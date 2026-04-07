Ubisoft выпустила обновление 1.1.10 для Assassin's Creed: Shadows с поддержкой PSSR 2 и другими улучшениями

Компания Ubisoft выпустила крупное обновление 1.1.10 для Assassin's Creed: Shadows. Размер патча варьируется от 3,45 ГБ на PS5 до 17,46 ГБ на Xbox Series X|S.
Главные нововведения
- PSSR 2 на PS5 Pro. Технология улучшит качество изображения и производительность во время путешествий по феодальной Японии.
- Обычное оружие Бо для всех. Даже без дополнения Claws of Awaji игроки смогут находить нелегендарные версии этого оружия. После получения хотя бы одного уникального экземпляра обычные Бо начнут выпадать из врагов, попадаться в сундуках и появляться у торговцев.
- Мышь и клавиатура на Switch 2. Новая опция управления позволит точнее контролировать персонажей.
Исправления геймплея
- Починены недоступные точки быстрого перемещения
- Враги теперь могут получать до 5 негативных эффектов одновременно
- Исправлена проблема с ограничением различных источников характеристик до +100 процентов
- Урон без оружия теперь применяется корректно
- Лишние пайки из дополнения Claws of Awaji больше не создают проблем
Исправления оружия и способностей
- Исправлена пассивная способность Ясукэ "Оборонительный прорыв" — теперь показывает правильные 150 процентов урона
- Починены улучшения "Критическое чутье", "Скрытый штурм" и "Расширенная длительность"
- Перк "Гнев они" для канабо теперь корректно указывает, что распространяет 25 процентов кровотечения при убийстве
Исправления квестов
- "Братья по оружию" — игроки больше не застревают при обыске трупов
- Найдено и потеряно" — исправлена проблема после победы над боссом-Стражем
- "Зимние рейдеры" — квест теперь можно завершить после убийства всех врагов
- Также исправлена критическая ошибка, из-за которой после обновления могло появляться сообщение "Отсутствует контент", приводившее к потере всего снаряжения из дополнения Claws of Awaji.