В AC Shadows улучшат паркур и проведут кроссовер с Dead by Daylight

Ubisoft анонсировала крупный патч для Assassin's Creed Shadows, который станет доступен на всех платформах 27 мая в 17:00 по МСК. С выходом обновления в игру добавят новый квест, кроссовер с Dead by Daylight, а также улучшат паркур.

Игрокам станет доступен квест под названием Thrown to the Dogs — он открывается вскоре после завершения пролога. В нем герои помогают собаке отомстить за убийство хозяина.

Со стартом коллаборации с Dead by Daylight в Assassin's Creed Shadows начнется ивент с исчезнованием жителей деревни Харима. Разгадать загадку с участием потусторонней силы предстоит Наоэ. Квест запускается в Убежище.

Размер обновления Assassin's Creed Shadows варьируется в зависимости от платформы. Больше остальных традиционно скачивать владельцам Xbox Series X|S — 19 ГБ. Меньше остальных пользователям PS5 — 3,3 ГБ.

Скриншот кроссовера Assassin's Creed Shadows и Dead by Daylight

Другие изменения:

Брелок в стиле Balatro;

Новое паркур-действие, позволяющее Наоэ и Ясукэ прыгать и хвататься за любые карнизы, навесы и выступы, находящиеся в пределах досягаемости;

Спринт теперь не прерывается, если игрок выполняет паркур-действие вверх или вниз;

Улучшили дальность и высоту боковых и обратных прыжков. Предпочтение теперь отдается приземлению на ноги, а не на руки. Для Наоэ добавили новые анимации при выполнении боковых прыжков с набором высоты;

Расширение фоторежима: смена времени суток, позы и выражения лица, фоновая музыка и многое другое;

На Xbox Series X вернули режим «Производительность», пропавший после патча 1.0.4.

Ранее инсайдер Том Хендерсон рассказал, что запуск дополнения Claws of Awaji для Assassin’s Creed Shadows планируется в сентябре 2025 года. Он добавил, что в 2026-м в игру добавят кооперативный режим.

Assassin's Creed Shadows вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.