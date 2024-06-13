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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 413 оценок

В Assassin's Creed: Shadows игроку будет доступен морской транспорт; персонажи смогут обмениваться материалами

AceTheKing
Новости

У геймдиректора Assassin's Creed: Shadows, Чарльза Бенуа, состоялось интервью с изданием Dexerto, в котором он поделился новыми подробностями касательно морского транспорта и снаряжения персонажей в игре.

По словам Бенуа, Assassin's Creed: Shadows фокусируется на суше и горах, тем не менее, у игроков будет возможность путешествовать и на кораблях. Бенуа говорит, что хотя игроки и не смогут отправиться в плавание в открытый океан, у них будет возможность путешествовать на корабле. Кроме того, будет корабль, который будет курсировать по стране.

"В игре есть корабль, который вы могли видеть в трейлере, вы можете покататься на нем. Кроме того, будет корабль, который курсирует по стране - на нём совершается много торговых сделок. Вы сможете использовать этот корабль для путешествий. Но из-за того, что наша карта на самом деле сосредоточена на суше и горах, не имело смысла сосредотачиваться на этом большом, открытом морском пространстве. Мы действительно хотели сосредоточиться на суше." - сказал Бенуа

Так же Бенуа рассказал о том, что оба главных героя смогут делиться добычей друг с другом: например один персонаж может собирать снаряжение для другого, и наоборот.

"Итак, если вы поиграете с одним из них 10 часов, то при переходе на другой появится много нового материала, с которым можно поиграть" - объяснил разработчик.

Assassin's Creed: Shadows выйдет 15 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Egik81

Решили внедрить часть блэкфлага в новую версию. Возможно для отработки отдельной игры или возможно выпуска длс расширяющего морскую часть.

3
Arkadiy Artemenko

Плохо где морские сражения как в черный флагг

1
ViscousNetharion
морские сражения как в черный

Зачем спойлеришь?)

3
luVol

Я думаю они могли даже внедрить свои успешные наработки хита скул энд боньс 🤣

0
RASTA PAHAN

Да, да. кал между собой обменивать

0
Шедевральный AC Shadow

Фу, сцука! Как вы, негативщики, уже зае... Куда не зайди, что не почитай - всюду вечно недовольные. Открываю тупо любую новость и всюду срачи. Это сайт такой или с людьми что-то не так?

0
Dinozavrus Шедевральный AC Shadow

сейчас если время такое, одна трешатина для фемпомоек делается.

0
ViscousNetharion Шедевральный AC Shadow

С людьми. С русскими людьми

0
jax baron Шедевральный AC Shadow

с пг что то не так - ну с людьми тоже на пг.

-2
jax baron ViscousNetharion

+.

-1
ViscousNetharion

Классная игра, но за чёрного не хочу играть, в древне-японском сеттинге(

А моды не выйдет - у меня только XSX. Щито делать...

0
jax baron

было бы ещё интереснее - вам додут транспорт- но в море вы не выйдете - "клан Мори" затопит сразу.

0
211186

А сколько,интересно,по времени проходить ее??часов 1000 опятт?

0
xXHASLXx

а корабль тоже будет черножопым?))))

0
ViscousNetharion
Мы действительно хотели сосредоточиться на суше." - сказал Бену

Лучше бы на игре сосредоточились, а то выйдет очередное г)

-1