В дополнении Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows враги будут замаскироваться под обычных жителей

16 сентября Assassin’s Creed Shadows получит первое дополнение после релиза — Claws of Awaji. В нём Наоэ и Ясукэ отправятся на остров. В нём вас ждёт более 10 часов нового контента, включая новые комплекты брони и новый тип оружия — посох Бо с легендарными возможностями.

Однако остров Авадзи полон опасностей. За пределами карты основной игры, он предлагает новые биомы, такие как пляжи на болотах и ​​в джунглях, где враги могут легко устроить засаду и заманить вас в ловушку, согласно Xbox Wire (осторожно, спойлеры). Возможно, самое интригующее заключается в том, что они могут маскироваться под мирных жителей и атаковать в самый неожиданный момент.

Двум героям предстоит сразиться с «могущественной и ужасающей фракцией», что также означает «новых, уникальных боссов». Главное — завершить основной квест, чтобы сразу начать дополнение.

Assassin’s Creed: Shadows доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.