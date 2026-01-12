Ubisoft заявляет, что AC Mirage и Shadows - это игры класса "AAAA" после Skull & Bones

ЧАТ ИГРЫ
monk70

Ubisoft, пожалуй, была первой студией в индустрии, которая официально назвала свою игру Skull and Bones игрой AAAA-класса, что в итоге оказалось лишь расплывчатым обозначением. Проект не оправдал ожиданий и не достиг масштабов большинства AAA-игр.

Теперь Ubisoft внутри компании называет Assassin’s Creed Mirage и Shadows проектами класса AAAA, как указано в профиле LinkedIn игрового продюсера Ubisoft Красимиры Яковлиевой.

В профиле упоминается, что Mirage — первая AAAA-игра, выпущенная нативно для iPhone и iPad, а Shadows позиционируется как первая AAAA-игра следующего поколения, выпущенная нативно для macOS.

Хотя утверждение об AAAA-классификации может быть логичным для Shadows, различие для Mirage вызвало у многих геймеров недоумение и удивление. Красимира курировала мобильную адаптацию Mirage для iPhone 15 Pro и iPad с процессорами M1 и более новыми.

Она также принимала участие в разработке многих других флагманских игр Assassin's Creed. Поэтому её работа над AC Mirage и Shadows воспринимается фанатами всерьёз.

В последнее время всё чаще используется аббревиатура AAAA, и утверждается, что недавно закрытая студия Xbox, The Initiative, имела «команду AAAA». Также говорят, что Ubisoft India работает над ещё не анонсированной игрой AAAA-класса.

Vordulak06

Пиковый онлайн 300 игроков в Skull and Bones как бы намекает на АААААААА класс

28
Дрессировка гусей

С хейтерами разговор короткий

18
PamperedAidan

Ну и клоун.

5
The Path to Yourself

Ну только на картинке в реальности , такие как ты будут стоять на коленях весь в соплях и извинятся очень долго

3
CheckDevNull

Ну а после разговоров с Хейтерами, идут разговоры с Ubisoft... :DDD :

8
Kirill22092
Mirage — первая AAAA-игра, выпущенная нативно для iPhone и iPad

Каким раком она вообще может быть AAAA, если это тупо DLC из Valhalla, которую расширили до полноценной игры, и то, она всё равно короче полноценной

17
WerGC

здесь я полностью согласен

Grimnebulin
7
WerGC

не знаю сколько там А мне плевать но в тенях ввели крутую штуку смена сезонов,надеюсь и в других играх юбиках тоже появится

14
UnemotionalFrazer

Ну, это тянет как минимум на 2 дополнительные "А" мне кажется, еще можно 1 докинуть за афросамурая, за историчность так сказать и получается уже как миниум АААААА игра. Но Юбисофт видимо из-за своей природной скромности решили ограничиться только АААА.

12
PersonaR8

Печально, когда такие личности с 13+ лет опыта говорят об этом откровенном мусоре, как АААА.

9
The Path to Yourself

Ну знак корпорации Юбисофт, явно намекает что у капрофагов все игры этой конторки АААА, но это не делает их качественными в глазах остального люда

Ну как говориться девиз этой студии:

Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит
9
UnbearableSavage

"АААА" это уже вопль отчаяния...

8
BattleEffect

Кричать хочется от таких игр, вот и АААА

7
MNM 777
5
CheckDevNull MNM 777
Кричать хочется от таких игр, вот и АААА
4
Wing42
Ubisoft заявляет, что AC Mirage и Shadows - это игры класса "AAAA" после Skull & Bones

Игры квадрипл АХАХАХА-класса. Можно, конечно, на корову надеть седло и поводья, но рысаком она от этого не станет.

6
User_200
5
