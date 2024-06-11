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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 402 оценки

Ubisoft выпустила ролик с подробностями Assassin's Creed Shadows

Simple Jack
Новости

Создатели Assassin's Creed Shadows представили геймплейный ролик с комментариями разработчиков. В видео авторы прокомментировали игровой процесс и раскрыли новые детали игры.

Собрали основные подробности из ролика:

  • Время года будет влиять на окружение — животные растут и развиваются, например, весной будет рождаться больше щенков.
  • От надетой на персонажа брони зависит мобильность персонажа — в тяжелой экипировке Ясукэ не сможет быстро размахивать оружием и передвигаться.
  • Сняв броню, можно ускорить атаки, пожертвовав при этом защитой героя.
  • У врагов есть специальный индикатор брони — если его сбить, будет проще одолеть противника.
  • В Assassin's Creed Shadows будет механика стоек: в любой момент можно будет сменить стойку и нанести врагу урон, но сам герой при этом становится уязвимым.
  • Соперники тоже умеют пользоваться стойками и реагируют на стойки игрока.
  • Между ниндзя и самураем можно переключиться в любое время, если герой не в бою и не на территории врага.
  • Если во внутриигровых роликах есть оба героя, то удастся выбрать, кто из них будет вести диалог.
  • Наоэ использует крюк-кошку не только для перемещения, но и в бою: можно притягиваться к врагам или оттаскивать их в укромное место.
  • Ясукэ не такой быстрый и ловкий, как Наоэ — она умеет незаметно свисать с потолка и прятаться под ним.
  • У Ясукэ больше защиты и здоровья, по сравнению с Наоэ.
  • У Наоэ есть специальная трубочка для дыхания, с помощью которой можно прятаться под водой.

Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Rensky27

а Гэнгста хип хоп будет и война за кварталы?)

ну вообще по механике игра должна быть интересной

3
ЮрецОдесса

Как в GTA San Andreas захват кварталов + надо будет граффити закрашивать.

1
Керж93

а потом будет зарождение Versusa

0
Лариан Яна

На самом деле выглядит как Цусима на бустах. Почти всё то же самое, но лучше

-2
DarkScorpius

Почему лучше? Пока выглядит как заимствование многого у Призрака Цусимы. Насколько оно будет удачным - можно будет увидеть только на релизе. Как минимум историю, поставленную так же как в ПЦ вряд ли можно ожидать от Юбиков.

3