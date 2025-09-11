ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
В дополнении Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows враги будут маскироваться под обычных жителей

16 сентября Assassin’s Creed Shadows получит первое дополнение после релиза — Claws of Awaji. В нём Наоэ и Ясукэ отправятся на остров. В нём вас ждёт более 10 часов нового контента, включая новые комплекты брони и новый тип оружия — посох Бо с легендарными возможностями.

Однако остров Авадзи полон опасностей. За пределами карты основной игры, он предлагает новые биомы, такие как пляжи на болотах и ​​в джунглях, где враги могут легко устроить засаду и заманить вас в ловушку, согласно Xbox Wire (осторожно, спойлеры). Возможно, самое интригующее заключается в том, что они могут маскироваться под мирных жителей и атаковать в самый неожиданный момент.

Двум героям предстоит сразиться с «могущественной и ужасающей фракцией», что также означает «новых, уникальных боссов». Главное — завершить основной квест, чтобы сразу начать дополнение.

Assassin’s Creed: Shadows доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

ViksOne

Сюжетка давно пройдена, жду

Madiark

Новые ненужные похождения фемзиатки и негрилы

Madfury

"будут замаскироваться"

А твой будет разговариваешь по русских?

Лидер Мур

бесплатно хоть? у меня стандартная версия игры

Nell Samurai

Дополнение будет бесплатным для тех, кто оформил предзаказ основной игры, а для остальных оно будет платным.

Лидер Мур Nell Samurai

спасибо, у меня предзаказ

Nell Samurai

Хорошо, что делал предзаказ! Будет повод вернутся в игру

MNM 777

враги будут замаскироваться под обычных жителей

h1fter

Очень полезное предупреждение о спойлерах🤣и я уверен что вся эта суперинтересная механика будет заключаться в том что нужно будет вовремя нажать кнопку чтобы отразить внезапную атаку,а дальше будет обычная боёвка,проверять катаной мирных жителей не дадут