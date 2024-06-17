ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
5 430 оценок

В Ubisoft даже не знают японского, поэтому отправили журналистам неправильную коллекционку Assassin's Creed: Shadows

Gutsz
Новости

Многие поклонники серии Assassin's Creed больше десятилетия просили французских разработчиков из Ubisoft переместить франшизу в азиатский сеттинг и показать приключения братства убийц в Японии. Просьбы игроков были услышаны только сейчас и будут реализованы в Assassin's Creed: Shadows. Но, судя по увиденным кадрам и реакции сообщества, лучше бы разработчики даже не пытались выпустить эту игру. Геймплейная демонстрация сильно разозлила многих игроков, особенно тех, кто проживает в Японии или хорошо знаком с культурой этой страны. К сожалению, на этом скандал не заканчивается — Ubisoft смогла опозориться ещё сильнее.

Одновременно с демонстрацией игрового процесса Assassin's Creed: Shadows представители Ubisoft отправили многим журналистам и блогерам специальную коллекционку с уникальной коробкой и фигуркой главного героя. На первый взгляд это был приятный подарок от разработчиков, и многие западные контент-мейкеры даже успели похвалить их за такой жест. Тем временем японские журналисты и блогеры остались в шоке.

Как оказалось, коллекционка Assassin's Creed: Shadows буквально насмехается над японской культурой. На коробке были нарисованы иероглифы, которые лишь пытаются имитировать японские, но на самом деле представляют собой набор бессвязных карикатур. Ошибки на этом не заканчиваются: разработчики умудрились перепутать гербы двух величественных кланов Японии того времени. На статуэтке главного героя игры вместо герба Нобунаги изображён герб совершенно другого клана.

Японские СМИ успели отреагировать должным образом и высмеяли ошибки Ubisoft. По мнению журналистов, эта компания совершенно не разбирается в самых элементарных исторических аспектах Японии и её культуры. Они уверены, что ожидать хоть какой-то достоверности или исторической точности в Assassin's Creed: Shadows не стоит.

7
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
BossyBat

Так сколько говорите они наняли аналитиков и истриков для максимальной достоверности? Историки прямиком из SBI и ей похожих компаний?

И да, я люблю азиатскую культуру и изучаю Японский. Мне безумно обидно видеть эту мерзость (Я про попытку пропихнуть повестку через Японию)

12
Sivispacempb

Да это насколько же нужно было кринжануться ,что бы попытаться пропихнуть повестку в игру именно через Японию, столько игр серии было , столько возможностей, но выбрали самую ортодоксальную страну , это или капец гениальный ход , замысел которого непонятен, или уже просто капец какая некомпетентность и крах культуры. Мне кажется черногожим можно было сделать персонажей начиная с 3 части практически в любой и это не так бы болезненно восприняли как в азиатском сетиинге , который и так сам по себе достаточная экзотика для остального мира.

1
3АЕ6

А ведь были времена когда эта серия игр была чуть ли не лучшей по соответствию историческим фактам, хотя и с долей вымысла, но всё же...

8
Talendor3

ахахах, вот это да, расизм от повесточников пошел по всем фронтам

7
smallhell

А... так получается это просто клюква (на японский манер). Хавайте япошки на здоровье.

6
Пользователь ВКонтакте

Все по секретным документам // Александр Ковалёв

5
Олег Фамилия

Ну спецом наверно)

5
Божественный Ubisoft

Чтобы эту весть разнесли по Японии и тем самым прорекламировали игру

0
Олег Фамилия Божественный Ubisoft

Или просто побесить)

1
Raphtallia

Ну юби, ну посмешища.Ну как обычно в общем-то.

0
Божественный Ubisoft

Ты на полном серьезе думаешь, что у Юбисофта не нашлось денег нанять человека, который во всем этом разбирается? Не правильные иероглифы и перепутанные гербы 😁 Да это даже я смог бы для них сделать. Это же очевидно делается специально. Или рекламный ход, или япошки чем то им насолили и они теперь на них отрываются. Сделали черного самурая, который будет им бошки крошить. Да тут куча всего против японцев. Ещё выйдет куча новостей со всеразличными ляпами и прочим

1
shurasick876

Когда решил насрать во все свои штаны)

0
Aellie
0
Rey4rtRO

Видимо, недостаточно мультикультурная у них команда.

0
TRUE_KILLUMINATI

Даже не знаю как это комменитровать.

Юби с каждым ассасином деградирует все больше и больше. Зря они с ребятами из нефтликс в один бар ходят по выходным)

-1
-zotik-

Вообще то у них есть студия в японии, а французкое подразделение не должно знать язык какой то страны. В японии их представляло юби токио, которое походу такое же бесполезное как и наше раз не проверило или не подготавливала

-2
Божественный Ubisoft
Но, судя по увиденным кадрам и реакции сообщества, лучше бы разработчики даже не пытались выпустить эту игру.

Так может и вальгаллу не надо было выпускать?)))) Там тоже недовольные были xD

-4
Пользователь ВКонтакте

Даже ориджынс не надо было выпускать // Александр Ковалёв

3