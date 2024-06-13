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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 415 оценок

В Assassins Creed: Shadows хотят подтолкнуть геймеров к игре за обоих героев

Simple Jack
Новости

Ubisoft рассказала, как игрок будет переключаться между двумя героями в Assassin’s Creed: Shadows. Разработчики специально разделили стиль сражений, сделав самурая Ясукэ более сильным, а ассасина Наоэ — ловкой и бесшумной.

Команде было сложно заинтересовать пользователей в игре за обоих персонажей, так как большую часть миссий можно пройти за любого из них. Поэтому авторы придумали специальную систему прогрессии, подталкивающую геймеров к смене протагониста. Например, персонаж будет получать предметы, подходящие для второго героя, что может побудить игрока переключиться на другого бойца.

При желании можно попробовать пройти стелс-задания за Ясукэ, но так как персонаж слишком заметен и создает много шума, прохождение вряд ли будет успешным, и Наоэ лучше справится с такими задачами. За каждое новое оружие она будет открывать дополнительный стиль убийства, например, устранение врага катаной через бумажные двери — седзи.

История Assassins Creed: Shadows во многом посвящена теме мести. Протагонисты начнут в разных точках, но в процессе игры встретятся, получше узнают друг друга и начнут работать вместе.

Assassins Creed: Shadows выйдет 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series. В игру вернут романы со второстепенными персонажами.

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-27
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Господин Никто

не о том переживают - им бы подтолкнуть меня к покупке

10
UbiSergei

ревью не забудь написать

-2
Шедевральный AC Shadow
им бы подтолкнуть меня к покупке

Охх сколько таких комментов было к выходу АС Вальгалла 😅

Какая там выручка на 2024г даже страшно представить

0
Nematoda97

Они не заставляют, они подталкивают) Что то из разряда добровольно-принудительно

6
Hevin

Ого, ещё и навязывают обязательные альтернативы. А могли навязать японские традиции и ценности в игре? Откуда они взяли в то время женщин- убийц?

4
SheriffKo

Откуда они взяли ассасинов да тамплиеров, последних представителей которых сожгли ещё во времена Иерусалима?

3
Hevin SheriffKo

Тоже крайне интересный вопрос. Откуда они их взяли?

0
MrGamerDad SheriffKo
0
shurasick876
например, устранение врага катаной через бумажные двери — седзи.

Дзин Сакай смотрит на вас с осуждением.

3
MrGamerDad

В Tenchu этого разве не было?

0
Kamishini1993

да они только подталкивать и могут, играй за этого, купи ка такой скин, купи бусты. Нормальных игр от этих не дождаться.

2
Шедевральный AC Shadow

Зачем покупать скин или буст? В чем будет смысл игры, если ты купишь буст. Может, заплатить другу, чтобы он вместо меня игру прошёл? 😁

0
Kamishini1993 Шедевральный AC Shadow

а зачем то ведь продают? Значит покупают

0
Шедевральный AC Shadow Kamishini1993

Да, они могут продавать абсолютно что угодно, но зачем покупать эти бессмысленные вещи и жаловаться на игру. Я только в одной игре покупал всякие скинцы и прочую чухню и это был Warface

0
BrokVud
При желании можно попробовать пройти стелс-задания за Ясукэ, но так как персонаж слишком заметен и создает много шума, прохождение вряд ли будет успешным.

Ну если миссия ночная, главное - не улыбаться..))

2
Janekste

Сначала говорили, что не будут заставлять играть за обоих, мол можете выбирать. А теперь говорят, мол не всё так просто - мы вас всё равно подтолкнём (то бишь заставим) играть за обоих. Не вижу ничего плохого в такой системе двух персонажей, но я думаю, что большинство всё же будут играть за синоби, а "самурая" Ясуке оставят на вторых ролях. Потому что синоби Наоэ в целом довольно красивая симпатичная японка - за такую приятно играть. Но будет полная попа, если вдруг выяснится, что в какой-то момент у тебя будет обязательная миссия за Ясуке, а вот пройти миссию ты не можешь, потому что Ясуке НЕ прокачан. Ведь ты всю игру играл за синоби и качал в основном её. Очень надеюсь, что такой жести не будет.

1
JohnTornton

еще в синдикате бесила эта фигня, когда насильно тебя с женского персонажа меняют на её брата

0
Сергей Понащенко

Или наоборот? С брата на сестру?

0
Сережаа

Зачем вообще в этот высер играть?

0
Empty account

Да впринципе пофиг, ущемляться пикселями на экране, такое себе. Понятно, что это все фуфловыдумка больного воображения алфавитных людей, главное геймплей, ну и крайне ожидаемый сеттинг с начала франшизы, красота мира по любому обеспечена.

0
TheNikolay00

Эти пиксели как раз работа ущемленных

0
Oscilograf

чернож"пик и ускоглазка? пока они подтолкнули не покупать это вообще.

0