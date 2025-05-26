В AC Shadows улучшат паркур и проведут кроссовер с Dead by Daylight

Ubisoft анонсировала крупный патч для Assassin's Creed Shadows, который станет доступен на всех платформах 27 мая в 17:00 по МСК. С выходом обновления в игру добавят новый квест, кроссовер с Dead by Daylight, а также улучшат паркур.
Игрокам станет доступен квест под названием Thrown to the Dogs — он открывается вскоре после завершения пролога. В нем герои помогают собаке отомстить за убийство хозяина.
Со стартом коллаборации с Dead by Daylight в Assassin's Creed Shadows начнется ивент с исчезнованием жителей деревни Харима. Разгадать загадку с участием потусторонней силы предстоит Наоэ. Квест запускается в Убежище.
Размер обновления Assassin's Creed Shadows варьируется в зависимости от платформы. Больше остальных традиционно скачивать владельцам Xbox Series X|S — 19 ГБ. Меньше остальных пользователям PS5 — 3,3 ГБ.
Скриншот кроссовера Assassin's Creed Shadows и Dead by Daylight
Другие изменения:
- Брелок в стиле Balatro;
- Новое паркур-действие, позволяющее Наоэ и Ясукэ прыгать и хвататься за любые карнизы, навесы и выступы, находящиеся в пределах досягаемости;
- Спринт теперь не прерывается, если игрок выполняет паркур-действие вверх или вниз;
- Улучшили дальность и высоту боковых и обратных прыжков. Предпочтение теперь отдается приземлению на ноги, а не на руки. Для Наоэ добавили новые анимации при выполнении боковых прыжков с набором высоты;
- Расширение фоторежима: смена времени суток, позы и выражения лица, фоновая музыка и многое другое;
- На Xbox Series X вернули режим «Производительность», пропавший после патча 1.0.4.
Ранее инсайдер Том Хендерсон рассказал, что запуск дополнения Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows планируется в сентябре 2025 года. Он добавил, что в 2026-м в игру добавят кооперативный режим.
Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Как проведут кросовер с торрентом там и заценю.
отлично,в начале есть такой квест это так сказать продолжение
что они в кладывают в понятие улучшат паркур?
на порядок чаще будете с контрольной точки перепроходить участок.
Всё что вырезали теперь будут возвращать по капле за раз.
Мда.. добавлять в каждом патче по одной миссии, интересно сколько у них еще их ?) Им еще сюжетное дополнение выпускать то надо
Вот честно на тете клаве и мышке этот паркур такой гемморой создает. И его пихают почти в каждую игру.