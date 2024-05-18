В Assassin's Creed Shadows некоторые миссии будут открываться через сезонный пропуск

Портал IGN сообщил, что игроки Assassin’s Creed Shadows получат доступ не ко всем миссиям. Одна из них будет доступна только за предзаказ, а вторая будет в наградах сезонного пропуска.
Как обычно для издателя, Shadows будет выпущен в нескольких различных версиях — Standard Edition за 69,99 долларов США, Gold Edition за 109,99 долларов США, Ultimate Edition за 129,99 долларов США и Коллекционное издание за 279,99 долларов США — но только те, кто предварительно оформит предзаказ Gold Edition или выше, получат доступ к обеим дополнительным миссиям в день запуска.
Предзаказ игры не требует каких-либо дополнительных затрат (только обязательство купить), а это означает, что одну из этих миссий получить проще, но Season Pass в настоящее время доступен только в более дорогих версиях игры, которые стоят как минимум дополнительно 40 долларов.
Ubisoft не рассказали подробностей о заблокированных миссиях. Бонус предзаказа получил название Thrown to the Dogs, и на его арте изображена главная героиня Най с собакой. О дополнительной миссии из сезонного пропуска известно лишь, что игрокам предстоит «проникнуть в тайное общество изнутри».
Это уже не первый случай с блокировкой миссий в игре, похожая история приключилась и в грядущей Star Wars Outlaws от той же Ubisoft - миссия про Джаббу Хатта будет доступна только в сезонном пропуске.
Ну "хороших" им продаж,продолжайте в том же духе,причем это не только к юбикам относится.Самое печальное,что многие по любому им деревянные занесут,и продолжится вытирание ног об игроков,еще больше прогрева...
А они отличные, уже есть информация от журналиста Тома Хендерсона о том, что предзаказы за 2 дня очень высокие и превзошли ожидания Юбисофт
Предзаказы не сильный показатель, так как бренд АС известен, и они всегда были отличными, а ведь даже гемплея не было.
Только этот Том забыл упомянуть, сколько денег получил от убиков за заказную "инфу" )
я ток одно не пойму , каким нужно быть сказочным что бы это покупать ?
Star Citizen же за 8000 рублей покупают. Уже на 600.000.000$ накупили. Так что не удивительно
Мда.. За дешевую повестку еще такие деньги хотят.. А не пошли бы они лесом) Самое смешное, что найдутся упоротые, которые купят это.. Без лоха и жизнь плоха ) А вообще, жадность Фраера сгубила...По ходу им вообще плевать на последствия для своей же репутации. Да и другие крупные конторы туда же движутся.
Вот это я уже вижу Ubisoft в своём репертуаре.. Есть прикол на ютубе типа логика игр. И там было видео про платный контент, потом надо будет и за шаги в игре платить.
Началось :)
Я бы сильно расстроился, если бы планировал играть. А так, пофиг что было там в Мираже доступно а что нет, что тут так же фиолетово. Как ломанут эти несуразности, может и заинтересуюсь. А так пока веселюсь, глядя как Юбики отпиливают себе ногу не попавшую в капкан:)))
Норм так юбики прогревают, в стар варсе такая же басня. Акционеры трясутся там небось уже.
О нееет, поплачем, что не получить 2 побочки в игре, которую мы и не собирались покупать, уууу, плахии дяди!
М-да стоило Императрице исчезнуть и разработчики уверовав в неуязвимость DENUVO в конец обнаглели... Что дальше? Запретят играть пока им не предоставят доступ к банковскому счёту?