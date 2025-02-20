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Assassin's Creed: Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.2 842 оценки

В сети нашли интересные намеки на первое сюжетное DLC для Assassin's Creed: Shadows

Gutsz
Новости

Несмотря на то, что до выхода новой части серии Assassin's Creed остается еще месяц, нетерпеливые фанаты уже активно занимаются изучение будущего контента для игры. Недавно поклонники Assassin’s Creed: Shadows обнаружили весьма занятную деталь на странице предзаказа игры и ее первого сюжетного дополнения. На изображении, сопровождающем DLC, видно клинок, закрепленный на верхней стороне предплечья, что напоминает скрытое лезвие Дария — первого известного ассасина, представленного в дополнении Legacy of the First Blade для Assassin’s Creed Odyssey.

Игроки тут же начали строить догадки. Некоторые считают, что это просто заглушка, не имеющая отношения к будущему контенту. Однако другие уверены, что выбор именно такого дизайна скрытого клинка может быть намеком на возвращение Дария или связь Shadows с более ранними событиями серии.

Кроме того, обсуждается возможность кроссовера с Кассандрой, главной героиней Odyssey, или истории о том, как скрытый клинок Дария и его кодекс вновь появятся в эпохе феодальной Японии. Ubisoft пока не давала официальных комментариев, но, судя по обсуждениям, перваое сюжетное расширение к экшену может оказаться связанной с истоками Братства ассасинов.

На фоне этих слухов Ubisoft недавно представила режим канона, который позволит игрокам пройти Shadows в соответствии с официальной сюжетной хронологией серии. Разработчики подробно рассказали, как это будет работать, что также вызвало новую волну обсуждений среди поклонников.

Разработчики Assassin's Creed: Shadows показали, как будет работать режим "Канона" в игре

Ожидание продлится недолго — Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Andrey Likarenko

Скорее бы этот ШЕДЕВР вышёл)

3
MoodyPalamon

Да, хочется уже поиграть, и посмотреть как бл@дей трясёт от успеха игры

0
DESOL4TE MoodyPalamon

Хех, пропустил новые серии этой игры и про успех ни одной не слышал, Вальгала только на слуху была, остальные вообще мимо прошли,хотя я часто слежу за релизами, без обид, но успехом у серии увы не пахнет. Та даже по комментам понять можно, если игра реально успешная, то в комментах лютый срач, противостояние гвна с мочей, а у шадовс кнч все поспокойнее,хотя и есть небольшой срач чисто иза нигги.

0
Andrey Likarenko MoodyPalamon

Да, согласен с тобой бро!!! Ну ничего! Хейтерки и тут найдут к чему придраться! А я вот обожаю так игру Ассассин!!!!

0
Player is Ready

С Кассандрой было бы интересно, по крайней мере мне в вальгале было интересно и не хватило продолжительности

0
AlexFoRestor

Меня печалит то, что они теперь эту Кассандру могут пихать вообще во все части серии, потому что её жизнь длилась с античности и до наших дней... А персонаж-то тем временем супер безликий.

0