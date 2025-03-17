В России уже продают диски с Assassin's Creed Shadows за несколько дней до релиза

Еще в феврале мы писали о том, что некоторые счастливчики смогли получить физические копии Assassin’s Creed Shadows раньше официального выхода. Тогда утечки были единичными, но теперь ситуация приняла промышленный масштаб.

За несколько дней до мирового релиза на крупнейших онлайн-площадках в России начали появляться объявления о продаже дисков с игрой для PlayStation 5. Например, на Авито можно найти предложения с новыми, запечатанными копиями.

Такие ситуации не редкость для крупных релизов. Обычно это связано с тем, что ритейлеры получают партии дисков заранее, чтобы успеть подготовиться к продажам. Однако в некоторых случаях копии игр попадают к покупателям раньше времени. Кроме того, ранний доступ к дисковым версиям создает риск появления сливов и спойлеров в сети. Уже в феврале сообщество Assassin’s Creed столкнулось с тем, что часть игроков начала проходить Shadows до официального релиза, а теперь, когда копии массово попали в продажу, вероятность утечек значительно возрастет.

Тем временем Ubisoft активно раскрывает новые детали проекта. Так, разработчики недавно подробно рассказали о механике убежища, которое станет центральной базой для главных героев, а также объяснили, почему именно в Shadows студия наконец решилась на японский сеттинг.

Несмотря на утечки, официальный релиз игры состоится 20 марта. Уже завтра, 18 марта, выйдут первые обзоры от критиков, после чего станет понятно, удалось ли Ubisoft создать достойного наследника серии, хотя с точки зрения большинства критиков.