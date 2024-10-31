Ubisoft заверила, что новых переносов Assassin's Creed Shadows не будет

Ubisoft вновь подтвердила, что Assassin's Creed Shadows выйдет 14 февраля 2025 года. Ранее долгожданное японское приключение серии Assassin's Creed было перенесено после провала Star Wars Outlaws, но компания заявила, что больше откладывать проект не планируется. По словам финансового директора Ubisoft Фредерика Дюге, на момент задержки игра уже была практически готова. «Мы хотели убедиться, что игра предложит отличный опыт с первого дня, именно поэтому было принято решение об отложенном релизе», — отметил он.

Ubisoft добавила, что дополнительное время разработки обошлось компании в 21,7 миллиона долларов, однако оно позволит предложить более качественный продукт. Assassin's Creed Shadows обещает стать амбициозной ролевой игрой с открытым миром, что соответствует высоким ожиданиям поклонников серии.

Игра будет доступна на платформах PS5, Xbox Series X/S и PC с первого дня, в том числе в Steam. Компания также отказалась от сезонного абонемента, что сделало коллекционное издание доступнее по цене.