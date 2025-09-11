ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5.9 2 084 оценки

В Assassin's Creed Shadows наконец-то появился костюм Эцио и кот-ассасин

monk70 monk70

Ubisoft выпустила обновление 1.1.1 для Assassin's Creed Shadows, которое предоставляет всем игрокам бесплатный контент и поддержку предстоящего дополнения Claws of Awaji, которое выйдет 16 сентября. Кроме того, в Центре Анимуса был добавлен новый проект, позволяющий игрокам разблокировать снаряжение в стиле Эцио.

Ознакомьтесь с основными новыми функциями:

  • Новое дополнение: Claws of Awaji (выход 16 сентября)
  • Новая бесплатная миссия: «Иди с Бо» (16 сентября)
    • Присоединяйтесь к Дзюндзиро в его путешествии на поиски легендарного мастера Бо
    • Научитесь использовать новое оружие Бо, идеально подходящее для акробатического стиля Наоэ
    • Награда: одно Бо для использования на протяжении всего приключения
  • Максимальный уровень увеличен до 100
  • Обновления убежища:
    • 2 новых уровня улучшений, всего 20 новых улучшений
    • 3 новых уровня убежища
  • Новый проект в Центре Анимуса: Святилище
    • Позволяет разблокировать снаряжение в стиле Эцио, кусаригаму и многое другое
  • Другие изменения:
    • Изменение времени суток
    • Улучшенные разведчики
    • Повышенное качество снаряжения
    • Исправления ошибок и общие улучшения
Анна Кранцове

Там этот скин и так дается в убежище, а вот кошка прикольно

1
Tsssss

Кот-ассасин )) это конечно сильно! ради такого питомца стоит игру поиграть 😂

1
kotasha

Очень нужный скин в "скобочках" нет.

1
PuaJl4eJl

Это типа кот в сапогах, надо ему шпагу выдать тоже)

1
Zick211

В следующей игре будет Assassin's Creed Cat?)

Nell Samurai

Ждал черный костюм для Наоэ...