Ubisoft завершает поддержку Assassin's Creed Shadows: вышло финальное обновление 1.1.11

Компания Ubisoft официально выпустила финальное контентное обновление 1.1.11 для экшена Assassin’s Creed Shadows. Релиз состоялся спустя 15 месяцев после премьеры, вобрав в себя весь опыт прошлых DLC и кроссоверов. Этот патч ставит точку в поддержке игры: студия-разработчик полностью переключает внимание на будущие проекты, а само обновление служит сюжетным мостом к грядущему ремейку Assassin’s Creed: Black Flag Resynced.

Главным нововведением патча стала финальная сюжетная глава для Наоэ и Ясукэ, в которой героям предстоит столкнуться с элитными тамплиерами из ордена «Крест». Помимо этого, для высокоуровневых игроков добавили эндгейм-режим «Владения» (Domains) с десятью уровнями повышенной сложности. В игру также завезли большое количество оружия, брони и косметических предметов. Важной особенностью обновления стала интеграция с грядущим ремейком — часть заработанных наград и снаряжения перенесется в новую игру через систему Animus Hub.

Помимо контентного наполнения, патч весом от 10 до 26 ГБ (в зависимости от платформы) оптимизирует интерфейс, исправляет баланс характеристик персонажей, вносит улучшения качества жизни и устраняет оставшиеся технические ошибки. В дальнейшем игра будет получать лишь небольшие хотфиксы в случае обнаружения критических багов.

Обновление уже доступно для скачивания на всех целевых платформах.