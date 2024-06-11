В AC: Shadows будут романтические отношения и дружба

Assassin's Creed: Odyssey, вышедшая в 2018 году, представила в сериале возможность романтических отношений с второстепенными персонажами, а Valhalla, вышедшая два года спустя, продолжила эту тенденцию. Заместитель повествователя Брук Дэвис подтвердила во время интервью во время IGN Live 2024, что этот вариант также появится в предстоящей Assassin's Creed: Shadows.
Потрясающая линия для двух персонажей, с которыми мы с командой сценаристов играли. заключалось в том, чтобы представить отношения, которые будут иметь эти два очень разных персонажа [Ясуке и Наоэ - примечание]. ред.] могут встречаться с разными людьми, которых они встречают в игровом мире, — добавила Брук Дэвис во время интервью IGN Live.
Однако эта информация была встречена игроками со значительным скептицизмом. Они отмечают, что романсы в предыдущих частях были сделаны неправильно. Они были простыми, неинтересными и заканчивались сценой затемнения, после которой персонажи забыли, что у них есть что-то общее. Некоторые также отмечают, что эта опция совершенно не нужна в серии Assassin’s Creed, где основное внимание уделяется другим аспектам.
Я надеюсь, что романтический выбор будет немного интереснее, чем свидание на одну ночь в «Одиссее». Я не хочу романа, и если он будет, пусть он будет более значимым.
Для меня это не важно. В этой игре, в этом жанре, все дело в вариантах экипировки, бою и сюжете.
Ух, почему? Если только это не что-то столь же важное, как Альтаир и Мария или Эцио и София, я не вижу в этом никакого смысла.
Однако есть и более позитивные голоса, выражающие надежду, что на этот раз Ubisoft сделает свою домашнюю работу и любовные романы будут сделаны правильно. Однако мы узнаем, когда игра появится на прилавках магазинов 15 ноября этого года.
Роман гейши с 2-х метровым афро-самураем, ммм
Видел порно с таким сюжетом.
Скинешь?
Видать это мечта всех геймеров смотреть как нига с болтом как рука будет проникать в глубины азиацкой культуры... С каждой новостью всё хуже и хуже
скорее девочка будет проникать с болтом в черную киску
Про петухов игра, как и вульгала про петухов-викингов заднеприводных.
зачем это нужно в AC не понятно,прекрасно и без этого играется
Крепкая как Шварц - женская и как Скала - мужская.
мммм, девочки с перчиком?