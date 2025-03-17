В России уже продают диски с Assassin's Creed Shadows за несколько дней до релиза

Еще в феврале мы писали о том, что некоторые счастливчики смогли получить физические копии Assassin’s Creed Shadows раньше официального выхода. Тогда утечки были единичными, но теперь ситуация приняла промышленный масштаб.
За несколько дней до мирового релиза на крупнейших онлайн-площадках в России начали появляться объявления о продаже дисков с игрой для PlayStation 5. Например, на Авито можно найти предложения с новыми, запечатанными копиями.
Такие ситуации не редкость для крупных релизов. Обычно это связано с тем, что ритейлеры получают партии дисков заранее, чтобы успеть подготовиться к продажам. Однако в некоторых случаях копии игр попадают к покупателям раньше времени. Кроме того, ранний доступ к дисковым версиям создает риск появления сливов и спойлеров в сети. Уже в феврале сообщество Assassin’s Creed столкнулось с тем, что часть игроков начала проходить Shadows до официального релиза, а теперь, когда копии массово попали в продажу, вероятность утечек значительно возрастет.
Тем временем Ubisoft активно раскрывает новые детали проекта. Так, разработчики недавно подробно рассказали о механике убежища, которое станет центральной базой для главных героев, а также объяснили, почему именно в Shadows студия наконец решилась на японский сеттинг.
Несмотря на утечки, официальный релиз игры состоится 20 марта. Уже завтра, 18 марта, выйдут первые обзоры от критиков, после чего станет понятно, удалось ли Ubisoft создать достойного наследника серии, хотя с точки зрения большинства критиков.
Купят море рекламы на игровых сайтах, критиков ,ботов,подсосов на Твитче... как Outlaws продавали,так и здесь будет,схема понятная.)
А надо вам бесплатно дать, чтобы вы поиграли и, если игра хорошая, бесплатно сделали рекламу?
Дааа, для вставки между Юбисофт и хорошая игры действительно нужно это «если» как никому другому.
и так же как с Outlaws продажам это не поможет
Есть масса стримеров,которые за копию игры в раннем доступе,делают хорошие обзоры на плохие игры,им даже платить не нужно.)Ты под камнем живёшь?
И что? Я не говорил, что такого нет. Другие тоже так рекламируют свои игры.
Не забываем про подделки
Ладно
Не думайте, раз коробочки запечатанные – значит они пустые. Пустые коробки вам продаст только гробовщик (с)
как кстати вообще диски работают от плойки?надо чтобы диск был куплен в Турции и региона твоего акка тоже турецкий или хоть РФ регион, а диск Турецкий? Объясните пожалуйста
Без разницы где диск куплен, ты просто его вставляешь, игра ставится на хард и играешь, диск в пс5 теперь чисто как ключ проверки и все
и акк плойки любой?
Да
кайф, спасибо
я думал геморно будет игры покупать
Может быть это осмысленное решение багетников - поднять продажи сливом и типо эксклюзивом временным, ибо официальный выход привлечёт, кажется, значительно меньше игроков, чем они изначально планировали/планируют. // Рамис Ходжаев
Тут нет умных ходов - просто диски лежат на складах уже несколько месяцев, ибо печатались к прошлой дате релиза.
И потихоньку эти диски растаскивают особо предприимчивые работники магазинов. // Даниил Сащенко
Если честно я там ожидал увидеть приписку PS3
Неужели есть кто то кто купит ЭТО Г-ОНО за деньги?!
Такой вот парадокс, много людей хейтят юбиков, но при этом продолжают покупать их игры...
что то после роликов вообще играть не хочеться, нету нормального протагониста, ни чего нового, опять чисти блопосты, одни и теже анимации с прошлых частей
да не продавать а раздавать это г надо