, это вопрос предпочтений - можно просто посмотреть, как игра адаптируется под вашего выбранного персонажа

При этом часть сюжетных заданий будет уникальной для каждого персонажа:

У каждого также есть есть свое вступление и отдельная подборка заданий. Например, квесты Наоэ недоступны для Ясукэ, и наоборот. Но основная часть игры остается гибкой, давая выбрать персонажа, за которого вам комфортнее играть. Опять же, это вопрос предпочтений.

И скорее похоже на то, что игроки все таки смогут пройти Assassin’s Creed Shadows, даже если выберут только одного персонажа.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 20 марта на PS5, Xbox Series X и PC.

9
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Уже плевать. Я хочу чтобы они прекратили существование как компания. Чтобы семейство Гиймо никто больше не подпускал к игровому бизнесу. Чтобы издевательства над серией прекратились.

6
ZAUSA

"Не играй".

-1
Arno_Dorrian

Ты чё больной? Нормальных игр по типу far cry и assassin's creed и так почти не делают, у Ubisoft огромный опыт в создании открытого мира, и пусть сейчас у них проблемы внутри компании я желаю им только процветания

-1
Suntorych

А можете вообще не проходить игру, и всё равно ничего не потеряете :о

4
211186

Ну и зачем тогда надо было придумывать черного самурая?

4
AlexFoRestor

Ладно, ладно. Пройду всю игру за Ясуку тогда. Буду ассасинить по-чёрному

1
opexdisturbed

В игре за него должен быть бонус к луту 😄

1
Макс20944

Хэхэ🤣

0
Sneaky Pete

Вы можете не проходить игру в принципе и ничего не потеряете

1
Scerkrou7

Посмотри, очень жду. Буду играть только за девушку.

0
Vantor

Ну если ты не смотрел предыдущие интервью и видео по игре то напоминаю что физически невозможно будет пройти всю кампанию за одного персонажа.

0
Scerkrou7 Vantor

Видел, что некоторые сегменты придёт за афро ганкста нигу в любом случае играть. Придется перетереть, в основном буду играть за девочку

0
Givemethedust

То есть, Юбики подтверждают, что истории черных не важны? Вместо того, чтобы вплести в сюжет негромурая и обозначить его реальную необходимость в игре, они говорят, что можете его игнорировать и что он сделан для галочки, что в принципе адекватные люди и так понимали)

0
Wing42

Интересно, а разработчики будут вести статистику, за какого персонажа предпочитают играть люди: за японскую японку или за эту не пришей к манде рукав Тысуку?

0
Vetrjak

А можем и не проходить

0
My life is a game

ну то есть негра можно игнорить, единственно ачивки только за него по любому будут

-1