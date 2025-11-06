Ubisoft заявила, что превратила волну критики Assassin's Creed Shadows в "битву за веру игроков"

Во время Paris Games Week 2025 компания Ubisoft рассказала о том, как справилась с негативной реакцией на Assassin’s Creed Shadows — игру, которая, по словам издателя, в одно мгновение стала проектом, который все любят ненавидеть.
В специальном ролике, показанном на презентации, Ubisoft призналась, что столкнулась с масштабной волной обсуждений, когда разговоры об игре «смещались с геймплея на идеологию». В ответ студия решила не спорить с критиками, а «воодушевить союзников» — преданных фанатов серии.
«Чтобы выйти из угла, мы перестали пытаться переубедить тех, кто нас ненавидит, — говорится в видео. — Мы сосредоточились на тех, кто любит Assassin’s Creed. Это всегда было нашей силой».
По словам гендиректора Ubisoft Ива Гиймо, компания восприняла происходящее как битву за восприятие и стремилась доказать, что Shadows — это прежде всего видеоигра, а не манифест.
В рамках этой стратегии Ubisoft отложила релиз, чтобы улучшить оптимизацию и довести игру до стандартов, которых ждут фанаты, и начала выпускать больше материалов, подчеркивающих классические элементы серии — скрытность, прыжки веры и исторические детали.
«Игроки вернулись, обсуждения изменились, и каждый, кто работал над этой игрой, снова смог гордиться ею», — говорится в видео.
При этом компания никак не прокомментировала, что часть критики в адрес Shadows была связана с выбором персонажей и сеттингом. Ubisoft предпочла сосредоточиться на идее, что споры вокруг игры были мнимыми.
Гиймо отметил:
«Наши фанаты находятся между желанием играть и самовыражаться — и желанием, чтобы в игре не было излишних смыслов. Наша цель — дать им то, чего они ждут от Assassin’s Creed».
В результате, считает глава Ubisoft, студии удалось погасить ложные конфликты и вернуть доверие аудитории.
как же пафосно и убого звучат их слова
Их цель испоганить традиционные ценности
Пока себя не похвалишь, никто не похвалит, а у петушков французских, случайно их "верные" фанаты не с ними в одной комнате находятся ?
Я один из них, мне понравился Shadows. Да и не только мне
и проиграла ахаха
выпустите концовку вырезанную для всех игроков!
А ведь точно! Это же в дополнении финал сюжета.
это получается стандартному изданию, чтобы получить финал, надо заплатить… заплатить за финал истории! жестко 🤣🤣🤣
Ну мысля ясна.. фанаты на то и фанаты, что будут кушать любое …, что дадут.. поэтому специально будут делать заведомо провальный продукт, но зато покажут с гордо поднятой головой всё своё самовыражение в этом толерантном мире.
Превратила волну критики Assassin's Creed Shadows в "Битву го.на и мочи"
И получили самого непродаваемого Ассассина последних лет, браво. Их борьба(с)
Создатели этой трэшанины тоже гордятся проделанной работой:
Сомневаюсь что многие мечтали пол игры бегать за афросамурая-танка. А вот вышедший до этого Мираж наоборот хвалили за возврат к корням. Очередной пример рассинхрона между разрабами и игроками.
Убейсофту просто пофиг на всё и на всех)))