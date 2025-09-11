В дополнении Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows враги будут маскироваться под обычных жителей

16 сентября Assassin’s Creed Shadows получит первое дополнение после релиза — Claws of Awaji. В нём Наоэ и Ясукэ отправятся на остров. В нём вас ждёт более 10 часов нового контента, включая новые комплекты брони и новый тип оружия — посох Бо с легендарными возможностями.
Однако остров Авадзи полон опасностей. За пределами карты основной игры, он предлагает новые биомы, такие как пляжи на болотах и в джунглях, где враги могут легко устроить засаду и заманить вас в ловушку, согласно Xbox Wire (осторожно, спойлеры). Возможно, самое интригующее заключается в том, что они могут маскироваться под мирных жителей и атаковать в самый неожиданный момент.
Двум героям предстоит сразиться с «могущественной и ужасающей фракцией», что также означает «новых, уникальных боссов». Главное — завершить основной квест, чтобы сразу начать дополнение.
Assassin’s Creed: Shadows доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Сюжетка давно пройдена, жду
Новые ненужные похождения фемзиатки и негрилы
"будут замаскироваться"
А твой будет разговариваешь по русских?
бесплатно хоть? у меня стандартная версия игры
Дополнение будет бесплатным для тех, кто оформил предзаказ основной игры, а для остальных оно будет платным.
спасибо, у меня предзаказ
Хорошо, что делал предзаказ! Будет повод вернутся в игру
враги будут замаскироваться под обычных жителей
Очень полезное предупреждение о спойлерах🤣и я уверен что вся эта суперинтересная механика будет заключаться в том что нужно будет вовремя нажать кнопку чтобы отразить внезапную атаку,а дальше будет обычная боёвка,проверять катаной мирных жителей не дадут