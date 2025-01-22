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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.1 768 оценок

Ubisoft выпустит сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows в четверг

IKarasik
Новости

Ubisoft анонсировала выход сюжетного трейлера к Assassin's Creed Shadows, который состоится уже в этот четверг, 23 января. Поклонники смогут посмотреть премьеру трейлера в 9:00 по тихоокеанскому времени (PT), 12:00 по восточному времени (ET) или 18:00 по центральноевропейскому времени (CET). Этот же день станет ключевым для игровых СМИ, так как эмбарго на предварительные обзоры игры будет снято.

Изначально релиз Assassin's Creed Shadows был запланирован на 15 ноября 2024 года, но был перенесён на 14 февраля 2025 года. Тем не менее, совсем недавно Ubisoft объявила о новой дате выхода — 20 марта 2025 года. По словам инсайдеров, дополнительное время позволило разработчикам значительно улучшить проект, что вызвало положительные отклики среди тех, кто уже успел ознакомиться с игрой.

Assassin's Creed Shadows — лишь часть амбициозного портфолио Ubisoft. Компания также работает над другими проектами во вселенной Assassin's Creed, включая Assassin's Creed Hexe, ремейк Black Flag и даже соревновательную игру, напоминающую популярный Fall Guys.

По словам известного инсайдера, превью Assassin's Creed Shadows вызывают позитивные впечатления

Тем временем Ubisoft сталкивается с рядом вызовов в бизнесе: переговоры с Tencent о будущем компании продолжаются, и на фоне падения акций обсуждается возможность ухода Ubisoft в частную собственность. Кроме того, Ubisoft недавно завершила поддержку своего шутера XDefiant, который не смог достичь финансовых целей.

-2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Max Rolens

Опять насрут, а уберать кто будет ?

3
VIGITAL1

Ты про комментаторов пг?Думаю потерпят до релиза трейлера,потом навалят в комментариях конкретно ,вони много будет...

1
0x0101

ДТФ-еры съедят.

0
Real Slim Shady

Это мы ждём

1
Yoshemitsu

Опять боги, артефакты и онанимус 2.0. Ага, и еще Дезмонд вернется.

1
Ольга Бузова
-1
Фризостат

Ещё бы выпустили Far Cry 7 и было бы зашибись!

0
Чебурешник

Возвращение легенды)

-1
Serpentrage

Скорее бы уже, соскучился по брожению в мирах юбисофт) Валхалла была хороша - но эти вот викинги, англия - так надоели. А вот япония от юбисофт это что-то новенькое, представляю какие красоты они там наворотят =)

-1
VIGITAL1

К вальгалле только две серьезные претензии лично у меня ,слишком длинная,и фэнтези сюжет с аватарами.А так хорошая игра.

0
Фризостат
А вот япония от юбисофт это что-то новенькое, представляю какие красоты они там наворотят =)

Кайф будет! И не надо всякие 4090 😊
Игра 100% лететь будет на всяких 3060

0