В файлах Assassin's Creed Shadows обнаружены следы мультиплеера и PvP-режима

Похоже, Ubisoft может готовить возвращение мультиплеера в серию Assassin’s Creed. Согласно свежей утечке, в игровых файлах Assassin’s Creed Shadows были обнаружены упоминания сетевого режима, включая элементы PvP.

О находке сообщил известный моддер Sliderv2 на своей странице в X (бывший Twitter). Он опубликовал скриншоты, где можно увидеть фрагменты кода, явно относящиеся к мультиплеерным картам и тренировочным аренам. Среди них — строки с названиями RED_PVP_Maps и RED_PVP_Gym, что намекает на существование отдельного соревновательного режима. Напомним, что «Codename RED» — это внутреннее название проекта Shadows на ранней стадии разработки.

Информацию о сетевом функционале ранее также публиковал Insider Gaming. Ещё в октябре 2024 года издание сообщало, что в Shadows якобы находится в разработке кооперативный и мультиплеерный режим, скрывающийся под кодовым именем LEAGUE. Планировалось, что он появится после релиза основной игры, однако точных сроков или подробностей об этом контенте представлено не было.

Если планы Ubisoft не изменились, Shadows может стать первой с 2014 года игрой в серии, где появится онлайн-составляющая. Напомним, PvP-мультиплеер последний раз появлялся в Assassin’s Creed IV: Black Flag, а кооперативные миссии — в Assassin’s Creed Unity. С тех пор серия фокусировалась исключительно на одиночных приключениях.

Важно подчеркнуть, что новый мультиплеер Shadows не связан с проектом Assassin’s Creed Invictus — это отдельная игра, которая позиционируется как полноценный мультиплеерный тайтл во вселенной Assassin’s Creed и разрабатывается параллельно.

На данный момент Ubisoft официально не подтвердила наличие мультиплеера в Assassin’s Creed Shadows. Тем не менее, находки энтузиастов придают слухам всё больше веса. Возможно, нас ждёт возвращение в прошлое — в ту эпоху, когда «Ассасины» были не только одиночными охотниками, но и участниками напряжённых сетевых сражений.