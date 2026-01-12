Ubisoft заявляет, что AC Mirage и Shadows - это игры класса "AAAA" после Skull & Bones

Ubisoft, пожалуй, была первой студией в индустрии, которая официально назвала свою игру Skull and Bones игрой AAAA-класса, что в итоге оказалось лишь расплывчатым обозначением. Проект не оправдал ожиданий и не достиг масштабов большинства AAA-игр.
Теперь Ubisoft внутри компании называет Assassin’s Creed Mirage и Shadows проектами класса AAAA, как указано в профиле LinkedIn игрового продюсера Ubisoft Красимиры Яковлиевой.
В профиле упоминается, что Mirage — первая AAAA-игра, выпущенная нативно для iPhone и iPad, а Shadows позиционируется как первая AAAA-игра следующего поколения, выпущенная нативно для macOS.
Хотя утверждение об AAAA-классификации может быть логичным для Shadows, различие для Mirage вызвало у многих геймеров недоумение и удивление. Красимира курировала мобильную адаптацию Mirage для iPhone 15 Pro и iPad с процессорами M1 и более новыми.
Она также принимала участие в разработке многих других флагманских игр Assassin's Creed. Поэтому её работа над AC Mirage и Shadows воспринимается фанатами всерьёз.
В последнее время всё чаще используется аббревиатура AAAA, и утверждается, что недавно закрытая студия Xbox, The Initiative, имела «команду AAAA». Также говорят, что Ubisoft India работает над ещё не анонсированной игрой AAAA-класса.
