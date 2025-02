В сети нашли интересные намеки на первое сюжетное DLC для Assassin's Creed: Shadows

Несмотря на то, что до выхода новой части серии Assassin's Creed остается еще месяц, нетерпеливые фанаты уже активно занимаются изучение будущего контента для игры. Недавно поклонники Assassin’s Creed: Shadows обнаружили весьма занятную деталь на странице предзаказа игры и ее первого сюжетного дополнения. На изображении, сопровождающем DLC, видно клинок, закрепленный на верхней стороне предплечья, что напоминает скрытое лезвие Дария — первого известного ассасина, представленного в дополнении Legacy of the First Blade для Assassin’s Creed Odyssey.

Игроки тут же начали строить догадки. Некоторые считают, что это просто заглушка, не имеющая отношения к будущему контенту. Однако другие уверены, что выбор именно такого дизайна скрытого клинка может быть намеком на возвращение Дария или связь Shadows с более ранними событиями серии.

Кроме того, обсуждается возможность кроссовера с Кассандрой, главной героиней Odyssey, или истории о том, как скрытый клинок Дария и его кодекс вновь появятся в эпохе феодальной Японии. Ubisoft пока не давала официальных комментариев, но, судя по обсуждениям, перваое сюжетное расширение к экшену может оказаться связанной с истоками Братства ассасинов.

На фоне этих слухов Ubisoft недавно представила режим канона, который позволит игрокам пройти Shadows в соответствии с официальной сюжетной хронологией серии. Разработчики подробно рассказали, как это будет работать, что также вызвало новую волну обсуждений среди поклонников.

Ожидание продлится недолго — Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.