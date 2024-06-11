Ubisoft выпустила ролик с подробностями Assassin's Creed Shadows

Создатели Assassin's Creed Shadows представили геймплейный ролик с комментариями разработчиков. В видео авторы прокомментировали игровой процесс и раскрыли новые детали игры.
Собрали основные подробности из ролика:
- Время года будет влиять на окружение — животные растут и развиваются, например, весной будет рождаться больше щенков.
- От надетой на персонажа брони зависит мобильность персонажа — в тяжелой экипировке Ясукэ не сможет быстро размахивать оружием и передвигаться.
- Сняв броню, можно ускорить атаки, пожертвовав при этом защитой героя.
- У врагов есть специальный индикатор брони — если его сбить, будет проще одолеть противника.
- В Assassin's Creed Shadows будет механика стоек: в любой момент можно будет сменить стойку и нанести врагу урон, но сам герой при этом становится уязвимым.
- Соперники тоже умеют пользоваться стойками и реагируют на стойки игрока.
- Между ниндзя и самураем можно переключиться в любое время, если герой не в бою и не на территории врага.
- Если во внутриигровых роликах есть оба героя, то удастся выбрать, кто из них будет вести диалог.
- Наоэ использует крюк-кошку не только для перемещения, но и в бою: можно притягиваться к врагам или оттаскивать их в укромное место.
- Ясукэ не такой быстрый и ловкий, как Наоэ — она умеет незаметно свисать с потолка и прятаться под ним.
- У Ясукэ больше защиты и здоровья, по сравнению с Наоэ.
- У Наоэ есть специальная трубочка для дыхания, с помощью которой можно прятаться под водой.
Assassin's Creed Shadows выйдет 15 ноября 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
а Гэнгста хип хоп будет и война за кварталы?)
ну вообще по механике игра должна быть интересной
Как в GTA San Andreas захват кварталов + надо будет граффити закрашивать.
а потом будет зарождение Versusa
На самом деле выглядит как Цусима на бустах. Почти всё то же самое, но лучше
Почему лучше? Пока выглядит как заимствование многого у Призрака Цусимы. Насколько оно будет удачным - можно будет увидеть только на релизе. Как минимум историю, поставленную так же как в ПЦ вряд ли можно ожидать от Юбиков.