В сети нашли интересные намеки на первое сюжетное DLC для Assassin's Creed: Shadows

Несмотря на то, что до выхода новой части серии Assassin's Creed остается еще месяц, нетерпеливые фанаты уже активно занимаются изучение будущего контента для игры. Недавно поклонники Assassin’s Creed: Shadows обнаружили весьма занятную деталь на странице предзаказа игры и ее первого сюжетного дополнения. На изображении, сопровождающем DLC, видно клинок, закрепленный на верхней стороне предплечья, что напоминает скрытое лезвие Дария — первого известного ассасина, представленного в дополнении Legacy of the First Blade для Assassin’s Creed Odyssey.
Игроки тут же начали строить догадки. Некоторые считают, что это просто заглушка, не имеющая отношения к будущему контенту. Однако другие уверены, что выбор именно такого дизайна скрытого клинка может быть намеком на возвращение Дария или связь Shadows с более ранними событиями серии.
Кроме того, обсуждается возможность кроссовера с Кассандрой, главной героиней Odyssey, или истории о том, как скрытый клинок Дария и его кодекс вновь появятся в эпохе феодальной Японии. Ubisoft пока не давала официальных комментариев, но, судя по обсуждениям, перваое сюжетное расширение к экшену может оказаться связанной с истоками Братства ассасинов.
На фоне этих слухов Ubisoft недавно представила режим канона, который позволит игрокам пройти Shadows в соответствии с официальной сюжетной хронологией серии. Разработчики подробно рассказали, как это будет работать, что также вызвало новую волну обсуждений среди поклонников.
Ожидание продлится недолго — Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.
Скорее бы этот ШЕДЕВР вышёл)
Да, хочется уже поиграть, и посмотреть как бл@дей трясёт от успеха игры
Хех, пропустил новые серии этой игры и про успех ни одной не слышал, Вальгала только на слуху была, остальные вообще мимо прошли,хотя я часто слежу за релизами, без обид, но успехом у серии увы не пахнет. Та даже по комментам понять можно, если игра реально успешная, то в комментах лютый срач, противостояние гвна с мочей, а у шадовс кнч все поспокойнее,хотя и есть небольшой срач чисто иза нигги.
Да, согласен с тобой бро!!! Ну ничего! Хейтерки и тут найдут к чему придраться! А я вот обожаю так игру Ассассин!!!!
С Кассандрой было бы интересно, по крайней мере мне в вальгале было интересно и не хватило продолжительности
Меня печалит то, что они теперь эту Кассандру могут пихать вообще во все части серии, потому что её жизнь длилась с античности и до наших дней... А персонаж-то тем временем супер безликий.