В Assassin's Creed Shadows наконец-то появился костюм Эцио и кот-ассасин

Ubisoft выпустила обновление 1.1.1 для Assassin's Creed Shadows, которое предоставляет всем игрокам бесплатный контент и поддержку предстоящего дополнения Claws of Awaji, которое выйдет 16 сентября. Кроме того, в Центре Анимуса был добавлен новый проект, позволяющий игрокам разблокировать снаряжение в стиле Эцио.
Ознакомьтесь с основными новыми функциями:
- Новое дополнение: Claws of Awaji (выход 16 сентября)
- Новая бесплатная миссия: «Иди с Бо» (16 сентября)
- Присоединяйтесь к Дзюндзиро в его путешествии на поиски легендарного мастера Бо
- Научитесь использовать новое оружие Бо, идеально подходящее для акробатического стиля Наоэ
- Награда: одно Бо для использования на протяжении всего приключения
- Максимальный уровень увеличен до 100
- Обновления убежища:
- 2 новых уровня улучшений, всего 20 новых улучшений
- 3 новых уровня убежища
- Новый проект в Центре Анимуса: Святилище
- Позволяет разблокировать снаряжение в стиле Эцио, кусаригаму и многое другое
- Другие изменения:
- Изменение времени суток
- Улучшенные разведчики
- Повышенное качество снаряжения
- Исправления ошибок и общие улучшения
Там этот скин и так дается в убежище, а вот кошка прикольно
Кот-ассасин )) это конечно сильно! ради такого питомца стоит игру поиграть 😂
Очень нужный скин в "скобочках" нет.
Это типа кот в сапогах, надо ему шпагу выдать тоже)
В следующей игре будет Assassin's Creed Cat?)
Ждал черный костюм для Наоэ...