Ubisoft выпускает обновление 1.1.4 для Assassin's Creed Shadows с расширенным паркуром и многим другим

Следующее крупное обновление для Assassin's Creed Shadows выходит 28 октября в 17:00 МСК, и Ubisoft опубликовала полный список изменений. Обновление 1.1.4 включает в себя несколько важных изменений, таких как появление «Осквернённых замков» и возможность снять многие ограничения, связанные с паркуром.
Размер патча
- Xbox Series X|S: 9,97 ГБ
- PlayStation5: 3,44 ГБ
- ПК: 9,4 ГБ
- Steam: 4,7 ГБ
- MAC: 9 ГБ
Обновление, по сути, представляет собой совершенно новый вид деятельности, который открывается после значительного прогресса в приключении в открытом мире. Захваченные замки могут стать «осквернёнными», предлагая новых врагов, испытания и награды.
Новая опция «Расширенный паркур» даёт игрокам больше свободы самовыражения. При активации через игровое меню она снимает все препятствия паркура.
Помимо этих двух довольно важных изменений, патч также вносит целый ряд исправлений ошибок и добавляет целый ряд золотого оружия, которое можно разблокировать, выполняя различные задания в конце игры.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
