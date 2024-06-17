В Ubisoft даже не знают японского, поэтому отправили журналистам неправильную коллекционку Assassin's Creed: Shadows

Многие поклонники серии Assassin's Creed больше десятилетия просили французских разработчиков из Ubisoft переместить франшизу в азиатский сеттинг и показать приключения братства убийц в Японии. Просьбы игроков были услышаны только сейчас и будут реализованы в Assassin's Creed: Shadows. Но, судя по увиденным кадрам и реакции сообщества, лучше бы разработчики даже не пытались выпустить эту игру. Геймплейная демонстрация сильно разозлила многих игроков, особенно тех, кто проживает в Японии или хорошо знаком с культурой этой страны. К сожалению, на этом скандал не заканчивается — Ubisoft смогла опозориться ещё сильнее.
Одновременно с демонстрацией игрового процесса Assassin's Creed: Shadows представители Ubisoft отправили многим журналистам и блогерам специальную коллекционку с уникальной коробкой и фигуркой главного героя. На первый взгляд это был приятный подарок от разработчиков, и многие западные контент-мейкеры даже успели похвалить их за такой жест. Тем временем японские журналисты и блогеры остались в шоке.
Как оказалось, коллекционка Assassin's Creed: Shadows буквально насмехается над японской культурой. На коробке были нарисованы иероглифы, которые лишь пытаются имитировать японские, но на самом деле представляют собой набор бессвязных карикатур. Ошибки на этом не заканчиваются: разработчики умудрились перепутать гербы двух величественных кланов Японии того времени. На статуэтке главного героя игры вместо герба Нобунаги изображён герб совершенно другого клана.
Японские СМИ успели отреагировать должным образом и высмеяли ошибки Ubisoft. По мнению журналистов, эта компания совершенно не разбирается в самых элементарных исторических аспектах Японии и её культуры. Они уверены, что ожидать хоть какой-то достоверности или исторической точности в Assassin's Creed: Shadows не стоит.
Так сколько говорите они наняли аналитиков и истриков для максимальной достоверности? Историки прямиком из SBI и ей похожих компаний?
И да, я люблю азиатскую культуру и изучаю Японский. Мне безумно обидно видеть эту мерзость (Я про попытку пропихнуть повестку через Японию)
Да это насколько же нужно было кринжануться ,что бы попытаться пропихнуть повестку в игру именно через Японию, столько игр серии было , столько возможностей, но выбрали самую ортодоксальную страну , это или капец гениальный ход , замысел которого непонятен, или уже просто капец какая некомпетентность и крах культуры. Мне кажется черногожим можно было сделать персонажей начиная с 3 части практически в любой и это не так бы болезненно восприняли как в азиатском сетиинге , который и так сам по себе достаточная экзотика для остального мира.
А ведь были времена когда эта серия игр была чуть ли не лучшей по соответствию историческим фактам, хотя и с долей вымысла, но всё же...
ахахах, вот это да, расизм от повесточников пошел по всем фронтам
А... так получается это просто клюква (на японский манер). Хавайте япошки на здоровье.
Все по секретным документам // Александр Ковалёв
Ну спецом наверно)
Чтобы эту весть разнесли по Японии и тем самым прорекламировали игру
Или просто побесить)
Ну юби, ну посмешища.Ну как обычно в общем-то.
Ты на полном серьезе думаешь, что у Юбисофта не нашлось денег нанять человека, который во всем этом разбирается? Не правильные иероглифы и перепутанные гербы 😁 Да это даже я смог бы для них сделать. Это же очевидно делается специально. Или рекламный ход, или япошки чем то им насолили и они теперь на них отрываются. Сделали черного самурая, который будет им бошки крошить. Да тут куча всего против японцев. Ещё выйдет куча новостей со всеразличными ляпами и прочим
Когда решил насрать во все свои штаны)
Видимо, недостаточно мультикультурная у них команда.
Даже не знаю как это комменитровать.
Юби с каждым ассасином деградирует все больше и больше. Зря они с ребятами из нефтликс в один бар ходят по выходным)
Вообще то у них есть студия в японии, а французкое подразделение не должно знать язык какой то страны. В японии их представляло юби токио, которое походу такое же бесполезное как и наше раз не проверило или не подготавливала
Так может и вальгаллу не надо было выпускать?)))) Там тоже недовольные были xD
Даже ориджынс не надо было выпускать // Александр Ковалёв