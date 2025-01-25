В Assassin's Creed Shadows не будет точек интереса через каждые 50 метров

Креативный директор Assassin’s Creed Shadows Джонатан Дюмон рассказал, что студия решила сделать открытый мир в предстоящей игре более компактным, с меньшим беспорядком, чем в предыдущих играх франшизы. В разговоре с GamesRadar Дюмон рассказал о том, что посещение Японии для исследования Assassin’s Creed Shadows изменило мнение разработчиков о том, как подходить к построению мира в игре.

Студия работает над тем, чтобы игроки чувствовали благоговения, которого можно достичь только тогда, когда они не подвергаются постоянной бомбардировке новыми точками интереса.

Время в пути немного отличается — это не точка интереса, за которой сразу следует другая точка интереса, каждые 50 метров. Там больше открытого, естественного ландшафта, по которому придется немного дольше путешествовать, но когда вы добираетесь до места, там есть гораздо больше. Соотношение масштабов изменилось по сравнению с Odyssey и тем, что мы делали раньше, а затем просто точность попыток уделить невероятное внимание деталям в окружающей среде, чтобы мы сделали из неё конфетку.

После столкновения с довольно большим количеством задержек Assassin’s Creed Shadows наконец-то получила дату релиза — 20 марта. Директор игры Чарльз Бенуа рассказал, что в этой последней задержке студия не работает над переделкой какой-либо из основных механик игры. Вместо этого студия тратит дополнительное время на полировку того, что уже есть в игре.

Assassin’s Creed Shadows выходит на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Предварительный заказ игры также дает игрокам DLC Claws of Awaji, которое будет включать в себя дополнительные 10 часов контента, в комплекте с новой зоной и новым снаряжением для игроков. DLC планируется выпустить позже в этом году.