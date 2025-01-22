Ubisoft выпустит сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows в четверг

Ubisoft анонсировала выход сюжетного трейлера к Assassin's Creed Shadows, который состоится уже в этот четверг, 23 января. Поклонники смогут посмотреть премьеру трейлера в 9:00 по тихоокеанскому времени (PT), 12:00 по восточному времени (ET) или 18:00 по центральноевропейскому времени (CET). Этот же день станет ключевым для игровых СМИ, так как эмбарго на предварительные обзоры игры будет снято.

Изначально релиз Assassin's Creed Shadows был запланирован на 15 ноября 2024 года, но был перенесён на 14 февраля 2025 года. Тем не менее, совсем недавно Ubisoft объявила о новой дате выхода — 20 марта 2025 года. По словам инсайдеров, дополнительное время позволило разработчикам значительно улучшить проект, что вызвало положительные отклики среди тех, кто уже успел ознакомиться с игрой.

Assassin's Creed Shadows — лишь часть амбициозного портфолио Ubisoft. Компания также работает над другими проектами во вселенной Assassin's Creed, включая Assassin's Creed Hexe, ремейк Black Flag и даже соревновательную игру, напоминающую популярный Fall Guys.

Тем временем Ubisoft сталкивается с рядом вызовов в бизнесе: переговоры с Tencent о будущем компании продолжаются, и на фоне падения акций обсуждается возможность ухода Ubisoft в частную собственность. Кроме того, Ubisoft недавно завершила поддержку своего шутера XDefiant, который не смог достичь финансовых целей.