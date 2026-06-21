Усиленная Denuvo устояла: Хакер voices38 остановил работу над взломом Assassin's Creed Shadows

Стало известно, что известный хакер под псевдонимом voices38 обновил список своих целей и сообщил о полной приостановке работы над обходом защиты в Assassin's Creed Shadows. Новая историческая игра от Ubisoft оказалась слишком крепким орешком.



Причиной такого решения стала крайне сложная комбинация из актуальной версии антипиратской защиты Denuvo и дополнительных систем безопасности, разработанных самой студией. Хакер не смог добиться сколько-нибудь значимого прогресса, поэтому решил не тратить время и перенаправил свои ресурсы на другие проекты.

Схожая ситуация сложилась и с амбициозным ролевым экшеном Crimson Desert. К взлому этой игры voices38 решил даже не приступать в ближайшее время. Причина кроется в нестабильности текущей сборки: разработчики регулярно выпускают крупные патчи и мелкие исправления, что делает бессмысленным создание рабочего обхода до выхода финальной стабильной версии. Ранее анонсированные планы по взлому Pragmata все еще в силе, но сам проект отложен на неопределенный срок.



На данный момент единственной целью хакера остается приключенческая игра The Adventures of Elliot. Работа над ней продвигается в стабильном темпе. Автор планирует завершить создание обхода и опубликовать его в ближайшее время, если финальные внутренние тесты пройдут без критических ошибок.