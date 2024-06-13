В Assassins Creed: Shadows хотят подтолкнуть геймеров к игре за обоих героев

Assassin's Creed: Shadows переносит игроков в эпоху феодальной Японии — время самураев, ниндзя и кровопролитных войн между могущественными кланами. Страна раздроблена и погружена в хаос, но в тени исторических событий разворачивается не менее напряжённое противостояние между древними орденами ассасинов и тамплиеров, веками манипулирующих судьбами народов.
В центре сюжета — двое главных героев, чьи судьбы тесно переплетаются, несмотря на кажущуюся несовместимость. Наоэ — синоби-ассасин, мастерски владеющий искусством скрытности и диверсий. Ясукэ — легендарный самурай, побеждающий врагов в честном бою благодаря безупречной технике и несгибаемому духу. Волею обстоятельств эти двое становятся союзниками и должны сообща противостоять могущественным силам, стремящимся погрузить Японию в пучину раздора и насилия.
По мере развития сюжета игроку предстоит раскрыть мотивы и тайны прошлого обоих персонажей, а также понять, что на самом деле объединяет столь разных героев. Параллельно с основной историей будут развиваться побочные линии, связанные с ключевыми фигурами эпохи и судьбоносными событиями японской истории. Вербуя всё новых союзников и создавая разветвленную шпионскую сеть, Наоэ и Ясукэ постепенно подберутся к разгадке главной тайны, способной изменить ход войны и определить будущее страны.
Assassin's Creed: Shadows сочетает в себе элементы экшена, стелса и ролевой игры в рамках обширного открытого мира. Игрок сможет свободно переключаться между двумя главными героями, каждый из которых обладает уникальным стилем игры и набором способностей. Наоэ специализируется на скрытном передвижении, бесшумных убийствах и акробатике, позволяющей быстро перемещаться по городам и пересеченной местности. Ясукэ, напротив, ориентирован на прямое противостояние и владеет разрушительными боевыми техниками, способными за считанные секунды расправиться с превосходящими силами противника. Каждый из персонажей будет развиваться независимо, приобретая новые навыки, снаряжение и пассивные бонусы.
Но экшен и сражения — лишь часть геймплея. Не меньшее значение в Assassin's Creed: Shadows имеет исследование мира, общение с NPC и развитие шпионской сети. Чтобы выследить очередную цель, Наоэ придётся собирать информацию у осведомителей, подкупать чиновников, перехватывать секретные послания. В этом ей помогут верные союзники-лазутчики, делящиеся с игроком ценными сведениями и открывающие доступ к новым квестам и активностям.
Отдельного упоминания заслуживает система «убежища» — секретной базы ассасинов, которую игрок волен обустраивать и улучшать по своему вкусу. Это не просто точка для быстрого перемещения, но полноценный хаб, где можно пообщаться с ключевыми персонажами, изготовить новое снаряжение, обучить шпионов и даже заняться косметическими улучшениями вроде смены интерьера и размещения трофеев.
не о том переживают - им бы подтолкнуть меня к покупке
ревью не забудь написать
Охх сколько таких комментов было к выходу АС Вальгалла 😅
Какая там выручка на 2024г даже страшно представить
Они не заставляют, они подталкивают) Что то из разряда добровольно-принудительно
Ого, ещё и навязывают обязательные альтернативы. А могли навязать японские традиции и ценности в игре? Откуда они взяли в то время женщин- убийц?
Откуда они взяли ассасинов да тамплиеров, последних представителей которых сожгли ещё во времена Иерусалима?
Тоже крайне интересный вопрос. Откуда они их взяли?
Дзин Сакай смотрит на вас с осуждением.
В Tenchu этого разве не было?
да они только подталкивать и могут, играй за этого, купи ка такой скин, купи бусты. Нормальных игр от этих не дождаться.
Зачем покупать скин или буст? В чем будет смысл игры, если ты купишь буст. Может, заплатить другу, чтобы он вместо меня игру прошёл? 😁
а зачем то ведь продают? Значит покупают
Да, они могут продавать абсолютно что угодно, но зачем покупать эти бессмысленные вещи и жаловаться на игру. Я только в одной игре покупал всякие скинцы и прочую чухню и это был Warface
Ну если миссия ночная, главное - не улыбаться..))
Сначала говорили, что не будут заставлять играть за обоих, мол можете выбирать. А теперь говорят, мол не всё так просто - мы вас всё равно подтолкнём (то бишь заставим) играть за обоих. Не вижу ничего плохого в такой системе двух персонажей, но я думаю, что большинство всё же будут играть за синоби, а "самурая" Ясуке оставят на вторых ролях. Потому что синоби Наоэ в целом довольно красивая симпатичная японка - за такую приятно играть. Но будет полная попа, если вдруг выяснится, что в какой-то момент у тебя будет обязательная миссия за Ясуке, а вот пройти миссию ты не можешь, потому что Ясуке НЕ прокачан. Ведь ты всю игру играл за синоби и качал в основном её. Очень надеюсь, что такой жести не будет.
еще в синдикате бесила эта фигня, когда насильно тебя с женского персонажа меняют на её брата
Или наоборот? С брата на сестру?
Зачем вообще в этот высер играть?
Да впринципе пофиг, ущемляться пикселями на экране, такое себе. Понятно, что это все фуфловыдумка больного воображения алфавитных людей, главное геймплей, ну и крайне ожидаемый сеттинг с начала франшизы, красота мира по любому обеспечена.
Эти пиксели как раз работа ущемленных
чернож"пик и ускоглазка? пока они подтолкнули не покупать это вообще.