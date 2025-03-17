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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 923 оценки

В России уже продают диски с Assassin's Creed Shadows за несколько дней до релиза

Gutsz Gutsz

Еще в феврале мы писали о том, что некоторые счастливчики смогли получить физические копии Assassin’s Creed Shadows раньше официального выхода. Тогда утечки были единичными, но теперь ситуация приняла промышленный масштаб.

Некоторые счастливчики уже проходят Assassin's Creed Shadows, в сети ожидается наплыв спойлеров и сливов

За несколько дней до мирового релиза на крупнейших онлайн-площадках в России начали появляться объявления о продаже дисков с игрой для PlayStation 5. Например, на Авито можно найти предложения с новыми, запечатанными копиями.

Такие ситуации не редкость для крупных релизов. Обычно это связано с тем, что ритейлеры получают партии дисков заранее, чтобы успеть подготовиться к продажам. Однако в некоторых случаях копии игр попадают к покупателям раньше времени. Кроме того, ранний доступ к дисковым версиям создает риск появления сливов и спойлеров в сети. Уже в феврале сообщество Assassin’s Creed столкнулось с тем, что часть игроков начала проходить Shadows до официального релиза, а теперь, когда копии массово попали в продажу, вероятность утечек значительно возрастет.

Тем временем Ubisoft активно раскрывает новые детали проекта. Так, разработчики недавно подробно рассказали о механике убежища, которое станет центральной базой для главных героев, а также объяснили, почему именно в Shadows студия наконец решилась на японский сеттинг.

Союзники, строительство и возможности: особенности убежища в Assassin's Creed Shadows
В Ubisoft пояснили, почему только в Assassin's Creed Shadows решились на японский сеттинг

Несмотря на утечки, официальный релиз игры состоится 20 марта. Уже завтра, 18 марта, выйдут первые обзоры от критиков, после чего станет понятно, удалось ли Ubisoft создать достойного наследника серии, хотя с точки зрения большинства критиков.

7
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Serj77777

Купят море рекламы на игровых сайтах, критиков ,ботов,подсосов на Твитче... как Outlaws продавали,так и здесь будет,схема понятная.)

7
ZAUSA

А надо вам бесплатно дать, чтобы вы поиграли и, если игра хорошая, бесплатно сделали рекламу?

-2
FromTheDepths ZAUSA

Дааа, для вставки между Юбисофт и хорошая игры действительно нужно это «если» как никому другому.

0
Господин Никто

и так же как с Outlaws продажам это не поможет

0
Serj77777 ZAUSA

Есть масса стримеров,которые за копию игры в раннем доступе,делают хорошие обзоры на плохие игры,им даже платить не нужно.)Ты под камнем живёшь?

3
ZAUSA Serj77777

И что? Я не говорил, что такого нет. Другие тоже так рекламируют свои игры.

0
MORDORR
7
Blenderr100

Не забываем про подделки

3
-zotik-

Ладно

2
HellowRainbow

Не думайте, раз коробочки запечатанные – значит они пустые. Пустые коробки вам продаст только гробовщик (с)

1
My life is a game

как кстати вообще диски работают от плойки?надо чтобы диск был куплен в Турции и региона твоего акка тоже турецкий или хоть РФ регион, а диск Турецкий? Объясните пожалуйста

0
agula98

Без разницы где диск куплен, ты просто его вставляешь, игра ставится на хард и играешь, диск в пс5 теперь чисто как ключ проверки и все

2
My life is a game agula98

и акк плойки любой?

0
agula98 My life is a game

Да

0
My life is a game agula98

кайф, спасибо
я думал геморно будет игры покупать

0
Пользователь ВКонтакте

Может быть это осмысленное решение багетников - поднять продажи сливом и типо эксклюзивом временным, ибо официальный выход привлечёт, кажется, значительно меньше игроков, чем они изначально планировали/планируют. // Рамис Ходжаев

0
Пользователь ВКонтакте

Тут нет умных ходов - просто диски лежат на складах уже несколько месяцев, ибо печатались к прошлой дате релиза.
И потихоньку эти диски растаскивают особо предприимчивые работники магазинов. // Даниил Сащенко

0
vertehwost

Если честно я там ожидал увидеть приписку PS3

0
ExperimentalRumble

Неужели есть кто то кто купит ЭТО Г-ОНО за деньги?!

0
barabear

Такой вот парадокс, много людей хейтят юбиков, но при этом продолжают покупать их игры...

1
maximfighter

что то после роликов вообще играть не хочеться, нету нормального протагониста, ни чего нового, опять чисти блопосты, одни и теже анимации с прошлых частей

0
CrummyLorcan

да не продавать а раздавать это г надо

-2